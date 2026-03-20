Бёме - Аврора, или Утренняя заря в восхождении

Бёме и Бэкон представляют крайние противоположности последующего развития философского мышления — метафизирующий эмпиризм рационально-дисурсивного метода и германское динамическое мышление, «метафизический север», по образному выражению Николая Бердяева. Таким образом, Бёме возвестил идеализм в философии, черпающий все свое содержание исключительно из самого себя, немецкий идеализм. «Якоб Бёме — первый немецкий философ, — говорит Гегель в своих лекциях по истории философии, — содержание его философии подлинно немецкое. Бёме отличает и выделяет протестантский принцип, состоящий в том, чтобы полагать в своей собственной душе интеллектуальный мир и в своем самосознании созерцать, знать и чувствовать все, что обычно полагается потусторонним…Такова лютеранская вера без всякой примеси, „без дел“, как это называли. Отныне все имеет ценность лишь как постигнутое сердцем, не как вещь. Содержание перестает быть чем-то предметным; Бог, таким образом, есть лишь в духе, не поту сторону, но есть подлиннейшее достояние индивидуума». (Здесь и далее курсив мой. — И. Ф.) Только благодаря произведениям Бёме при дальнейшем развитии философии был преодолен рационализм Декарта и Спинозы и открыт путь к истинному познанию трансцендентального идеализма Канта и Фихте, к философии веры и чувства Гамана и Якоби, к философии мифологии и откровения Шеллинга, к гегелевской философии абсолютного Духа, к романтическим идеалам Новалиса, Тика и Гёльдерлина, к открытию «мудрости индусов» Ф. Шлегеля. Только благодаря изначальному влиянию Бёме на дух немецкой культуры вообще стал возможен последующий переход немецкого идеализма к волюнтаристскому направлению философии Шопенгауэра, к философии «бессознательного» Э. Гартмана, к свое-образной философии веры Кьеркегора, к «философии жизни» Риккерта, к протестной философии Ницше, даже к «философии экзистенции» Ясперса и Хайдеггера, и вообще ко всякой другой форме научного мышления, вышедшего за узкие рамки сухого рационализма дискурсивного метода.

Якоб Бёме - Аврора, или Утренняя заря в восхождении

(Серия «Энигма»)

М.: ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», Издательство«Пальмира», 2020. — 508 с.

ISBN 978-5-386-12031-3

Якоб Бёме - Аврора, или Утренняя заря в восхождении – Содержание