Соукалова - Библейские растения рядом с нами

Ирина Михайловна Соукалова - Библейские растения рядом с нами
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Biblical Studies, **Eco-Theology, Educational, Reference
Земля Обетованная или, как ее еще называли в глубокой древности, Земля Ханаанская, была дана Богом народу Израилеву в награду за веру. Еще в XVII в. до н. э. сюда из Месопотамии пришел праотец израильского народа Авраам. Он поселился здесь со своей семьей в небольшом оазисе, найдя эту землю чрезвычайно пригодной для выпаса своих многочисленных стад.
Несколько веков прожило Авраамово племя на этой земле, плодясь и занимая все новые и новые территории. Но наступили годы большой засухи, и потомки Авраама вынуждены были покинуть эту землю и уйти в более плодородный Египет. Однако там израильский народ попал в рабство и только в середине XIV в. до н. э. смог вырваться из египетского плена.
Исход совершался под предводительством пророка Моисея, которого Бог избрал специально для этой цели, наделив его своей божественной поддержкой и властью над людьми. Сорок лет народ Израилев провел в тяжелейших переходах по Синайской пустыне. За это время сменилось не одно поколение. Рабская психология и дух были забыты, и к Земле Обетованной пришел обновленный и закаленный в испытаниях народ. Такова была божественная воля.
На границе Земли Израиля Господь сказал Моисею: Пошли от себя людей, чтобы высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израиля (Числа, 13: 1-2). Через сорок дней вернувшиеся разведчики доложили, что видели они землю, которая -Течет молоком и медом - так велика была ее ценность для выпаса скота и так много было в ней душистых трав и деревьев для сбора меда.
За эту землю, которая была к тому времени уже заселена другими племенами, израильтянам пришлось долго и тяжело сражаться. И лишь через несколько десятилетий, в середине XIII в. до н. э., сыны Израиля вошли в Землю Обетованную. Природа библейских времен там была еще практически не тронута рукой человека. Земледельцам пришлось тяжело и долго трудиться, чтобы выкорчевать труднопроходимые леса и заросли кустарников, освобождая землю под поля для посева пшеницы и ячменя, создать террасы на склонах гор, пригодные для выращивания виноградников, гранатовых деревьев, смоковниц, оливковых рощ. Скотоводство осталось лишь там, где бьmо трудно или совсем невозможно обрабатывать землю.

СПб.: ООО «Издательство “Росток”», 2022. — 368 с. + 64 с. ил.
ISBN 978-5-94668-264-0

Ирина Михайловна Соукалова - Библейские растения рядом с нами - Оглавление

  • Библейские растения рядом с нами
  • Земля Обетованная
  • Оазисы древности Неот Кедумим
  • Неопалимая купина - горящая и несгорающая
  • Хлеб небесный и земной
  • Цари-деревья
  • Плоды Земли Ханаанской
  • «Я спустилась в ореховый сад»
  • «Плод прекрасного дерева».
  • Рожки. которые растут на деревьях.
  • Что росло в библейском огороде?
  • Горькие травы светлого праздника
  • О пряных травах и лицемерных фарисеях
  • Символ вечной жизни из райского сада
  • О чем шумят листвой библейские деревья
  • Таинственный виссон - лен, хлопок или ?
  • Растущие у воды: папирус, тростник, камыш и другие
  • Любовь, красота и весна
  • Благовония - услада для духа и тела
  • Помощники в любви земной и божественной
  • Фимиам, соединяющий с небесами
  • Про библейские колючки и другие сорняки
  • Сложноцветные - бич Божий или благо?
  • Крапива и волчцы Земли Обетованной
  • Звезда по имени «Полынь»
Указатель русских названий растений
Указатель латинских названий растений
Comments (1 comment)

S
Sergey05 23 hours ago
Огромное спасибо за редкую книгу!

