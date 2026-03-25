Бычков - Православная Российская Церковь и императорская власть (1900-1917 гг.)

Монография Сергея Бычкова «Православная Российская Церковь и императорская власть (1900–1917 гг.)» представляет собой детальное историческое исследование кризиса синодальной системы в последние предреволюционные десятилетия. Автор ставит задачу проанализировать сложный процесс отчуждения между церковной иерархией и домом Романовых, а также попытки освобождения Церкви от жесткой опеки государства. Основная идея произведения заключается в том, что к началу XX века «симфония» властей превратилась в административный диктат, который сковывал внутреннюю жизнь Церкви и стал одной из причин её неготовности к социальным потрясениям 1917 года.

Содержательная часть книги охватывает период от рубежа веков до падения монархии, уделяя особое внимание деятельности Святейшего Синода и роли обер-прокуроров. Бычков последовательно разбирает ключевые вехи: дискуссии о созыве Поместного Собора, влияние Первой русской революции на церковное сознание и феномен «распутинщины», который глубоко дискредитировал союз трона и алтаря. Автор анализирует попытки реформ, предпринимаемые епископатом и либеральным духовенством, а также личную позицию Николая II, который видел в Церкви прежде всего опору самодержавия. В книге исследуется духовное состояние общества и рост антицерковных настроений, превращая исторический очерк в глубокую драму о потере взаимопонимания между институтами власти и религиозным сознанием народа.

Текст написан в строгом, критическом и публицистически остром стиле, опирающемся на обширный массив архивных источников, дневников и переписки современников. Сергей Бычков мастерски соединяет политический анализ с церковной историей, показывая, как бюрократизация духовной сферы вела к системному параличу управления. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков, религиоведов и всех, кто стремится понять причины крушения традиционной России и истоки церковного возрождения 1917–1918 годов. Это чтение помогает осознать, что трагедия революции была во многом предопределена нерешенностью фундаментальных вопросов свободы совести и автономии Церкви в рамках империи.

М.: Sam&Sam, 2015. 376 стр., илл.

ISBN 978-5-905999-45-1

Бычков Сергей - Православная Российская Церковь и императорская власть (1900-1917 гг.) - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ

1. Историография проблемы взаимоотношений власти и церкви в 1900-1917 гг - 2. Источниковая база исследования

Глава II. НАЧАЛО БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ-ПОД ОПЕКИ ГОСУДАРСТВА

1. Религиозно-Философские Собрания и их значение в пробуждении религиозного сознания - 2. Начало революционных событий 1905 г. Личность и дело священника Георгия Гапона

Глава III. ОТКРЫТАЯ И ГЛАСНАЯ БОРЬБА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ПРЯМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Записка С. Ю. Витте о положении Православной Российской Церкви - 2. Опросы епархиальных архиереев - 3. Открытие и работа предсоборного присутствия

Глава IV. ДВА ПРАВЕДНИКА НАЧАЛА XX ВЕКА

1. Святой Иоанн Кронштадтский и его социальная деятельность - 2. Жизнь и труды святой великой княгини Елизаветы

Глава V. ПРОВАЛ РЕФОРМАТОРСКИХ ПЛАНОВ

1. Петр Столыпин и его реформаторская деятельность - 2. Григорий Распутин — борьба у престола - 3. Сборник «Вехи» — предостережение о грядущей катастрофе

Глава VI. ПРАВОСЛАВНАЯ РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕРЕД ВТОРОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

1. Архиепископ Антоний (Храповицкий) и его роль в жизни Российской Церкви - 2. Афонская смута

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА