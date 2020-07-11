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Бьянки Энцо - Хлеб вчерашнего дня

Бьянки Энцо - Хлеб вчерашнего дня
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Philology Literature
Нелегкое дело - вспомнить, перечитать и рассказать свое собственное прошлое. Здесь кроется опасность не только и не столько впасть в ностальгию, сколько представить в идиллических тонах то, что в действительности таковым не было: эта опасность еще больше, если наше прошлое пребывает в мире, в известном смысле уже утерянном, каковым является мир крестьянской культуры, и если наши воспоминания относятся к возрасту, предшествующему зрелости.

Бьянки Энцо - Хлеб вчерашнего дня

Пер. с итал. О. Цыбенко под ред. А. Майнарди.
Прим. О. Цыбенко и А. Майнарди.
М.: Культурно-просвстительский фонд «Преображение», 2012. - 120 с.
ISBN 978-5-905615-12-2

Бьянки Энцо - Хлеб вчерашнего дня - Содержание

  • «Хлеб вчерашнего дня хорош и завтра ... »
  • По этике земли
  • «Какая там погода?»
  • С пением петуха
  • Как сказать: «Я тебя люблю»
  • Хлеб к хлебу
  • Лоза как культура
  • В вине любовь к жизни
  • Не только вино
  • Ритуал bоgnа cauda
  • «Получить обедню»
  • Рождество совершается ради человека
  • Бодрствовать вместе
  • Великие учителя
  • Родиться и умереть в причастности
  • Считать собственные дни

Бьянки Энцо - Хлеб вчерашнего дня - Введение

То ли потому, что я уже достиг пожилого возраста, когда корни, продолжающие питать пышное дерево, заставляют чувствовать, что именно они удерживают в земле видимую часть дерева; то ли в силу необходимости пересмотреть мудрость, якобы обретенную в жизни, а может быть, попросту в силу воспоминаний о тяготах жизни, как бы то ни было, но я часто возвращаюсь мысленно к жизни в Монферрате послевоенных лет. К жизни этой небольшой деревушки в семьсот душ (как тогда говорили), где я вырос и получил воспитание среди крестьян и простого сельского люда. Кастерве, Ницца-Монферрат, берега Эрро и Бормиды, куда мы ходили купаться летом, холмы, очерченные виноградниками, и скалы, пропаханные плугом, который еще тянули быки, - таковы места моего детства и отрочества, места, которые я любил и покинул, чтобы отправиться в Турин, где молодым студентом университета открыл для себя жизнь большого города в одну из его самых оживленных и противоречивых эпох.
Views 395
Rating 5.0 / 5
Added 11.07.2020
Author otec Vyacheslav
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5.0/5 (1)

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