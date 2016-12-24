Вы отцы - Давид Буркхолдер

Буркхолдер - Вы отцы
Исполнение отцовских обязанностей побуждает к духовному самоанализу, который иногда причиняет весьма ощутимую боль, так как воспитание детей, в отличие от других обязанностей, вскрывает отцовские недостатки без всякого снисхождения.
Давид Г. Буркхолдер. Вы отцы
Международное Господнее служение, Киев, типография «Благодать»
Давид Буркхолдер - Вы отцы - Содержание
Глава 1. «Вы, отцы...»
Глава 2. Права детей
Глава з. Совершенный Отец
Глава 4. Отец, угодный Богу
Глава 5. Особенности отцов
Глава 6. Основные истины
Глава 7. Мать — помощница отца
Глава 8. Общение супругов
Глава 9. Перемены в жизни отцов
Глава 10. Укрепление взаимоотношений с детьми
Глава 11. Основные принципы воспитания детей
Глава 12. Духовные возможности
Глава 13. Как привести детей к Богу
Глава 14. Дисциплина в семье
Глава 15. Формирование совести
Глава 16. Воспитание нравственной чистоты
Глава 17. Характер, нрав, личность
Глава 18. Умение вести себя в обществе
Глава 19. Контроль над играми
Глава 20. Воспитание ответственности
Глава 21. Воспитание правильного отношения к труду
Глава 22. Взаимоотношения со старшими детьми
Глава 23. Когда возникают разногласия
Глава 2. Права детей
Глава з. Совершенный Отец
Глава 4. Отец, угодный Богу
Глава 5. Особенности отцов
Глава 6. Основные истины
Глава 7. Мать — помощница отца
Глава 8. Общение супругов
Глава 9. Перемены в жизни отцов
Глава 10. Укрепление взаимоотношений с детьми
Глава 11. Основные принципы воспитания детей
Глава 12. Духовные возможности
Глава 13. Как привести детей к Богу
Глава 14. Дисциплина в семье
Глава 15. Формирование совести
Глава 16. Воспитание нравственной чистоты
Глава 17. Характер, нрав, личность
Глава 18. Умение вести себя в обществе
Глава 19. Контроль над играми
Глава 20. Воспитание ответственности
Глава 21. Воспитание правильного отношения к труду
Глава 22. Взаимоотношения со старшими детьми
Глава 23. Когда возникают разногласия
Глава 24. Пропасть между поколениями
Глава 25. Помощь в финансовых вопросах
Глава 26. Наследие сплочённой семьи
Глава 27. Что говорит молодёжь?
Глава 28. Передача веры
Глава 29. Подготовка к самостоятельной жизни
Глава 30. Дети оставляют наш дом
Глава 25. Помощь в финансовых вопросах
Глава 26. Наследие сплочённой семьи
Глава 27. Что говорит молодёжь?
Глава 28. Передача веры
Глава 29. Подготовка к самостоятельной жизни
Глава 30. Дети оставляют наш дом
No comments yet. Be the first!