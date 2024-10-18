Преобразования миссионерства - Дэвид Бош

Основываясь на концепции сдвигов парадигмы, я пытаюсь показать, до какой степени понимание и практика миссионерства менялись в течение почти двадцати веков христианской миссионерской истории. В некоторых случаях изменения носили настолько глубокий и всеохватывающий характер, что историку бывает трудно выделить какие-то сходства между различными миссионерскими моделями. Мой тезис, кроме того, заключается в том, что этот процесс преобразования еще не закончился (фактически, никогда не закончится) и что мы переживаем время одного из самых важных сдвигов в понимании и практике христианской миссии.



Исследование носит, однако, не только описательный характер. Оно не просто рисует картину развития и видоизменения идеи, но и отстаивает мысль, что миссия остается необходимой стороной христианской веры и что целью ее в самом глубоком смысле является преобразование окружающей реальности. В такой перспективе миссия — это та сторона нашей веры, которая отказывается принимать реальность такой, какой она есть, и стремится изменить ее. «Преобразование», следовательно, отражает одну из основных черт христианской миссии.



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Дэвид Бош - Преобразования миссионерства - Сдвиги парадигмы в богословии миссионерской деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», Санкт-Петербургский христианский университет, «БОГОМЫСЛИЕ», 1997 г. - 637 с.

Дэвид Бош - Преобразования миссионерства - Сдвиги парадигмы в богословии миссионерской деятельности - Содержание От издателей серии

Предисловие

Введение ЧАСТЬ 1 НОВОЗАВЕТНАЯ МОДЕЛЬ МИССИОНЕРСТВА Глава 1. Размышления о Новом Завете как миссионерском документе

Глава 2. Матфей: миссионерство как приобретение учеников

Глава 3. Евангелие и Деяния Луки: прощение и солидарность с нищими

Глава 4. Миссионерство Павла: приглашение в эсхатологическое братство ЧАСТЬ 2 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ МИССИОНЕРСТВА Глава 5. Изменения парадигмы в миссиологии

Глава 6. Миссионерская парадигма восточной церкви

Глава 7. Средневековая римско-католическая миссионерская парадигма.

Глава 8. Миссионерская парадигма протестантской Реформации

Глава 9. Миссионерство в эпоху Просвещения ЧАСТЬ 3 ПУТЬ К НОВОЙ МИССИОЛОГИИ Глава 10. Зарождение постсовременной парадигмы

Глава 11. Миссионерство в период испытаний

Глава 12. Элементы возникающей экуменической миссионерской парадигмы

Глава 13. Миссионерство в многообразии Примечания Библиография

Дэвид Бош - Преобразования миссионерства - Введение Начиная с 50-х годов нашего века среди христиан слово «миссионерство» получило необычайное распространение. Это сопровождалось значительным расширением смысла самого понятия, во всяком случае в определенных кругах. До 50-х годов «миссионерство», даже если это слово употреблялось не в строго конкретном значении, имело довольно ограниченный смысл.

Оно означало:

направление миссионеров в определенные страны; деятельность там этих миссионеров; регионы, где работали миссионеры; организации, отправляющие миссионеров; нехристианский мир или «поле деятельности»; центр, из которого миссионеры действовали в этом «поле» (см. Ohm 1962:52-53).

В несколько ином контексте это могло также означать:

местную общину без постоянного служителя, зависящую от поддержки более авторитетной действующей церкви; особое служение, направленное на углубление и расширение христианской веры, чаще всего в лишь номинально христианской среде.

Если рассматривать «миссионерство» с более богословской точки зрения, как традиционное понятие, то ему можно дать следующее определение:

пропаганда веры, распространение царства Божьего, обращение язычников, установление новых церквей (см. Muller 1987:31 -34).



Но все эти определения слова «миссионерство», какими бы знакомыми они нам ни были, появились сравнительно недавно. Вплоть до XVI века это понятие относилось исключительно к учению о Троице, т.е. употреблялось в связи с тем, что Отец послал Сына, а Отец и Сын послали Святого Духа.



Иезуиты первыми использовали его в смысле распространения христианской веры среди людей (в том числе среди протестантов), не принадлежавших к католической церкви (см. Ohm 1962:37-39). В этом новом смысле миссионерство было тесно связано с экспансией западного мира в регионы, которые позднее назвали Третьим миром (или двумя третями мира).

Слово «миссионер» подразумевает того, кто послал, кого послали, тех, к кому послали, и поставленную задачу. Иными словами, понятие предполагает, что у посылающего есть для этого авторитет. Нередко высказывается мысль, что фактически посылает Сам Бог, обладающий неоспоримым авторитетом поручать людям выполнять Его волю. Но на практике роль такого авторитета могла брать на себя церковь, миссионерская организация или даже просто какой-нибудь христианский иерарх.

Например, в римско-католических миссиях основополагающим элементом миссионерской деятельности долгое время считалось верховное правовое положение этой церкви (см. Rütti 1972:228). И это предопределяло подход к миссионерской деятельности в смысле ее распространения, завоевания новых территорий, борьбы с другими религиями и так далее.

2013-06-13