Бьянки Энцо - Хлеб вчерашнего дня
Нелегкое дело - вспомнить, перечитать и рассказать свое собственное прошлое. Здесь кроется опасность не только и не столько впасть в ностальгию, сколько представить в идиллических тонах то, что в действительности таковым не было: эта опасность еще больше, если наше прошлое пребывает в мире, в известном смысле уже утерянном, каковым является мир крестьянской культуры, и если наши воспоминания относятся к возрасту, предшествующему зрелости.
Бьянки Энцо - Хлеб вчерашнего дня
Пер. с итал. О. Цыбенко под ред. А. Майнарди.
Прим. О. Цыбенко и А. Майнарди.
М.: Культурно-просвстительский фонд «Преображение», 2012. - 120 с.
ISBN 978-5-905615-12-2
Бьянки Энцо - Хлеб вчерашнего дня - Содержание
- «Хлеб вчерашнего дня хорош и завтра ... »
- По этике земли
- «Какая там погода?»
- С пением петуха
- Как сказать: «Я тебя люблю»
- Хлеб к хлебу
- Лоза как культура
- В вине любовь к жизни
- Не только вино
- Ритуал bоgnа cauda
- «Получить обедню»
- Рождество совершается ради человека
- Бодрствовать вместе
- Великие учителя
- Родиться и умереть в причастности
- Считать собственные дни
Бьянки Энцо - Хлеб вчерашнего дня - Введение
То ли потому, что я уже достиг пожилого возраста, когда корни, продолжающие питать пышное дерево, заставляют чувствовать, что именно они удерживают в земле видимую часть дерева; то ли в силу необходимости пересмотреть мудрость, якобы обретенную в жизни, а может быть, попросту в силу воспоминаний о тяготах жизни, как бы то ни было, но я часто возвращаюсь мысленно к жизни в Монферрате послевоенных лет. К жизни этой небольшой деревушки в семьсот душ (как тогда говорили), где я вырос и получил воспитание среди крестьян и простого сельского люда. Кастерве, Ницца-Монферрат, берега Эрро и Бормиды, куда мы ходили купаться летом, холмы, очерченные виноградниками, и скалы, пропаханные плугом, который еще тянули быки, - таковы места моего детства и отрочества, места, которые я любил и покинул, чтобы отправиться в Турин, где молодым студентом университета открыл для себя жизнь большого города в одну из его самых оживленных и противоречивых эпох.
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