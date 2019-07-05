Учебное пособие

В течение первых двух веков Христианства, Иаков, глава Иерусалимской общины пользовался значительной и почти легендарной репутацией.

Особо почитался он в иудео-христианских кругах.

В апокрифическом тексте евангелия Евреев рассказывается, что Христос после Своего воскресения первым явился именно ему (Ев евр 7, ср. 1 Кор 15,7). Видимо, он был заметной фигурой первоначальной Церкви (ср. Гал 1,19).