Буркхард - Век Константина Великого

Category ESXATOS BOOKS, History

Якоб Буркхард - Век Константина Великого

Пер. с англ. Л. А. Игоревского. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2003 г. - 367 с.

ISBN 5-9524-0395-6

В книге описывается переходный период от Античности к Средневековью, ознаменовавшийся приходом и укреплением в Римской империи новой религии – христианства. Автор дает оценки исторической роли императора Константина Великого, который сначала завоевал римский мир, а затем обратил его в новую религию, сохраняя языческие культы и последовательно проводя централизацию государственного аппарата.

Якоб Буркхард - Век Константина Великого - Содержание

РОДОСЛОВНАЯ КОНСТАНТИНА

  • Глава 1 ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЛАСТЬ В III СТОЛЕТИИ

  • Глава 2 ДИОКЛЕТИАН: ЕГО СИСТЕМА УСЫНОВЛЕНИЙ И ПРАВЛЕНИЕ

  • Глава 3 ЗАПАДНЫЕ ПРОВИНЦИИ И ПРИЛЕЖАЩИЕ ОБЛАСТИ

  • Глава 4 ВОСТОЧНЫЕ ПРОВИНЦИИ И ПРИЛЕЖАЩИЕ ОБЛАСТИ

  • Глава 5 ЯЗЫЧЕСТВО: СМЕШЕНИЕ БОГОВ

  • Глава 6 БЕССМЕРТИЕ И ЕГО ТАИНСТВА. ДЕМОНИЗАЦИЯ ЯЗЫЧЕСТВА

  • Глава 7 СТАРЕНИЕ В ЖИЗНИ И КУЛЬТУРЕ АНТИЧНОСТИ

  • Глава 8 ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН. КОНСТАНТИН И ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЕ

  • Глава 9 КОНСТАНТИН И ЦЕРКОВЬ

  • Глава 10 ДВОР, ВЫСШЕЕ ЧИНОВНИЧЕСТВО, АРМИЯ. КОНСТАНТИНОПОЛЬ, РИМ, АФИНЫ, ИЕРУСАЛИМ

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРОВ

