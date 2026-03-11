Бычков - История евангельских христиан-баптистов в СССР

Книга «История евангельских христиан-баптистов в СССР», изданная под редакцией Алексея Михайловича Бычкова, является официальным и наиболее полным летописным трудом, подготовленным Всесоюзным советом евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ). Авторский коллектив поставил перед собой монументальную задачу: систематизировать путь братства от первых шагов штундизма и водного крещения Ивана Онищенко до масштабного объединения двух ветвей — евангельских христиан и баптистов. Основная идея произведения заключается в демонстрации духовной преемственности и стойкости верующих, которые, несмотря на радикальные смены политических режимов и периоды жесточайших гонений, смогли сохранить единство и верность библейскому учению.

Содержательная часть книги охватывает ключевые вехи истории: от «золотого десятилетия» 1920-х годов, когда общины пользовались относительной свободой, до трагических 1930-х, ознаменованных почти полной ликвидацией церковных структур. Особое внимание уделяется 1944 году — моменту создания ВСЕХБ, который позволил легализовать служение в послевоенный период. В монографии подробно описываются биографии видных деятелей движения, таких как Иван Проханов и Василий Павлов, а также внутренние дискуссии и разделения, включая возникновение инициативного движения в 1960-х годах. Труд содержит уникальные статистические данные, выдержки из архивных документов и редкие фотографии, отражающие жизнь простых общин в разных республиках Союза.

Текст выдержан в строгом, документальном и глубоко уважительном стиле, сочетающем академическую точность с пастырской заботой. Хотя книга была подготовлена в условиях советской цензуры, что наложило определенный отпечаток на интерпретацию некоторых событий, она остается незаменимым первоисточником для понимания того, как выживала и развивалась протестантская церковь в атеистическом государстве. Работа служит важным напоминанием о цене веры и является обязательным чтением для историков, теологов и всех, кто интересуется духовным наследием евангельского движения на постсоветском пространстве.

гл. ред. А. М. Бычков — История евангельских христиан-баптистов в СССР

Издание Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов, Москва 1989

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Государственного комитета СССР по печати. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29.

гл. ред. А. М. Бычков — История евангельских христиан-баптистов в СССР

Ч а с т ь 1 РУССКО-УКРАИНСКОЕ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ БРАТСТВО

Глава первая. ОБЗОР РЯДА ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, РЕЛИГИОЗНЫХ ИСКАЖЕНИЙ И РАЗНОМЫСЛИИ В РОССИИ (X ВЕК - СЕРЕДИНА XIX ВЕКА) - Глава вторая. ВОЗНИКНОВЕНИЕ^ КВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ (1860-Е ГОДЫ - 1882 ГОД) - Глава третья. ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОЕ БРАТСТВО В ПЕРИОД С 1882 ПО 1905 ГОД - Глава четвертая. РАСШИРЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ЖИЗНЬ БРАТСТВА В 1905-1917 ГОДЫ - Глава пятая. ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОЕ БРАТСТВО В 1917-1929 ГОДЫ - Глава шестая. ЖИЗНЬ БРАТСТВА В ПЕРИОД С 1929 ПО 1942 ГОД - Глава седьмая. ЖИЗНЬ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА В ПЕРИОД С 1942 ПО 1985 ГОД - Глава восьмая. СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ ЦЕРКВЕЙ ОБЪЕДИНЕННОГО БРАТСТВА

Ч а с т ь II НАЦИОНАЛЬНЫЕ БРАТСТВА И ДЕНОМИНАЦИИ СОЮЗА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Глава девятая. МОЛДАВСКОЕ БРАТСТВО - Глава десятая. ЭСТОНСКОЕ БРАТСТВО - Глава одиннадцатая. ЛАТВИЙСКОЕ БРАТСТВО - Глава двенадцатая. ЛИТОВСКОЕ БРАТСТВО - Глава тринадцатая. БЕЛОРУССКОЕ БРАТСТВО - Глава четырнадцатая. ХРИСТИАНЕ ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ - Глава пятнадцатая. МЕНОНИТСКОЕ БРАТСТВО - Глава шестнадцатая. ОБЗОР ВЕРОУЧЕНИЙ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА

П р и л о ж е н и я

Приложение 1. ОПИСАНИЕ ЖИЗНИ НЕКОТОРЫХ ЦЕРКВЕЙ ОБЪЕДИНЕННОГО БРАТСТВА ЦЕРКВИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - Приложение 2. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА СЪЕЗДОВ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ - Приложение 3. КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ДЕЯТЕЛЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ - Приложение 4. РУКОВОДСТВО СОЮЗА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ - Приложение 5. ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ - Приложение 6. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

