Сборник научных эссе «Vision, Narrative, and Wisdom in the Aramaic Texts from Qumran», изданный под редакцией Метте Бундвад и Каспера Сигисмунда, представляет собой результаты международного симпозиума, посвященного анализу уникального корпуса арамейских рукописей Мертвого моря. Авторы ставят задачу переосмыслить место этих текстов в контексте иудаизма периода Второго Храма, выходя за рамки традиционного противопоставления «кумранского» и «не-кумранского» происхождения. Основная идея сборника заключается в том, что арамейские свитки (такие как «Книга Еноха», «Апокриф Бытия» или «Завещания двенадцати патриархов») образуют особую литературную и теологическую среду, где апокалиптические видения, эпическое повествование и традиция мудрости переплетаются, формируя уникальный интеллектуальный ландшафт дохристианской эпохи.

Содержательная часть книги разделена на три тематических блока, соответствующих названию. В разделе «Видения» исследователи анализируют способы передачи божественного откровения и структуру небесных сфер, характерную для ранней еврейской апокалиптики. Блок «Повествование» посвящен литературным стратегиям пересказа библейских сюжетов, где авторы арамейских текстов расширяют канонические истории, вводя новых персонажей и детализируя биографии патриархов. Особое внимание в разделе «Мудрость» уделяется тому, как практические этические наставления интегрируются в пророческие контексты, создавая синтез между небесным знанием и земным поведением. В сборнике также рассматриваются лингвистические особенности арамейского языка Кумрана, что позволяет точнее датировать рукописи и понять их связь с более поздней литературой таргумов и раввинистической традицией.

Текст написан в строгом академическом стиле, ориентированном на специалистов в области библеистики, иудаики и древних языков. Ученые (среди которых такие имена, как Джордж Брук и другие ведущие кумрановеды) используют методы сравнительного литературоведения и историко-критического анализа, чтобы реконструировать мировоззрение авторов, живших на переломе эпох. Работа служит фундаментальным ресурсом для понимания того, как формировались мессианские чаяния и эсхатологические идеи, ставшие почвой для возникновения христианства и нормативного иудаизма. Это чтение помогает осознать, что арамейское наследие Кумрана является не периферийным явлением, а центральным узлом развития религиозной мысли древнего Ближнего Востока.

Mette Bundvad, Kasper Siegismund (ed.) - Vision, Narrative, and Wisdom in the Aramaic Texts from Qumran. Essays from the Copenhagen Symposium, 14-15 August, 2017

(Studies on the Texts of the Desert of Judah, vol. 131)

Leiden/Boston : Brill, - 2020. - 294 pp.

ISSN 0169-9962

ISBN 978-90-04-41370-2 (hardback)

ISBN 978-90-04-41373-3 (e-book)

Mette Bundvad, Kasper Siegismund (ed.) - Vision, Narrative, and Wisdom in the Aramaic Texts from Qumran. Essays from the Copenhagen Symposium, 14-15 August, 2017 - Contents

Mette Bundvad and Kasper Siegismund - Introduction

Andrew B. Perrin - Remembering the Past, Cultivating a Character: Memory and the Formation of Daniel in the Aramaic Pseudo-Daniel Texts (4Q243-244; 4Q245)

Mika S. Pajunen - Transmitting Patriarchal Voices in Aramaic: Claims of Authenticity and Reliability

Hugo Antonissen - The Banquet Culture in New Jerusalem, an Aramaic Text from Qumran

Torleif Elgvin - Trials and Universal Renewal—the Priestly Figure of the Levi Testament 4Q541

Liora Goldman - Between Aaron and Moses in 4Q Visions of Amram

Jesper Hagenhaven - Geography in the Visions of Amram Texts (4Q543-547)

Soren Holst - Fragments and Forefathers: An Experiment with the Reconstruction of 4Q Visions of Amram

Kasper Siegismund - 4Q543 2 1-2 and the Verb “To Give” in Qumran Aramaic

Daniel A. Machiela - The Compositional Setting and Implied Audience of Some Aramaic Texts from Qumran: A Working Hypothesis

George J. Brooke - Aramaic Traditions from the Qumran Caves and the Palestinian Sources for Part of Luke’s Special Material

Melissa Sayyad Bach - 4Q246 and Collective Interpretation

Arstein Justnes - Fake Fragments, Flexible Provenances: Eight Aramaic “Dead Sea Scrolls” from the 21st Century

Index of Authors

Index of Ancient Sources