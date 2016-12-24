Вы отцы - Давид Буркхолдер

Исполнение отцовских обязанностей побуждает к духовному самоанализу, который иногда причиняет весьма ощутимую боль, так как вос­питание детей, в отличие от других обязаннос­тей, вскрывает отцовские недостатки без всякого снисхождения.

Давид Г. Буркхолдер. Вы отцы

Международное Господнее служение, Киев, типография «Благодать»

Давид Буркхолдер - Вы отцы - Содержание

Глава 1. «Вы, отцы...»

Глава 2. Права детей

Глава з. Совершенный Отец

Глава 4. Отец, угодный Богу

Глава 5. Особенности отцов

Глава 6. Основные истины

Глава 7. Мать — помощница отца

Глава 8. Общение супругов

Глава 9. Перемены в жизни отцов

Глава 10. Укрепление взаимоотношений с детьми

Глава 11. Основные принципы воспитания детей

Глава 12. Духовные возможности

Глава 13. Как привести детей к Богу

Глава 14. Дисциплина в семье

Глава 15. Формирование совести

Глава 16. Воспитание нравственной чистоты

Глава 17. Характер, нрав, личность

Глава 18. Умение вести себя в обществе

Глава 19. Контроль над играми

Глава 20. Воспитание ответственности

Глава 21. Воспитание правильного отношения к труду

Глава 22. Взаимоотношения со старшими детьми

Глава 23. Когда возникают разногласия

Глава 24. Пропасть между поколениями

Глава 25. Помощь в финансовых вопросах

Глава 26. Наследие сплочённой семьи

Глава 27. Что говорит молодёжь?

Глава 28. Передача веры

Глава 29. Подготовка к самостоятельной жизни

Глава 30. Дети оставляют наш дом