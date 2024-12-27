Каждый народ имеет свою особую культуру. Современному человеку легко понять, что такое культура, особенно в наши дни, когда вокруг так много путешествий. Культура — это народ или общество, характеризуемое своим географическим положением, своим собственным языком, своей архитектурой, национальной одеждой, своей собственной музыкой, своей кухней и обычаями; она имеет свое собственное правительство, свою религию и собственную историю, которая формирует его. Все это отличает одну культуру от другой.

На этой планете очень много различных культур. Существуют разные культуры даже внутри одной нации. Но все эти культуры имеют одно общее: развращенную греховную сущность. Это как раз то, что отличает человеческую культуру от небесной. Или, если сказать иначе, это то, что отделяет человеческую культуру от небесной культуры.

Праведность и святость характеризуют культуру Царства Небесного. Грех отмечает человеческую расу и отделяет человека от Бога. Грех - это то, что загоняет культуру рая в лузы субкультурного существования. Но вот пришел Иисус! ... и когда Он вошел в этот мир, Он принес с собой небесную культуру и предоставил человеку путь восстановления в этой небесной культуре и принятия святой сущности царствия Божья.

Царство Божье представляет высшую благородную культуру.

Грех представляет низшую (падшую) сущность человека и порождает субкультуры.

Святость — это культура небес, принесенная Христом, преподанная Святым Духом и открывающаяся человеку в Слове Божьем. Библия — это откровение святой культуры. Чтобы стать ее частью, мы должны получить новую сущность через духовное рождение и затем посвятить себя изучению этой новой культуры, преобразуя себя к ней. Как славны эти чудесные уроки, которые совершенствуют нас морально, притягивая к Богу!

Существуют две основные культуры: небесная и земная. На небе нет греха, который бы разрушал культуру. Там, где Бог правит безраздельно, грех (эгоизм и восстание против небесного закона) не допускается.

В этой книге говорится о культуре святости и о том, чему Слово Божье учит об этой наивысшей из всех культур известных человеку.

Билл Буркетт – Видимый христианин

Напечатано на правах рукописи. - Для бесплатного распространения. - Продаже не подлежит. – Б.в.д. - 66 с.

Билл Буркетт – Видимый христианин – Содержание