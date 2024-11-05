История знакомства с еврейским эзотеризмом, обычно называемым «каббалой», в России восходит по крайней мере к позднему Средневековью, однако действительно важными и притягательными для русского образованного общества идеи каббалы становятся в конце XVIII столетия, в золотой век русского масонства. О каббале тогда пишут статьи в журналах, переводят с иврита, латыни и других языков каббалистические сочинения, отдельные символы и образы этой еврейской эзотерической традиции проникают в художественную литературу.

В середине XIX века в силу целого ряда историко-культурных причин, на которых мы не будем здесь останавливаться, представления о наличии у евреев некоего загадочного и опасного «тайного знания» проникают, как бы мы сегодня сказали, в массовую культуру - в романы, журналы и даже газеты. К примеру, один из родоначальников русской фантастической литературы Александр Фомич Вельтман (1800-1870) в своем первом романе «Странник» (1832) обы грывает «тайны» еврейского алфавита, изображая квази мистическое путешествие по его буквам, венцом которого становится встреча с прекрасной девой, в которой угады вается Шхина, Присутствие Божественного в нашем мире.

Бурмистров Константин - В поисках Зефиреи - Заметки о каббале и «тайных науках» в русской культуре первой трети XX века

Μ.: Новое литературное обозрение, 2024. — 392 с.: ил.

(Серия «Studia religiosa»)

ISBN 978-5-4448-2257-9

Бурмистров Константин - В поисках Зефиреи - Заметки о каббале и «тайных науках» в русской культуре первой трети XX века - Содержание

Вместо предисловия

Благодарности

Глава I. Каббала и Серебряный век русской культуры: источники, позиции, интерпретации

1.1. Каббала и символизм: вопросы терминологии

1.2. Теософия и каббала

1.3. Антропософия и каббала

1.4. Мартинизм и каббала в России

1.5. Отношение к каббале в среде русских символистов

Глава 2. «Страны света спустились лучами из древнего солнца»: каббала Андрея Белого

2.1. Андрей Белый и его «круг оккультного чтения»

2.2. Биографические заметки: Андрей Белый и «каббалисты»

2.3. Адам Кадмон

2.4. Каббала и астрология

2.5. Каббалистический кабинет профессора Шмидта

2.6. Сфирот

2.7. Священный язык

2.8. «Каббалистика» Андрея Белого

Глава 3. «Адам был миром, мир же был Адам»: Максимилиан Волошин и каббала

3.1. Волошин и «тайные науки»

3.2. Творение и древние миры

3.3. Создание Первого Человека

3.4. «Каббалистическая аксиома»

3.5. Мир и миф древнееврейского языка

3.6. Каббала Волошина

Глава 4. Борис Поплавский, Георгий Шторм и «тайные науки»

4.1. Поплавский и Шторм в Ростове 1919-го

4.2. Оккультист Георгий Шторм: «Величественные идеалы неравенства»

4.3. Эзотерическая биография Бориса Поплавского

Глава 5. Борис Поплавский и каббала

5.1. Каббала, каббалистика и карты Таро

5.2. Борис Поплавский — читатель

5.3. Поплавский и Cabbala Christiana

5.4. Мистика пола

5.5. Каббалистическая смерть

5.6. «Смотря на мир, готовый для суда»: сфирот Поплавского

5.7. «Великая Тайна» Бориса Поплавского

5.8. В начале пути

Пара слов в заключение

Приложение I. Рудольф Штайнер. «О каббале» (1904)

Приложение II. Георгий Шторм. «Карма Йога» (1920)

Приложение III. «Самоизгнанники из световой Отчизны» (Нина Рудникова)

Список литературы

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