Буркерт - Греческая религия

Греческая религия всегда была в определенной степени известным феноменом, но при этом ее никак нельзя назвать доступной и понятной. В своей кажущейся естественности и со своими странными атавизмами, одновременно утонченная и варварская, она служила путеводной звездой всем, кто желал найти истоки религии вообще, но все же как историческое явление она единственна и неповторима, а кроме того, сама составляет продукт сложной предыстории.

В просвещенном сознании греческая религия сохранилась благодаря трем традициям: во первых, это ее присутствие в античной и всех основанных на ней литературах, во-вторых, полемика отцов Церкви, и в-третьих, ее символическое перерождение в философии неоплатонизма. К тому же в литературу и в философию вошел метод аллегорического толкования, учивший понимать под именами богов с одной стороны природные, а с другой метафизические данности. Этот метод позволял снять противоречие с христианской религии последний раз попытку такого рода, широко задуманную и совершенно не удавшуюся — предпринял Крейцер в своей «Символике». В то же время всегда существовал соблазн сознательно выстроить некий языческий противовес христианству; начиная с эпохи Возрождения, мы видим такие примеры в «Богах Греции» Шиллера (1788), в «Коринфской невесте» Гете (1797) и позднее — у Фридриха Ницше. Историческая критика XIX века порвала с такими непосредственными истолкованиями и заменила их критическим отбором и хронологическим упорядочением сведений, сообщаемых источниками. Прежде всего здесь следует назвать «Аглаофамус» Кристиана Августа Лобека, который свел рассуждения о мистериях и учении орфиков к чему-то конкретному, правда, в то же время и банальному. Романтизм породил более интересную попытку увидеть в мифах проявления народного духа и, соответственно, возвести греческие «сказания» к отдельным греческим племенам и их истории. Здесь первым стал Карл Отфрид Мюллер, среди его последователей в этом был и признанный авторитет историко-филологической науки Виламовиц, написавший в конце жизни труд «Вера эллинов». Как своего рода продолжение того же направления мысли на первый план на какое-то время выступили попытки реконструкции индоевропейской религии и мифологии, которые совпали по времени с расцветом санскритологии и испытали на себе сильное влияние давнишней идеи аллегорического толкования природных явлений. Однако именно дальнейшее развитие языкознания положило конец большей части этих реконструкций.

До сих пор понятие греческой религии определялось отражением мифов в литературе, а также извлекаемыми из этих мифов «идеями» и содержанием «верований», но фольклористика и этнография заставили решительно переменить угол зрения. Когда Вильгельм Маннхардт, применив новые методы полевых исследований, открыл европейские крестьянские обряды и нашел им античные соответствия, внимание ученых, наряду с мифами, обратилось также на обычаи ритуалы античности древние и новые обряды предстали выражением «исконных» религиозных представлений, вращавшихся в годичном цикле вокруг роста и размножения растений, животных и человека; ключевым понятием сделался «вегетативный дух», вновь и вновь умирающий, чтобы воскреснуть. Принцип сведения вместе крестьянских обычаев и усовершенствованного способа аллегорического толкования мифа, предпринятый Маннхардтом, был воспринят и развит в Германии в первую очередь Германом Узенером, а впоследствии Альбрехтом Дитерихом, который начал издавать «Религиоведческие опыты и подготовительные исследования» (1903) и преобразовал «Архив религиоведения» (1904), придав этим самостоятельный научный статус истории религии, отталкивающейся от античности. Мартин Нильссон, создавший самые значительные и остающиеся поныне незаменимыми фундаментальные труды по греческой религии11, безусловно, тоже, относил себя к этому направлению.

Буркерт В. - Греческая религия - Архаика и классика

Пер. с нем. М. Витковской и В. Витковского. — СПб.: Алетейя, 2004. — 584 с. — (Серия «Миф. Религия. Культура»).

