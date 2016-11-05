Иисус - наша судьба! - вот главная тема, избранная пасто­ром Бушем для обширной евангелизации, которую он про­вел в 1938 году в городе Эссене. С большим удовольствием он служил пастором среди молодежи в Эссене, но, будучи страстным проповедником Евангелия, он много времени проводил в разъездах В своих многочисленных лекциях он призывал к Иисусу в городах и селах, на Востоке и Западе, в Европе и во всем мире.

Как он радовался, когда людские потоки устремлялись послушать его благовестив! Он был убежден, что Евангелие об Иисусе является самой захватывающей вестью во все времена.

Послушать его приходили тысячи людей, и все же. будучи истинным духовным наставником, он вел разговор как бы с каждым в отдельности. Это было особенностью его благо­вестив. Посредством магнитофонных записей, изложенных в этой книге, пусть он поговорит с каждым из нас в отдель­ности как вестник Иисуса Христа, распятого и воскресшего.

„Иисус наша судьба! - главная тема его благовестия. Хотите ли вы услышать эту весть? Такая возможность вам предоставляется. Представьте себя его слушателями и вско­ре вы убедитесь, что главной темой всего человечества, всей нашей жизни является тема «Иисус наша судьба!»

Карл-Гейнц Эринг

Вильгельм Буш - Иисус - наша судьба

Christliche Literatur-Verbreitung, 224 стр. 1994г.

ISBN 3-89397-150-5

Вильгельм Буш - Иисус - наша судьба – Содержание

Бог да, но дли чего Иисус?

Дли чего я живу?

У меня нет времени!

Внимание! Опасно для жизни?

Что же нам делать?

Почему Бог молчит?

Наше право на любовь!

Можно ли разговаривать с Богом?

Как нам устоять в жизни, если мы больше верить не можем?

Как справиться с жизнью, если нас постоянно сопровождают провинности и упущения?

Как нам поступать, если нас раздражают люди?

Все должно измениться, но как?

Чур, не я?

Можно ли иметь ясность в религиозных вопросах?

Является ли христианство личным делом?

Когда погибнет мир?

Что мы приобретаем, посвятив свою жизнь Богу?

Вильгельм Буш - Иисус - наша судьба – Для чего я живу?

Итак: для чего я живу? Или: для чего я на этой земле? Или: в чем смысл моей жизни?

Однажды в Эссене я услышал по телефону взволнован­ный голос одного промышленника: „Господин пастор, при­езжайте!" Я спешу к нему, он встречает меня словами: „Мой сын застрелился!" Я знал этого юношу. Он был студентом. Он имел все, что душа желает. Он был здоров, красив, молод и богат. Он давно имел личный автомобиль. Он не был запу­тан в каком-либо вздорном деле. И этот молодой человек пускает себе пулю в лоб! В письме, которое он оставил, было написано: „Я ухожу из жизни, потому что не вижу в ней смысла!" Потрясающе!

Как видите, вопрос о смысле нашей жизни очень важен. Он так важен потому, что жизнь у нас только одна! Вы уже размышляли о том, что значит иметь только одну-единственную жизнь?

Когда я еще учился в школе, у меня по математике дела шли не очень хорошо. Мой учитель просто отказывался понимать мои решения. Когда я сдавал задания по матема­тике на проверку, он часто, не оценив мои способности, всю мою тетрадь исписывал красными чернилами. Это выгля­дело отвратительно. И когда такая тетрадь была сильно испачкана, то я ее убирал, даже если она еще не была ис­пользована до конца, и покупал себе новую, такую красивую, чистую. Ее я мог начинать с самого начала. Если бы можно было так поступать и с жизнью! Поверьте мне: миллионы людей в момент смерти думают: „Ах, как хотел бы я еще раз начать все сначала! Я бы все делал иначе!"

Новую школьную тетрадь можно купить и в ней еще раз начать сначала - но не жизнь. Жизнь дается нам лишь один раз! Как это должно быть ужасно, если мы ее испортили, если прожили ее неверно! У нас только одна-единственная жизнь! Если она потеряна, то потеряна на веки веков. Я говорю это совершенно серьезно.

