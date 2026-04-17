Соукалова - Библейские растения рядом с нами

Земля Обетованная или, как ее еще называли в глубокой древности, Земля Ханаанская, была дана Богом народу Израилеву в награду за веру. Еще в XVII в. до н. э. сюда из Месопотамии пришел праотец израильского народа Авраам. Он поселился здесь со своей семьей в небольшом оазисе, найдя эту землю чрезвычайно пригодной для выпаса своих многочисленных стад.

Несколько веков прожило Авраамово племя на этой земле, плодясь и занимая все новые и новые территории. Но наступили годы большой засухи, и потомки Авраама вынуждены были покинуть эту землю и уйти в более плодородный Египет. Однако там израильский народ попал в рабство и только в середине XIV в. до н. э. смог вырваться из египетского плена.

Исход совершался под предводительством пророка Моисея, которого Бог избрал специально для этой цели, наделив его своей божественной поддержкой и властью над людьми. Сорок лет народ Израилев провел в тяжелейших переходах по Синайской пустыне. За это время сменилось не одно поколение. Рабская психология и дух были забыты, и к Земле Обетованной пришел обновленный и закаленный в испытаниях народ. Такова была божественная воля.

На границе Земли Израиля Господь сказал Моисею: Пошли от себя людей, чтобы высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израиля (Числа, 13: 1-2). Через сорок дней вернувшиеся разведчики доложили, что видели они землю, которая -Течет молоком и медом - так велика была ее ценность для выпаса скота и так много было в ней душистых трав и деревьев для сбора меда.

За эту землю, которая была к тому времени уже заселена другими племенами, израильтянам пришлось долго и тяжело сражаться. И лишь через несколько десятилетий, в середине XIII в. до н. э., сыны Израиля вошли в Землю Обетованную. Природа библейских времен там была еще практически не тронута рукой человека. Земледельцам пришлось тяжело и долго трудиться, чтобы выкорчевать труднопроходимые леса и заросли кустарников, освобождая землю под поля для посева пшеницы и ячменя, создать террасы на склонах гор, пригодные для выращивания виноградников, гранатовых деревьев, смоковниц, оливковых рощ. Скотоводство осталось лишь там, где бьmо трудно или совсем невозможно обрабатывать землю.