ISBN 5-89329-661-3

Буркерт В. - Греческая религия – Содержание

Содержание

Введение

1. История исследований

Примечания

2. Источники

Примечания

3. Ограничение темы

Примечания

I. Доисторическое время и минойско-микенская эпоха

1. Неолит и период ранней бронзы

Примечания

2. Данные индоевропеистики

Примечания

3. Минойско-микенская религия

3.1. Исторический обзор

3.2. Источники

3.3. Культовые сооружения

3.4. Ритуалы и символы

3.5. Минойские Божества

3.6. Микенские имена богов

Примечания

4. «Темные века» и проблема преемственности

Примечания

II. Ритуал и святилище

Предварительные замечания

Примечания

1. «Совершение священного»: принесение в жертву животных

1.1. Процесс и значение

1.2. Ритуалы, связанные с кровью

1.3. Ритуалы, связанные с огнем

1.4. Животное и божество

Примечания

2. Принесение даров и возлияние

2.1. Принесение в жертву начатков

2.2. Вотивные жертвоприношения

2.3. Возлияние

Примечания

3. Молитва

Примечания

4. Очищение

4.1. Функция и методы

4.2. Священное и чистое

4.3. Смерть, болезнь, помешательство

4.4. Очищение кровью

4.5. Pharmak6s

Примечания

5. Святилище

5.1. Теменос

5.2. Алтарь

5.3. Храм и культовое изображение

5.4. Anathemata

Примечания

6. Жрецы

Примечания

7. Праздничные мероприятия

7.1. Процессия

7.2. Agerm6s

7.3. Танец и песня

7.4. Маски, фаллосы, эсхрология

7.5. Агон

7.6. Пир богов

7.7. Священное бракосочетание

Примечания

8. Экстаз и мантика

8.1. Вдохновение

8.2. Искусство ясновидения

8.3. Оракулы

Примечания

III. Антропоморфные боги

1. Поэзия и изобразительное искусство в плену у Гомера

Примечания

2. Отдельные божества

2.1. Зевс

2.2. Гера

2.3. Посейдон

2.4. Афина

2.5. Аполлон

2.6. Артемида

2.7. Афродита

2.8. Гермес

2.9. Деметра

2.10. Дионис

2.11. Гефест

2.12. Арес

Примечания

3. Остальной пантеон

3.1. «Младшие» боги

3.2. Объединения богов

3.3. Божества природы

3.4. Чужеземные боги

3.5. Даймон

Примечания

4. К вопросу о своеобразии греческого антропоморфизма

Примечания

IV. Мертвые, герои и хтонические божества

1. Погребение и культ мертвых

Примечания

2. Мифология загробного мира

Примечания

3. Олимпийское и хтоническое

Примечания

4. Герои

Примечания

5. Существа смешанной (хтоническо-олимпийской) природы

5.1. Геракл

5.2. Диоскуры

5.3. Асклепий

Примечания

V. Полис и политеизм

1. Ментальные формы греческого политеизма

Примечания

2. Ритм праздников

2.1. Праздничный календарь

2.2. Конец года и начало нового года

2.3. Карнеи

2.4. Анфестерии

2.5. Фесмофории

Примечания

3. Общественные функции культа

3.1. Боги между безнравственностью и правом

3.2. Клятва

3.3. Единение в игре и разыгрывание ролей

3.4. Инициация

3.5. Преодоление кризисных ситуаций

Примечания

4. Благочестие в зеркале греческого языка

4.1. «Священное»

4.2. Theos

4.3. Eusebeia

Примечания

VI. Мистерии и аскеза

1. Мистериальные святилища

1.1. Общие замечания

1.2. Родовые и племенные мистерии

1.3. Кабиры и Самофракия

1.4. Элевсин

Примечания

2. Bakchika и orphika

2.1. Вакхические мистерии

2.2. Вакхические ожидания, связанные с потусторонним миром

2.3. Орфей и Пифагор

Примечания

3. Bios

Примечания

VII. Философская религия

1. Новое начало: сущее и божественное

Примечания

2. Кризис: софисты и атеисты

Примечания

3. Спасение: религия космоса и метафизика

3.1. Начало. Досократики v

3.2. Платон: благо и душа

3.3. Платон: космос и видимые боги

3.4. Аристотель и Ксенократ: божественный дух и даймоны

Примечания

4. Философская религия и религия полиса: «Законы» Платона

Примечания

Библиография