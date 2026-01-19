Бычков Сергей - Хроника нераскрытого убийства

Книга Сергея Бычкова — это не просто детективный отчет, а горькое и честное размышление о судьбе пророка в своем отечестве. Автор ставит перед читателем неудобные вопросы: кому была выгодна смерть отца Александра? Почему ключевые улики исчезали, а следственные действия саботировались? Бычков убедительно показывает, что это убийство было не случайным актом насилия, а закономерным итогом многолетней травли человека, несшего свет свободы в мир несвободы. Книга наполнена документальной точностью, болью утраты и стремлением восстановить справедливость, хотя бы на страницах печатного издания. Это важнейший документ для всех, кто хочет понять не только обстоятельства гибели Александра Меня, но и саму суть его духовного подвига.

Сергей Бычков - Хроника нераскрытого убийства

Москва 1996

ISBN 5-89229-005-0

Сергей Бычков - Хроника нераскрытого убийства - Сообщение

Убит протоиерей Александр Мень. Его труп обнаружен неподалеку от дома, где он жил, близ платформы Семхоз Загорского района Подмосковья. Врачи констатировали смерть от потери крови после нанесенного удара по голове.

В минувшее воскресенье священник, как обычно, вышел из дома в 6.30 утра, направляясь на свой приход, находящийся в Новой Деревне Пушкинского района. Судя по уликам, преступник или преступники встретили его налесной тропинке, ведущей к платформе. Александр Мень нашел в себе силы повернуть обратно в сторону дома, но прошел всего несколько десятков метров...

Ему было 55 лет. В годы застоя объявлен диссидентом. Он был человеком энциклопедических знаний. Его лекции собирали огромное количество слушателей. На них священник призывал к порядочности, вере в доброту человеческую. На 30 сентября в Москве намечено открытие воскресного православного университета, ректор которого - кандидат богословских наук протоиерей Александр Мень. И вот его не стало...

Протоиерей всеми доступными священнику и порядочному человеку средствами боролся со лжепатриотизмом, антисемитизмом, ущемлением прав людей. По факту преступления милиция возбудила уголовное дело. Ведется следствие.

Загорск, Московская область В. Иткин, корр. ТАСС