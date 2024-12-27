Наше путешествие в Израиль началось с 6 Апреля 2008 года. Наша группа состояла из пяти человек, избравши самостоятельный вид путешествия. Четырнадцать дней с дорогой было в нашем распоряжении. Мы вылетали из Канады на Boeing 767, компании AirCanada, Торонто - Тель-Авив прямой безпосадочный маршрут, около 11 часов воздушного пути. Экипаж нашего самолёта состоял из женщин, начиная с лётчиц и кончая стюардессами. Благодаря компьютерной системе билеты были взяты по Интернету за 2 месяца раньше. В 5 часов вечера наш аэробус был уже на стартовой площадке, готовый взлететь в воздух. Наши места в самолёте, соответственно были рядом как и следовало нашему заказу. Состав нашей группы: Николай Бурдуков, Татьяна Бурдукова, Антонина Осиюк, Михаил Козлов и Александр Незговоров. Мы заняли свои места соответственно своим билетам и самолёт поднялся ввысь. После взлёта все предались в распоряжение своих личных занятий. Кто читал, кто смотрел в иллюминаторное окошко, можно было наблюдать маршрут по телеэкрану, вмонтированому в каждую спину сидения. Кое-где было облачно, в особенности когда летели над океаном. При наступлении темноты, после ужина все погрузились в дремоту и пытались уснуть в любом положении.

Уже под утро экран телевизора показал изображение Европейского континента и очень скоро можно было наблюдать как мы летим над Бельгией. Через час-полтора при хорошей видимости с высоты 10 км можно было заметить очертание сапога - это Италия. Наш самолёт задел верхнюю часть каблука, который омывался Средиземным морем, это было видно на экране и в окно иллюминатора. Через несколько минут мы уже пролетали над островами Греции. Очень скоро после завтрака самолёт пошёл на снижение и мы все, измученные длительным полётом, вынуждены были ободриться и привести себя в порядок. Естественно в нашем самолёте Торонто - Тель-Авив среди пассажиров были евреи, они молились и кланялись в определённое время, долго и терпеливо у всех навиду. Через несколько минут самолёт мягко приземлился в аэропорту «Бен-Гурион» в городе Тель-Авив в Израиле, утром 7 Апреля.

Пройдя все таможенные процедуры и паспортный контроль, получив багаж мы двинулись на выход, где в большом зале ожидала большая толпа встречающих. Нас очень скоро заметили наши братья Валерий Бекерман и Иван Сурчанов и мы обменялись приветствиями. Нам пришлось разделиться на 2 группы, так как машина, на которой они приехали, была одна и наш багаж занимал много места и ко всему этому, нас всех было семь человек. Брат Валерий, Саша и Михаил добирались до места поездом, а остальные поехали машиной. Так как наши друзья- братья живут в разных городах, мы решили остановиться в городе Ашкелон (Аскалон по Библии) у Валерия. В тридцати километрах от Ашкелона проживает брат Иван, в городе Явне. Город Ашкелон был на много удобней для туристических поездок, так как маршрутный туристический автобус «Метроклаб» имел здесь обязательную остановку для сбора туристов. Пол дня мы затратили на переезд и остальное время было отведено нам на отдых и на выбор и формирования каждодневных экскурсий, а так же на вопрос нашего размещения и проживания. После некоторых контактов с квартироздатчиками все пришли к решению остановиться у нашего гостеприимного брата Валерия, несмотря на то, что он сам только что переехал в этот город неделю назад. Мы были довольны буквально всем и тем что наши братья в Израиле не растеряли христианских обычаев и братской любви. Не смотря ещё на свою неустроенность, Валерий и вся его семья из восьми жильцов приняли нас великодушно. Нам вполне хватило места в хорошей новой квартире из 4 спален, обширного зала с кухней и балконом и двумя туалетами.

Все наши маршруты и предполагаемые места осмотра и посещений христианских древностей, мы предоставили избирать нашим молодым Саше и Тоне, которые великолепно справились со своими обязанностями. Валерий помог заказать, договориться, оформить всё необходимое для наших поездок в течении нашего пребывания. Познакомившись бегло с городом Ашкелоном, я пришёл к выводу, что он на мой взгляд, больше всех заселён репотриантами из России. Куда ни зайдёшь - в магазин, ресторан, на улице везде можно слышать русскую речь и даже что- то веяло русскими порядками. Город хороший, новый в смысле с новой планировкой застройки, но в районе досягаемости палестинских ракет из сектора Газы. Как-то раз, до нашего приезда три ракеты из сектора Газы были выпущены по Ашкелону. Несмотря на всё это, город живёт своей нормальной жизнью.

Николай Бурдуков – Израиль – Иордания – Петра – Путевой очерк

Lockport, NY: Apostolic House of Prayer, 2008. – 48 с.

Николай Бурдуков – Израиль – Иордания – Петра – Содержание