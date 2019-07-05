Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сомов - Новый Завет - Евангелие и Откровение Иоанна - Послания апостола Павла - Соборные послания

Алексей Сомов - Новый Завет - Евангелие от Иоанна, послания Иоанна и Откровение Иоанна - Послания апостола Павла - Соборные послания
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational, Reference
Учебное пособие
  • В течение первых двух веков Христианства, Иаков, глава Иерусалимской общины пользовался значительной и почти легендарной репутацией.
  • Особо почитался он в иудео-христианских кругах.
  • В апокрифическом тексте евангелия Евреев рассказывается, что Христос после Своего воскресения первым явился именно ему (Ев евр 7, ср. 1 Кор 15,7). Видимо, он был заметной фигурой первоначальной Церкви (ср. Гал 1,19).
  • Тексты Псевдо-Климентин, составленные в IV-м веке по Р.Х., но использовавшие иудео-христианские источники, датируемые IIм веком, ставят на передний план первенство Иакова, и описывают его как епископа епископов.

Алексей Сомов - Новый Завет - Евангелие от Иоанна, послания Иоанна и Откровение Иоанна - Послания апостола Павла - Соборные послания

Учебное пособие для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений
М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018. — 700 с.
ISBN 978-5-89100-186-2

Алексей Сомов - Новый Завет - Евангелие от Иоанна, послания Иоанна и Откровение Иоанна - Послания апостола Павла - Соборные послания - Содержание

РАЗДЕЛ 1. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА, ПОСЛАНИЯ ИОАННА И ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА
  1. Евангелие от Иоанна общее введение
  2. История общины Иоанна
  3. Основные богословские особенности Ин
  4. Высокая христология Иоанна
  5. Пролог Ин
  6. Основные эпизоды Ин
  7. Иисус и Утешитель
  8. 1-3 Послания Иоанна
  9. Христология 1 Ин
  10. Откровение Иоанна
РАЗДЕЛ 2. ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА
  1. Миссия апостола Павла
  2. 1-е Послание к Коринфянам
  3. 2-е Послание к Коринфянам
  4. Послание к Галатам
  5. Послание к Ефесянам
  6. Послание к Римлянам
  7. 1-2 Послания к Фессалоникийцам
  8. Послание к Колоссянам
  9. Первое и Второе Послания к Тимофею
  10. Послание к Титу
  11. Послание к Филимону
  12. Послание к Евреям
  13. Послание к Филиппийцам
РАЗДЕЛ 3. СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ
  1. Общая характеристика Соборных посланий
  2. Послание Иакова
  3. 1 Петр
  4. 2 Петр
  5. Послание Иуды

Алексей Сомов - Новый Завет - Влияние эллинистических и ессейских верований

  • В прошлом многие ученые считали, что Ин – эллинистическое евангелие, поскольку в нем есть много абстрактных концепций, характерных для греч. философов: свет и тьма, истина и ложь, концепция Логоса.
  • Другие предполагали, что на Ин влияли мысль Филона Александрийского.
  • Следующая группа ученых полагала, что Ин связано с нарождавшимся гностицизмом: образ Спасителя, пришедшего из другого мира и обещавшего взять с собой Своих последователей – концепция, вполне вписывающаяся в гностическое мировоззрение.
  • Дуализм Ин – свет –тьма, также говорил в пользу гностического влияния.
  • Гностическим же называл Ин и Климент Александрийский. Однако, находки в Наг-Хаммади множенства гностических сочинений показывает, что мысль и композиция Ин слабо связаны с сочинениями гностиков.
  • Согласно иной точки зрения, Ин – евангелие вполне иудейское. Оно впитало в себя иудейское мировоззрение во всем его многообразии, какое оно имело в 1 в н.э.
  • Прежде всего это ВЗ, но также и апокрифическая и псевдоэпиграфическая литература, а также тексты Кумрана. Р. Браун предполагал косвенное влияние Кумрана на Ин, Дж. Чарльзворт – прямое. Возможно, кумранские идеи проникли в Иоанновскую общину через учеников Иоанна Крестителя, который возможно был близоккумранитам или ессеям.
Views 792
Rating 4.9 / 5
Added 05.07.2019
Author brat Isaak
Rate this publication:
4.9/5 (7)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 7 years ago

Похоже на краткий конспект лекций. Имеет прикладную ценность для начинающих преподавателей, особенно пользуюихся слайдами.

Related Books

All Books