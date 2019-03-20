В самом деле, экономика - наука чрезвычайно развитая, очень сложная, сильно специализированная внутри себя самой, и нападки социологов на нее отчасти объясняются этой реальной или кажущейся развитостью. Большинство упреков, которые можно было бы предъявить экономике в целом - как и большинство упреков социологии в целом - не имеют никакого смысла, поскольку почти всегда найдется какой-нибудь экономист, который уже успел упрекнуть в чем-то подобном других экономистов или же самого себя.

Стоит только войти в экономический дискурс, и найдешь внутри него все фундаментальные рефлексии, касающиеся экономики. (По доверенности я говорю также о социологии, и очень часто бывает так, что социолог просто теряет терпение, когда слышит, что именно несоциологи говорят о социологии. В частности, охотно валят все в одну кучу философы, предъявляя глобальные, но бессмысленные упреки. Не так плохо, когда они говорят «социология», имея в виду какого-то конкретного социолога, но даже в этом случае часто обращаются скорее к муляжу, чем к реальности научной практики.) Поэтому хочу предостеречь, чтобы вы ничего такого не ждали: я собираюсь заняться совершенно другими вещами.

Попытаюсь взять экономику в том виде, в каком она существует, и ее проблемы - в том виде, в каком она ставит их, чтобы попробовать поставить их строже и, быть может, систематичнее. Если я и смогу сделать какой-то новый вклад в рефлексию, развиваемую внутри самой экономики как дисциплины, таковым вкладом, возможно, станет реинтеграция экономического поведения в универсум различных видов поведения. Хотел бы попробовать показать, как это экономическое поведение, рассматриваемое в качестве данности, предмета или отправной точки, на самом деле является исторической конструкцией.

Бурдье Пьер - Экономическая антропология: курс лекций в Коллеж де Франс (1992-1993)

под ред. П. Шампаня, Ж. Дюваля при участии Ф. Пупо, М.-К. Ривьер; послесл. Р. Буайе

пер. с фр. Д. Кралечкина

М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. - 416 с.

ISBN 978-5-7749-1401-2

Бурдье Пьер - Экономическая антропология: курс лекций в Коллеж де Франс (1992-1993) - Содержание

От редакторов французского издания

Лекция 1 апреля 1993 года

Лекция 8 апреля 1993 года

Лекция 29 апреля 1993 года

Лекция 6 мая 1993 года

Лекция 13 мая 1993 года

Лекция 27 мая 1993 года

Лекция 3 июня 1993 года

Лекция 10 июня 1993 года

Лекция 17 июня 1993 года

Значение курса о «социальных основаниях экономического действия» в творчестве Пьера Бурдье

Послесловие. Экономика и социальные науки: альтернатива бессилию экономических теорий?

Приложение. Резюме курса, опубликованное в ежегоднике Колледж де Франс

Бурдье Пьер - Экономическая антропология: курс лекций в Коллеж де Франс (1992-1993) - От редакторов французского издания

Эта книга включена в программу публикации курсов Пьера Бурдье в Коллеж де Франс. Через несколько месяцев после своей последней лекции в этом институте, прочитанной в марте 2001 года, Бурдье опубликовал сокращенную версию своего последнего курса (прочитанного в 2000-2001 гг.) под заглавием «Наука о науке и рефлексивность». Курс лекций «О государстве» вышел в 2011 году, после его смерти, а в 2013 году— «Мане. Символическая революция», что соответствует 1989-1992 и 1998-2002 учебным годам. Затем состоялась публикация «курса по общей социологии», который читался Пьером Бурдье в течение первых пяти лет его преподавания в Коллеж де Франс, с апреля 1982-го по июнь 1986 года: первый том, в котором были собраны лекции, читавшиеся с некоторыми перерывами в 1981-1982 и 1983-1984 учебных годах, вышел в 2015 году, второй - в 2016 году, в нем были собраны три следующих года. Данный курс, прочитанный в 1992-1993 учебном году и названный Бурдье «Социальные основания экономического действия», состоит из девяти лекций, каждая из которых длительностью примерно 1 час 20 минут. Лекции проходили еженедельно по четвергам в первой половине дня, в период с апреля по июнь 1993 года.

Издание этого тома следует редакторским решениям, которые были приняты при публикации курса, посвященного государству, и нацелены на совмещение верности тексту и читабельности. Опубликованный текст соответствует транскрипту лекций, как они были прочитаны. В одном случае (лекция от 29 апреля 1993 года) из-за отсутствия записи в начале курса рассуждения Пьера Бурдье были восстановлены на основе письменных записей одного слушателя. Как и в предыдущих томах, трансформация устной речи в письменную сопровождается незначительной редактурой, в которой мы стремились соблюсти подход, применявшийся самим Бурдье, когда он редактировал свои лекции и семинары: нами были внесены определенные стилистические исправления и сглажены огрехи устной речи (повторения, слова-паразиты и т. п.). Немногочисленные отрывки, которые оказались плохо или вовсе не слышны, были отмечены многоточием в квадратных скобках. Некоторые слова или фрагменты фраз были добавлены при редактуре текста, чтобы упростить чтение или прояснить слишком краткие формулировки; поскольку самим Бурдье они не произносились, то были заключены в квадратные скобки. Деление на разделы и параграфы, промежуточные заголовки и пунктуация - редакторские.

«Скобки», в которых Бурдье отходит от основной линии, трактуются по-разному в зависимости от их объема и отношения к контексту. Самые краткие заключены в тире. Когда отступления приобретают определенную независимость и указывают на разрыв в цепочке рассуждений, они отмечены скобками, когда же слишком длинные, то могут выноситься в самостоятельный раздел. Постраничные сноски в большинстве своем относятся к одному из трех типов. Первые указывают тексты, на которые Бурдье специально (или в некоторых случаях неявно) ссылается. Всякий раз, когда источники последних удалось установить, в случае необходимости из этих текстов приводятся короткие цитаты. Ссылки второго типа должны указать читателю на тексты Бурдье, предшествующие данному курсу или написанные после него, которые содержат более подробное обсуждение затронутых тем. В сносках третьего типа даны элементы контекстуализации, например связанные с отсылками, которые могли бы оказаться непонятными для современного читателя или же слабо связанными с французским контекстом. В приложении воспроизводится резюме курса, которое было в свое время опубликовано в «Ежегоднике Коллеж де Франс - курсы и работы». Также в данное издание включена, помимо описания положения курса в творчестве Бурдье, статья Робера Буайе, который помещает курс 1992-1993 учебного года в определенный контекст, в частности соотносит его с теорией регулирования, одним из основателей которой он является, и с современной экономической наукой.