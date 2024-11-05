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Бурмистров Константин - В поисках Зефиреи

Бурмистров Константин - В поисках Зефиреи - Заметки о каббале и «тайных науках» в русской культуре первой трети XX века
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Series Studia religiosa (33 books)
История знакомства с еврейским эзотеризмом, обычно называемым «каббалой», в России восходит по крайней мере к позднему Средневековью, однако действительно важными и притягательными для русского образованного общества идеи каббалы становятся в конце XVIII столетия, в золотой век русского масонства. О каббале тогда пишут статьи в журналах, переводят с иврита, латыни и других языков каббалистические сочинения, отдельные символы и образы этой еврейской эзотерической традиции проникают в художественную литературу.
В середине XIX века в силу целого ряда историко-культурных причин, на которых мы не будем здесь останавливаться, представления о наличии у евреев некоего загадочного и опасного «тайного знания» проникают, как бы мы сегодня сказали, в массовую культуру - в романы, журналы и даже газеты. К примеру, один из родоначальников русской фантастической литературы Александр Фомич Вельтман (1800-1870) в своем первом романе «Странник» (1832) обы грывает «тайны» еврейского алфавита, изображая квази мистическое путешествие по его буквам, венцом которого становится встреча с прекрасной девой, в которой угады вается Шхина, Присутствие Божественного в нашем мире.

Бурмистров Константин - В поисках Зефиреи - Заметки о каббале и «тайных науках» в русской культуре первой трети XX века

Μ.: Новое литературное обозрение, 2024. — 392 с.: ил.
(Серия «Studia religiosa»)
ISBN 978-5-4448-2257-9

Бурмистров Константин - В поисках Зефиреи - Заметки о каббале и «тайных науках» в русской культуре первой трети XX века - Содержание

Вместо предисловия
Благодарности
Глава I. Каббала и Серебряный век русской культуры: источники, позиции, интерпретации
  • 1.1. Каббала и символизм: вопросы терминологии
  • 1.2. Теософия и каббала
  • 1.3. Антропософия и каббала
  • 1.4. Мартинизм и каббала в России
  • 1.5. Отношение к каббале в среде русских символистов
Глава 2. «Страны света спустились лучами из древнего солнца»: каббала Андрея Белого
  • 2.1. Андрей Белый и его «круг оккультного чтения»
  • 2.2. Биографические заметки: Андрей Белый и «каббалисты»
  • 2.3. Адам Кадмон
  • 2.4. Каббала и астрология
  • 2.5. Каббалистический кабинет профессора Шмидта
  • 2.6. Сфирот
  • 2.7. Священный язык
  • 2.8. «Каббалистика» Андрея Белого
Глава 3. «Адам был миром, мир же был Адам»: Максимилиан Волошин и каббала
  • 3.1. Волошин и «тайные науки»
  • 3.2. Творение и древние миры
  • 3.3. Создание Первого Человека
  • 3.4. «Каббалистическая аксиома»
  • 3.5. Мир и миф древнееврейского языка
  • 3.6. Каббала Волошина
Глава 4. Борис Поплавский, Георгий Шторм и «тайные науки»
  • 4.1. Поплавский и Шторм в Ростове 1919-го
  • 4.2. Оккультист Георгий Шторм: «Величественные идеалы неравенства»
  • 4.3. Эзотерическая биография Бориса Поплавского
Глава 5. Борис Поплавский и каббала
  • 5.1. Каббала, каббалистика и карты Таро
  • 5.2. Борис Поплавский — читатель
  • 5.3. Поплавский и Cabbala Christiana
  • 5.4. Мистика пола
  • 5.5. Каббалистическая смерть
  • 5.6. «Смотря на мир, готовый для суда»: сфирот Поплавского
  • 5.7. «Великая Тайна» Бориса Поплавского
  • 5.8. В начале пути
Пара слов в заключение
  • Приложение I. Рудольф Штайнер. «О каббале» (1904)
  • Приложение II. Георгий Шторм. «Карма Йога» (1920)
  • Приложение III. «Самоизгнанники из световой Отчизны» (Нина Рудникова)
Список литературы
Указатель имен
Views 515
Rating 5.0 / 5
Added 05.11.2024
Author esxatos
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5.0/5 (2)

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