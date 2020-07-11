Нелегкое дело - вспомнить, перечитать и рассказать свое собственное прошлое. Здесь кроется опасность не только и не столько впасть в ностальгию, сколько представить в идиллических тонах то, что в действительности таковым не было: эта опасность еще больше, если наше прошлое пребывает в мире, в известном смысле уже утерянном, каковым является мир крестьянской культуры, и если наши воспоминания относятся к возрасту, предшествующему зрелости.

Бьянки Энцо - Хлеб вчерашнего дня

Пер. с итал. О. Цыбенко под ред. А. Майнарди.

Прим. О. Цыбенко и А. Майнарди.

М.: Культурно-просвстительский фонд «Преображение», 2012. - 120 с.

ISBN 978-5-905615-12-2

Бьянки Энцо - Хлеб вчерашнего дня - Содержание

«Хлеб вчерашнего дня хорош и завтра ... »

По этике земли

«Какая там погода?»

С пением петуха

Как сказать: «Я тебя люблю»

Хлеб к хлебу

Лоза как культура

В вине любовь к жизни

Не только вино

Ритуал bоgnа cauda

«Получить обедню»

Рождество совершается ради человека

Бодрствовать вместе

Великие учителя

Родиться и умереть в причастности

Считать собственные дни

Бьянки Энцо - Хлеб вчерашнего дня - Введение

То ли потому, что я уже достиг пожилого возраста, когда корни, продолжающие питать пышное дерево, заставляют чувствовать, что именно они удерживают в земле видимую часть дерева; то ли в силу необходимости пересмотреть мудрость, якобы обретенную в жизни, а может быть, попросту в силу воспоминаний о тяготах жизни, как бы то ни было, но я часто возвращаюсь мысленно к жизни в Монферрате послевоенных лет. К жизни этой небольшой деревушки в семьсот душ (как тогда говорили), где я вырос и получил воспитание среди крестьян и простого сельского люда. Кастерве, Ницца-Монферрат, берега Эрро и Бормиды, куда мы ходили купаться летом, холмы, очерченные виноградниками, и скалы, пропаханные плугом, который еще тянули быки, - таковы места моего детства и отрочества, места, которые я любил и покинул, чтобы отправиться в Турин, где молодым студентом университета открыл для себя жизнь большого города в одну из его самых оживленных и противоречивых эпох.