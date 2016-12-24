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Буркхолдер - Вы отцы

Вы отцы - Давид Буркхолдер
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Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Psychology Psychotherapy
Исполнение отцовских обязанностей побуждает к духовному самоанализу, который иногда причиняет весьма ощутимую боль, так как вос­питание детей, в отличие от других обязаннос­тей, вскрывает отцовские недостатки без всякого снисхождения.

Давид Г. Буркхолдер. Вы отцы

Международное Господнее служение, Киев, типография «Благодать»

Давид Буркхолдер - Вы отцы - Содержание

Глава 1. «Вы, отцы...»
Глава 2. Права детей
Глава з. Совершенный Отец
Глава 4. Отец, угодный Богу
Глава 5. Особенности отцов
Глава 6. Основные истины
Глава 7. Мать — помощница отца
Глава 8. Общение супругов
Глава 9. Перемены в жизни отцов
Глава 10. Укрепление взаимоотношений с детьми
Глава 11. Основные принципы воспитания детей
Глава 12. Духовные возможности
Глава 13. Как привести детей к Богу
Глава 14. Дисциплина в семье
Глава 15. Формирование совести
Глава 16. Воспитание нравственной чистоты
Глава 17. Характер, нрав, личность
Глава 18. Умение вести себя в обществе
Глава 19. Контроль над играми
Глава 20. Воспитание ответственности
Глава 21. Воспитание правильного отношения к труду
Глава 22. Взаимоотношения со старшими детьми
Глава 23. Когда возникают разногласия
Глава 24. Пропасть между поколениями
Глава 25. Помощь в финансовых вопросах
Глава 26. Наследие сплочённой семьи
Глава 27. Что говорит молодёжь?
Глава 28. Передача веры
Глава 29. Подготовка к самостоятельной жизни
Глава 30. Дети оставляют наш дом
Views 1 215
Rating 4.3 / 5
Added 24.12.2016
Author ecbantonkom
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4.3/5 (6)

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