Сегодня утром мимо моего отеля прошло стадо коров. Я как раз работал над своей проповедью и подумал: „Как долж­ны быть счастливы эти коровы, ведь им не надо задумы­ваться над вопросом, для чего им жить на свете. Тут все ясно: давать молоко, а в конечном итоге - говядину. Вы понимае­те? Животному не нужно задумываться над смыслом жизни. Этим человек отличается от животного. Но странно то, что существует масса людей, которые живут и в конце концов умирают, ни разу не спросив: „Для чего же я, собственно, живу?" Они не отличаются от животного. Как видите: мы не далеки от него. Что делает человека человеком? Он может задать себе вопрос: „Для чего я существую, зачем живу?"

1. Поверхностные и опрометчивые ответы

Итак, друзья мои, существует очень много поверхностных и опрометчивых ответов на вопрос: „Для чего я живу?" Много лет тому назад я получил все эти поверхностные и опромет­чивые ответы одновременно. Это было в 1936 году, во время диктатуры Гитлера. Студенты из Мюнстера просили меня поговорить с ними на тему: „В чем смысл моей жизни?" И они мне сразу сказали, что не хотят слышать лекции, но желают дискутировать со мной на эту тему. „Хорошо, - ска­зал я, - тогда начинайте! - В чем смысл моей жизни? Для чего я живу?" А так как дискуссия, как сказано, состоялась во время диктатуры Гитлера, один из них, конечно, тотчас встал и объяснил: „Я - для своего народа. Это как лист и дерево. Лист ничего не значит, дерево - все. Я существую для своего народа!" На это я ответил: „Хорошо! А для чего дере­во существует, для чего существует народ?" Пауза! Этого он тоже не знал. Понимаете, подлинный вопрос остался неот­веченным. Тогда я им сказал: „Люди, дорогие! Вы не должны давать такие ответы, которые только обходят вопрос, ото­двигают его назад!"

„Итак, в чем смысл моей жизни? Для чего я живу?" - спросил я снова. Тогда другой объяснил: „Я существую на свете для того, чтобы исполнить свой долг!" - „Друг, - сказал я, - в том то и дело: в чем же мой долг? Я считаю своим дол­гом преподнести Вам Слово Божие. Матильда Лудендорф своим долгом считает отвергать Бога. В чем же долг?" Однажды служащий высокого ранга сказал мне: „Господин пастор, по секрету: я целыми днями переписываю докумен­ты, но если бы они все сгорели, то жизнь бы продолжалась. Я страдаю от того, что я, в сущности, совершаю такую бес­смысленную работу“. Что такое долг? Тысячи эсэсовцев погубили сотни тысяч людей. Когда же они предстают пред судом, то утверждают: „Мы выполняли свой долг, нам это было приказано". Неужели Вы верите, что долг человека может заключаться в том, чтобы погубить других людей? Этому я не могу верить. Итак, я сказал студентам: „В том-то и дело: в чем мой долг? Кто может мне это сказать? Вот мы и опять застряли".

После этого молодые господа стали больше задумываться над ответами. Затем один из них встал и гордо разъяснил: „Я происхожу из старого дворянского рода. Я могу назвать своих предков до 16 поколения. Большое родословие! Разве это не смысл жизни, не цель жизни, достойно продолжать это родословие?" И я смог ответить только так: „Друг! Если не знаешь, для чего жили эти 16 поколений, то стоит ли добавлять к ним 17-ое?"

Видите, как много поверхностных и опрометчивых отве­тов. В наших газетах часто можно видеть объявления о смер­ти, над которыми помещается ужасный стишок: „Лишь труд был в твоей жизни, / себя совсем забыв, / отдать все своим ближним - / то высший долг твой был". Вам это знакомо? Я каждый раз содрогаюсь, когда это читаю. Мне думается: „Это же объявление о смерти лошади!" Не правда ли? Всю жизнь работает лишь лошадь. Но я не верю, что человек только для того живет на земле, чтобы работать, не разгибая спины. Это было бы слишком убого. Тогда лучшим исходом для нас было бы в 10 лет покончить жизнь самоубийством, если бы только в этом заключался смысл нашей жизни. „Лишь труд был в твоей жизни..." Это же ужасно!!! Нет, не в этом смысл нашей жизни.