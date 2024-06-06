Заповеди Божьи — это не свод бесчисленных правил и запретов. Скорее их можно назвать дорожными знаками, которые указывают путь к радостной и счастливой жизни.

Воистину вызывает удивление и восхищение тот факт, что Вечный, Всемогущий Бог открывает Себя людям. Бог дал человеку заповеди, выполнение которых служит ему ко благу. И как должно быть больно сердцу Божьему, когда человек не обращает внимания на заповеди, данные в Слове Его?!

Заповеди, которые исходят из любящего сердца Божия — это требования, выполняя которые человек свидетельствует о своей любви к Богу.

Путь послушания приводит к радости и победе, ибо это Божий путь. Следуя по стезям послушания и выполнения Божьих законов, человек не будет блуждать, ибо его будет вести Бог.

Только избрав этот путь и пройдя его до конца, человек убеждается, что поступил мудро.

* * *

ВОТ ПУТЬ

«И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: вот путь, идите по нему...». Исаия30:32

Если на жизненном пути вы окажетесь в затруднении, и окружающие будут советовать то один, то другой выход, не спешите принимать решение. Доверьтесь Господу, сосредоточьте своё внимание на изучении Слова Божия и посвятите себя молитве. Бог Сам укажет, как поступить, по какому пути идти. I Удалитесь от людских советов, и в тиши с надеждой обратитесь к Богу в молитве. Бог явит волю Свою и вы глубже познаете Его любовь. Выведя народ Израиля из египетского плена, Бог указал ему путь и чудесным образом раздвинул воды Чёрмного моря, чтобы убедить Свой народ в правильности Божьего пути. И народ пошёл по пути уже избранному Богом. Нужна была вера, чтобы израильтяне вступили в воды реки Иордан. Им пришлось сделать первый шаг, прежде чем воды реки остановились и стали стеной, чтобы народ мог попасть в землю, обещанную Богом.

Так и мы должны верить в Бога, в Слово Его, и идти вперёд, даже не зная, что ждёт нас впереди. Часто мы пытаемся удалить преграды на нашем жизненном пути, так как нам кажется, что удалить их нужно прежде, чем пройти следующий отрезок пути. Но по жизненному пути надо идти с верой и тогда правильное направление само откроется перед вами. Идите вперёд, уверенные в том, что нет преград на вашем пути.

МОЛИТВА

Отец Небесный, как велико Твоё терпение ко мне! Ты учишь как мне поступать. Ты указываешь путь, по которому мне идти, и потом ждёшь как я поступлю. Всё кажется простым и понятным. Но-вот появляются препятствия, и тогда я сомневаюсь и медлю. Я знаю, на всё, что Ты допускаешь в моей жизни, есть Твоя воля и у меня не должно быть сомнений и вопросов, f Прости, Господи, и помоги с радостью принимать план, предназначенный Тобой для моей жизни. Я знаю, что Ты ведёшь меня шаг за шагом. Я всем сердцем хочу исполнять волю Твою и жду от Тебя указаний в моей дальнейшей жизни. Благодарю, Господи, за то, что Ты ведешь меня по жизненному пути.

Пегги Буртон – Следуя по Божьему пути – Размышления и молитвы

Marpent, France: Association Evangdlique Slave, 1991. – 56 с.

Пегги Буртон – Следуя по Божьему пути – Содержание