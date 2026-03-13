Бурмистрова - Взрослеем с подростком

Книга Екатерины Бурмистровой «Взрослеем с подростком: воспитание родителей» предлагает свежий и глубокий взгляд на период пубертата, смещая фокус с «исправления» ребенка на внутреннюю трансформацию самих взрослых. Автор, будучи опытным психологом и многодетной матерью, ставит задачу подготовить родителей к неизбежным изменениям в семейной системе. Основная идея произведения заключается в том, что подростковый кризис — это не только испытание для подростка, но и важный этап взросления для его родителей, требующий от них отказа от старых методов контроля в пользу построения новых, равноправных отношений.

Содержательная часть книги охватывает широкий круг вопросов: от физиологических причин резких смен настроения у детей до психологических ловушек, в которые попадают мамы и папы. Бурмистрова подробно описывает стадии отделения (сепарации) и объясняет, почему конфликты в этот период являются нормальным и даже необходимым признаком развития. Автор предлагает практические стратегии по сохранению контакта с «колючим» подростком, обучает искусству ведения переговоров и установлению разумных границ. Особое внимание уделяется эмоциональному состоянию родителей — их страхам, чувству вины и необходимости поиска собственных интересов вне родительской роли, что помогает снизить накал страстей в доме.

Текст написан в очень бережном, поддерживающем и профессиональном стиле. Екатерина Бурмистрова не дает жестких рецептов, а скорее помогает родителям лучше понять самих себя и мотивы поведения своего ребенка. Книга наполнена реальными примерами из консультативной практики, что делает теоретические выкладки наглядными и близкими каждому читателю. Работа служит отличным навигатором для тех, кто хочет пройти через «шторм» подросткового возраста, сохранив доверие и заложив фундамент для крепких отношений со своим уже взрослым ребенком в будущем.

Бурмистрова Е.А. - Взрослеем с подростком: воспитание родителей

Изд. 3-е. —- М.: ДАРЪ, 2020. - 352 с.: ил. -12+.

ISBN 978-5-485-00593-1

Бурмистрова Е.А. - Взрослеем с подростком: воспитание родителей – Содержание

Предисловие

Глава 1. Задачи подросткового возраста и помощь в их решении

1.1. Кто такой подросток, чего он хочет и что с этим делать

1.2. Подростковый возраст: путешествие и приключение

Глава 2. Современные родители и их дети-подростки

2.1. Два времени: наше взросление и взросление наших детей

2.2. Самостоятельность и порядок

2.3. Формирование воли и профессиональное самоопределение

2.4. Профессиональная ориентация

2.5. Общение с подростком

2.6. Лето с подростком

Глава 3. Растущий человек и медийная среда

3.1. Реальность «здесь» и реальность «там»

3.2. Компьютер в семье

3.3. Подросток и социальные сети

Глава 4. Дети. Подростки. Взрослые?

4.1. Взрослеющие дети

4.2. O близких отношениях

4.3. Целомудрие, а также представления о браке и их влияние на выбор

Глава 5. Второе поколение воцерковленных

Выводы

Заключение

Список рекомендуемой литературы