Сомов - Новый Завет - Евангелие и Откровение Иоанна - Послания апостола Павла - Соборные послания
Учебное пособие
- В течение первых двух веков Христианства, Иаков, глава Иерусалимской общины пользовался значительной и почти легендарной репутацией.
- Особо почитался он в иудео-христианских кругах.
- В апокрифическом тексте евангелия Евреев рассказывается, что Христос после Своего воскресения первым явился именно ему (Ев евр 7, ср. 1 Кор 15,7). Видимо, он был заметной фигурой первоначальной Церкви (ср. Гал 1,19).
- Тексты Псевдо-Климентин, составленные в IV-м веке по Р.Х., но использовавшие иудео-христианские источники, датируемые IIм веком, ставят на передний план первенство Иакова, и описывают его как епископа епископов.
Алексей Сомов - Новый Завет - Евангелие от Иоанна, послания Иоанна и Откровение Иоанна - Послания апостола Павла - Соборные послания
Учебное пособие для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений
М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018. — 700 с.
ISBN 978-5-89100-186-2
Алексей Сомов - Новый Завет - Евангелие от Иоанна, послания Иоанна и Откровение Иоанна - Послания апостола Павла - Соборные послания - Содержание
РАЗДЕЛ 1. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА, ПОСЛАНИЯ ИОАННА И ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА
- Евангелие от Иоанна общее введение
- История общины Иоанна
- Основные богословские особенности Ин
- Высокая христология Иоанна
- Пролог Ин
- Основные эпизоды Ин
- Иисус и Утешитель
- 1-3 Послания Иоанна
- Христология 1 Ин
- Откровение Иоанна
РАЗДЕЛ 2. ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА
- Миссия апостола Павла
- 1-е Послание к Коринфянам
- 2-е Послание к Коринфянам
- Послание к Галатам
- Послание к Ефесянам
- Послание к Римлянам
- 1-2 Послания к Фессалоникийцам
- Послание к Колоссянам
- Первое и Второе Послания к Тимофею
- Послание к Титу
- Послание к Филимону
- Послание к Евреям
- Послание к Филиппийцам
РАЗДЕЛ 3. СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ
- Общая характеристика Соборных посланий
- Послание Иакова
- 1 Петр
- 2 Петр
- Послание Иуды
Алексей Сомов - Новый Завет - Влияние эллинистических и ессейских верований
- В прошлом многие ученые считали, что Ин – эллинистическое евангелие, поскольку в нем есть много абстрактных концепций, характерных для греч. философов: свет и тьма, истина и ложь, концепция Логоса.
- Другие предполагали, что на Ин влияли мысль Филона Александрийского.
- Следующая группа ученых полагала, что Ин связано с нарождавшимся гностицизмом: образ Спасителя, пришедшего из другого мира и обещавшего взять с собой Своих последователей – концепция, вполне вписывающаяся в гностическое мировоззрение.
- Дуализм Ин – свет –тьма, также говорил в пользу гностического влияния.
- Гностическим же называл Ин и Климент Александрийский. Однако, находки в Наг-Хаммади множенства гностических сочинений показывает, что мысль и композиция Ин слабо связаны с сочинениями гностиков.
- Согласно иной точки зрения, Ин – евангелие вполне иудейское. Оно впитало в себя иудейское мировоззрение во всем его многообразии, какое оно имело в 1 в н.э.
- Прежде всего это ВЗ, но также и апокрифическая и псевдоэпиграфическая литература, а также тексты Кумрана. Р. Браун предполагал косвенное влияние Кумрана на Ин, Дж. Чарльзворт – прямое. Возможно, кумранские идеи проникли в Иоанновскую общину через учеников Иоанна Крестителя, который возможно был близоккумранитам или ессеям.
Похоже на краткий конспект лекций. Имеет прикладную ценность для начинающих преподавателей, особенно пользуюихся слайдами.