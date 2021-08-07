Следует сразу поставить читателя в известность, что предлагаемая ему книга, с позиций статусной науки, относится к разряду маргинальных. Это в «лучшем» случае. В «худшем», если она привлечёт внимание публики, её автору присвоят «почётный» ярлык фрика. Автор к этому готов. Сегодня фриками в науке называют примерно тех, кого четыре-пять веков назад учёные авторитеты называй еретиками. Всё это необходимо оговорить в самом начале, чтобы больше к данному вопросу не возвращаться. И чтобы тот читатель, который признаёт только книги, написанные в узкой сфере дипломированными специалистами той же узкой сферы, мог сразу положить эту на полку и не тратить на неё своё драгоценное время.

Тайна происхождения человека... Да, это всегда останется волнующей тайной, сколько бы наука ни приоткрывала над ней завесу. Хотя бы потому, что всегда будут вопросы, не выясненные наукой. Любое научное познание, решая старые вопросы, порождает ещё больше новых.

Но важно ещё и то, что наука, независимо от своих методов, занимает в общественном сознании то же место, которое всегда занимал миф. «Наука сама по себе не мифологична, — учил великий русский культуролог Алексей Фёдорович Лосев (1893-1988). — Но это отвлечённая, никуда не применяемая наука. Как только же мы заговорим о реальной науке, т. е. о такой, которая характерна для той или другой исторической эпохи, то имеем дело уже с применением чистой, отвлечённой науки... И управляет нами здесь исключительно мифология... Когда “наука” разрушает ‘‘миф’’, то это значит только то, что одна мифология борется с другой мифологией».

Ярослав Александрович Бутаков - Анти-Дарвин: неудобная антропология

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. — 286 с.

ISBN 978-5-4499-1201-5

Ярослав Александрович Бутаков - Анти-Дарвин: неудобная антропология - Содержание

Введение. Мифы современного мира

1. Зачем люди разъобезянились?

1.1. Что на самом деле открыл Чарльз Дарвин?

1.2. Магический «естественный отбор»: как он объясняет всё, не объясняя ничего

1.3. Зачем людям больше мозги?

1.4. «Труд превратил обезьяну в человека, а человека в ломовую лошадь»

1.5. Миф о ледниковом периоде

1.6. Альтруизм против естественного отбора

1.7. Фикция «полового отбора»

1.8. Гипотеза зеемноводиого предка

1.9. Теория антропогенеза Б. Ф. Поршнева

2. Неуловимое «недостающее звено», или От какой обезьяны мы произошпи?

2.1. Открытие питекантропа

2.2. Пильтдаунский череп — подделка века

2.3. Химерический гейдельбергский человек

2.4. Детектив про синантропа

2.5. Был ли Homo erectus?

2.6. Ещё фикции: гигантопнтек и мегантроп

2.7. Австралопитеки: богатый выбор без выбора

2.8. Могли австралопитеки бытъ предками людей?

2.9. Ходили ли австралопитеки на двух ногах?

2.10. Кто зто наследил?

2.11. Был пи человеком Человек Умелый?

2.12. «Человек тысячелетия», Какая обезьяна первая слезла с веток?

2.13. Закрытие рамапитека

2.14. Оперирование фикциями, или Ярмарка фальшивых родословных

3. Как складывают пазл антропогенеза?

3.1. Когда жили эти существа?

3.2. Померяемся мозгами...

3.3. Новейший миф об Адаме и Еве

4. Введение в крниптоантропологию

4.1. Предмет и задачи криптоантропологии

4.2. Почему ископаемые кости никогда не расскажут всего?

4.3. В поисках земноводного предка

4.4. Теория реликтового гоминоида Б. Ф. Поршнева

4.5. Были ли великаны?

5. Пси-фактор

5.1. Вперёд, к обезьяне! Регресс как норма эволюции человека

5.2. Вначале было Слово

5.3. Homo sapiens как искусственно отобранная порода

Заключение

Основная литература