Буткевич - Зло, его сущность и происхождение - Том 1

Факт универсальности господствующего в мире зла, раскрытие его сущности, указание источника, из которого оно происходит, и средств, какими могут располагать люди для того, чтобы бороться с ним и победить его, — вот что, можно сказать, составляет главное и основное содержание всех книг Св. Писания как Ветхого, так и Нового завета. И какой скорбной и мрачной представляется жизнь мира, и в особенности жизнь людей, вследствие господства в ней зла, напр., в Псалтыри, Книге Иова, писаниях Соломона, в Книге Премудрости Иисуса сына Сирахова, в Евангелиях, апостольских посланиях и Апокалипсисе. Давид почти в каждом псалме указывает на скорби, угнетения, бедствия, страдания, козни врагов, беззаконие грешников и всеобщее развращение современников, не находя ни одного человека, делающего «благостыню». Соломон, изучив жизнь во всех ее проявлениях и пораженный господствующим в мире злом и его страшными размерами, готов даже предпочесть бытию совершенное небытие. «Видел я, — говорит он (Екк. 4:1-3), — всякие угнетения, какие делаются под солнцем... И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе, а блаженнее тех и других тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем». Он, изведав жизнь опытом при наилучших условиях, указывает, однако же, зло даже в том, в чем люди легкомысленные надеются найти не только добро, но и благо — земное счастие: в чувственных удовольствиях и пиршествах, красивых женщинах, успехах в делах, высоком общественном положении, в богатстве и даже мудрости. Премудрый сын Сирахов столь же мрачными красками описывает человеческую жизнь, в которой повсюду господствует беспредельное зло и проклятие. «Много трудов,— говорит он (Сир. 40:1-9), — предназначено каждому человеку, и тяжело иго на сынах Адама со дня исхода из чрева матери их до дня возвращения к матери всех. Мысль об ожидаемом и день смерти производят в них размышление и страх сердца. От сидящего на славном престоле и до поверженного на земле и во прахе, от носящего порфиру и венец и до одетого в рубище, — у всякого досада и ревность, и смущение, и беспокойство, и страх смерти, и негодование... Это бывает со всякой плотью, от человека до скота: смерть, убийство, ссора, меч, бедствия, голод, сокрушение и удары». «Когда вы рождаетесь, — говорит он в другом месте (Сир. 41:12), — то рождаетесь на проклятие, и когда умираете, то получаете в удел свой проклятие».

К.: «Пролог», 2007. — 314 с.

ISBN 978-966-8538-S1-3

Протоиерей Тимофей Иванович Буткевич - Зло, его сущность и происхождение - Том 1 - Содержание

I.Универсальность зла в мире, понятие о нем

II.Учение Божественного Откровения о происхождении зла в мире

III. Древнецерковное учение о первородном грехе как источнике зла в мире

IV. Предания народов о грехопадении первых людей как источнике зла в мире

V. Учение разума