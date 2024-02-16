Буркхолдер Дейл - Мирное Царство Божье

В Святом Писании словосочетание «Царство Божье» встречается много раз. Давайте рассмотрим природу этого Царства на основе Слова Божьего. С этой целью мы разделим предмет исследования на четыре части для того, чтобы лучше рассмотреть различные стороны Царства Божьего, а именно: 1) свойства и влияние Царства на жизнь и сердце каждого верующего; 2) проявление Царства в поместных собраниях верующих; 3) распространение Царства по всему миру; 4) небесное, вечное Царство.

Царство Божье, о котором мы говорим, не защищается оружием, подобно земным государствам, т.к. представляет собой духовное царствование Иисуса Христа, Который живет в сердцах тех, кто верит в Него и следует за Ним, как за своим Господом и Учителем. В духовном Царстве никто не учится воевать1. Граждане этого Царства не обращаются в суды для защиты собственных интересов, а предпочитают вместо этого страдать и терпеть убытки* 2. Во всех сферах своей жизни они смиренно повинуются законам земного правительства, если они не противоречат условиям их небесного гражданства3.

Если вы еще не являетесь гражданином этого Царства, то мы искренне надеемся, что вы станете им через рождение свыше. «Странно, — можете подумать вы. — Что значит «рождение свыше»? Откуда это «свыше»?». Около 2000 лет назад об этом спросили Иисуса Христа. Мы молимся о том, чтобы чтение этого буклета помогло вам лучше понять значение рождения свыше.

Если же вы уже являетесь гражданином этого Царства, родившись свыше, то пусть Господь благословит вас в вашем духовном странствовании и дарует вам возрастание в вашем хождении пред Богом, чтобы вы познали волю Божью относительно своего места в Его Царстве сегодня и в будущем.

Дейл Буркхолдер - Мирное Царство Божье

Пер. с англ. - Ephrata: Grace Press - Типография «Благодать», 2010. – 36 с.

Дейл Буркхолдер - Мирное Царство Божье – Содержание

Вступление