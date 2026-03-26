Настоящая книга, написанная по-немецки и изданная в Германии в 1996 году, уже переведена на итальянский, французский, каталонский, румынский.
"Когда судьба позволила мне повстречать о. Габриэля Бунге не только в его книгах, но "лицом к лицу", я с восхищением слушал его слова, свидетельствовавшие не только об искренней и неподдельной любви к православной традиции, но также и о неожиданно точном понимании особенностей русского Православия и специально нынешней его ситуации, как если бы он переживал ее изнутри..."
Сергей Аверинцев
Иеромонах Габриэль Бунге - Скудельные сосуды - Практика личной молитвы по преданию святых отцов
Перевод с немецкого Владимира Зелинского под редакцией Наталии Костомаровой
Рисунки Франческо Риганти
Международный Благотворительный Фонд им. Александра Меня
Рига 1999
GABRIEL BUNGE IRDENE GEFДSSE
Пер. с немецкого © 1996 Verlag «Der Christiche Osten» Gmbh
Иеромонах Габриэль Бунге - Скудельные сосуды - Практика личной молитвы по преданию святых отцов - Содержание
Введение
«Господи, научи нас молиться» (Лк. 11,1)
Глава I «И никто, пив старое вино» (Лк. 5,39)
1. «То, что было от начала» (1Ин.1,1)
2. «Духовность» и «духовная жизнь»
3. «Действие» и «созерцание»
4. «Псалмопение» — «Молитва» — «Медитация»
Глава II Место и время
1. «Когда молишься, войди в комнату твою» (Мф. 6,6)
2. «Оглянись, Иерусалим, на восток!» (Вар. 4,36)
3. «Седмикратно в день прославляю Тебя» (Пс. 118,164)
4. «Блажен бодрствующий»! (Откр. 16,15)
5. «Они помолились с постом» (Деян. 14,23)
Глава III Различные способы молитвы
1. «Со слезами принес молитвы и моления» (Евр. 5,7)
2. «Непрестанно молитесь» (1Фес. 5,17)
3. «Господи! Помилуй меня» (Пс. 40,5)
4. «Услышь, Господи, голос мой!» (Пс. 26,7)
5. «Время молчать и время говорить» (Еккл. 3,7)
Глава IV Молитва и тело
1. «Встаньте и молитесь» (Лк. 22,46)
2. «Воздеяние рук моих — жертва вечерняя» (Пс. 140,2)
3 «К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах» (Пс. 122,1)
4. «Преклонив колена, помолился» (Деян. 9,40)
5. «Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его» (Пс. 28,2)
6. «И каждый день возлагай крест свой на себя» (Лк. 9,23)
Заключение
«Сокровище в скудельных сосудах» (2 Кор. 4,7)
Приложение
Практические указания
Примечания
Источники
Ключ общения, или уроки начальной молитвы (Послесловие переводчика)
