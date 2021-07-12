Учебное пособие по изучения Священного Писания. Простым и доступным языком изложена история написания Библии, православное толкование книг Ветхого и Нового Заветов, разъясняется смысл и значение библейских текстов.

Книга представляет интерес как для читателей, регулярно изучающих Священное Писание, так и для тех, кто делает на этом поприще первые шаги.

Цель этой книги дать православному читателю основные сведения о том, как, кем и когда писались книги Священного Писания, а также вкратце изложить их содержание. Нам, православным, Священное Писание дорого потому, что оно содержит в себе основы нашей веры. Однако, надо признать что в то время, как многие инославные христиане усердно изучают Библию, православные люди, за редким исключением, мало ее читают, особенно ее ветхозаветную часть. Kонечно, тысячелетия отделяют нас от времени, когда писались священные книги Библии, поэтому современному читателю нелегко перенестись в обстановку того времени.



Однако, при ознакомлении с эпохой, с задачей пророков и с особенностями языка Библии, читатель начинает глубже понимать ее духовное богатство. Ему становится очевидной внутренняя связь между ветхозаветными и новозаветными книгами. Одновременно с этим, читающий Библию начинает видеть в волнующих его и современное общество религиозно-нравственных вопросах не новые, специфические проблемы, скажем, XX века, но исконные конфликты между добром и злом, между верой и неверием, которые всегда были присущи человеческому обществу.

Епископ Александр - Милеант - Ключ к Библии - История создания, краткое содержание и толкования

М.: Даръ, 2005. — 528 с.

ISBN 5-485-00035-5

Епископ Александр - Милеант - Ключ к Библии - История создания, краткое содержание и толкования - Содержание

Ветхий Завет.

Предварительные сведения.

Почему нам дорого Священное Писание.

Понятие о Священном Писании.

О Боговдохновенности Священного Писания.

Первоначальный вид и язык Священного Писания.

История возникновения Ветхозаветных Kниг.

Kраткие сведения о важнейших переводах Писания.

Пятикнижие Моисея.

Обозрение первых пяти книг Библии.

Святой пророк Моисей.

Kнига Бытия.

Kнига Исход.

Kниги Левит и Числа.

Kнига Второзаконие.

Пророчества о Мессии в книгах Моисея.

Библейское повествование о возникновении мира и человека.

Исторические книги Ветхого Завета.

Kраткий обзор исторических книг Библии.

Значение ветхозаветных пророков.

Kнига Иисуса Навина.

Kнига Судей.

Kнига Царств.

Kнига Ездры.

Kнига Неемии.

Kнига Есфирь.

Kнига Иудифь.

Маккавейские книги.

Последние годы до Спасителя.

Учительные книги.

Господь даст мудрость; из уст Его разум (притч. 3,6).

Kнига Иова.

Псалтырь.

Значение Псалтыри для Богослужений.

Kнига Притчей Соломоновых.

Kнига Екклесиаст.

Kнига Песнь Песней.

Kнига Премудрости Соломона.

Kнига Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

Избранные Притчи.

Пророческие книги.

Значение пророчеств в жизни человека.

Описание пророческой эпохи.

Значение древних пророков.

Обличение и утешение.

Рассмотрение пророческих книг в хронологическом порядке.

Kнига пророка Иоиля.

Kнига пророка Ионы.

Kнига пророка Амоса.

Kнига пророка Осии.

Kнига пророка Исайи.

Kнига пророка Михея.

Kнига пророка Софонии.

Kнига пророка Наума.

Kнига пророка Аввакума.

Kнига пророка Иеремии.

Kнига пророка Авдия.

Kнига пророка Иезекииля.

Kнига пророка Даниила.

Kнига пророка Аггея.

Kнига пророка Захарии.

Kнига пророка Малахии.

Перечень важнейших предсказаний и тем в пророческих книгах.

Заключительный обзор содержания и значения пророческих книг.

Ветхий Завет о Мессии.

Предисловие.

Обозрение Мессианских Пророчеств.

Самые Древние Пророчества о Мессии в Пятикнижии Моисея.

Пророчества царя Давида.

Пророчества Исайи.

Предсказания о Страданиях Мессии.

Предсказания о Воскресении Мессии.

Пророчества Даниила.

Предсказания «малых» Пророков.

Ожидание пришествия Мессии.

Исполнение пророчеств о Мессии.

Искаженные представления о Мессии.

Предсказания о новозаветных Временах.

Связь между ветхозаветной и Новозаветной Пасхами.

Предсказания об обращении еврейского народа к Христу перед концом мира.

Перечень мессианских пророчеств.

Новый Завет.

Евангелия.

Предварительные сведения.

История Евангельского текста.

Время написания Евангелий.

Значение четырех Евангелий.

Взаимоотношение Евангелий.

Характер каждого из четырех Евангелий.

Евангелие от Матфея.

Евангелие от Марка.

Евангелие от Луки.

Евангелие от Иоанна.

Избранные наставления Спасителя.

Заключение.

Kнига Деяний и Соборные Послания.

Предварительные сведения.

Kнига Деяний Святых апостолов.

Соборные Послания.

Послание апостола Иакова.

Послания апостола Петра.

Послания апостола Иоанна Богослова.

Послание апостола Иуды.

Избранные наставления из Соборных посланий.

Послания апостола Павла.

Значение посланий святого апостола Павла.

Связь учения апостола Павла с его жизнью.

Жизнь и труды апостола Павла.

Перечень посланий апостола Павла.

Обзор учения апостола Павла.

Избранные тексты из посланий апостола Павла.

Kнига Откровения или Апокалипсис.