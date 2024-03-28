Якоб Бёме - О Трех Божественных Принципах

Бёме Якоб - О Трех Божественных Принципах
Cейчас ты, боголюбивый читатель, держишь вторую книгу «О трех Л принципах Божественной Сущности» просветленного исполнителя Божьего Якоба Бёме. Тебя не должно огорчать, что в этой книге простой человек, сапожник Якоб Бёме, трактует такие до сих пор неслыханные таинства. Также не стоит подозревать, что кто-то другой скрывается под именем Якоба Бёме и хочет пустословить нечто новое и неизвестное смешному миру. Можно легко доказать неправомерность такого подозрения читателя христианина, если верно рассмотреть последующую третью книгу О тройственной жизни человека и обнаружить впечатляющие, фундаментальные сообщения о жизни и деятельности Якоба Бёме. Тем более не должно смущать простое происхождение автора, ибо Бог по Своему мудрому решению часто выбирает не тех, кто величав и благороден, мудр и богат, но тех, кто неприметен, слаб, беден и прост в этом мире. Чтобы так презреть высоко пребывающего и поднять бедного из грязи, Он оказывает милость смиренному и таинство Господне только боящимся Его.
Так Бог делает из неприметного пастуха как Амос пророка, или короля кaк Давида; из сборщика податей — Евангелиста, а безграмотных рыбаков Петра и Якоба — просветленных апостолов; так и из гонителя и ремесленника Саула — избранное оружие Божье. Так же и при Юлиане Отступнике было сотворено чудо простым сапожником, богомольцем и чудотворцем (движение горы в море при помощи молитвы).
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Мой читатель, я хочу чистосердечно предупредить тебя, чтобы ты не сбился в пути и снова пришел бы к Отцу грядущего Сына: лучше отставь мою книгу непрочитанной, ибо можешь не понять ее и получить от этого вред. Ибо высший князь Люцифер не замедлит тебя опечалить, так как в этой книге он предстает пред детьми Божьими совершенно гол и наг. Он стыдится подобно человеку, чтобы злодеяния его не были высмеяны перед людьми. Поэтому предупреждаю тебя: если тебе приятно плотское, оставь мою книгу нечитанной. Если ты не последуешь моему совету, и с тобой случится беда, то я не считаю себя виновным, пеней на самого себя. Ибо то, о чем я ныне ведаю, пишу в воспоминание мое, но Бог знает, что Он хочет сделать, и что скрыто от меня в определенной мере.
Авторское описание покоится на основе Писания и не содержит ничего нового; оно также не представляет собой ничего нового, являясь только познанием в Св. Духе Сущности всех сущностей. Трактаты мои написаны не для свиней, презирающих Свет Природы и пребывающих в суете животной, но для детей, которые должны овладеть здесь Царством Божьим. Ибо я писал им и ищущим, но не умникам и мудрецам мира сего.
Якоб Бёме
Якоб Бёме - О Трех Божественных Принципах
Серия «A terra ad solem»
К: ИП Береза, 2012. — 368 с.
ISBN 978-966-195-007-7
Якоб Бёме - О Трех Божественных Принципах - Содержание
- Предисловие от издательства
- Беспристрастному христианскому читателю
- Предисловие
- Глава I. О первом Принципе Божественной Сущности
- Глава II. О первом и втором Принципах, кто есть Бог и Божественная Природа, и где представлено объяснение Сульфура и Меркурия
- Глава III. О бесконечном и неисчислимом многообразии развития, или порождения вечной Природы Врата великой Бездны
- Глава IV. Об истинной вечной Природе. То есть,о бесчисленных или бесконечных порождениях рождения вечной Сущности, которая есть Сущность всех сущностей, откуда произошел, родился и, наконец, сотворен этот мир со звездами и Элементами, и все, что движется и живет
- Глава V. О третьем Принципе, или сотворении материального мира вместе со звездами и элементами, где затем лучше объясняются первый и второй Принципы
- Глава VI. О разделении в творении в третьем Принципе
- Глава VII. О Небе, его вечном рождении и сущности, и о проявлении элементов, где затем лучше и полнее объясняется вечный союз через рассмотрение и созерцание материального мира
- Глава VIII. О творении созданий и начале всех растений, как и о звездах и элементах, и начале бытия этого мира
- Глава IX. О рае и всех созданиях бренности, о том как все получает свое начало и конец и представляет водное завершение. Благородные, надежнейшие врата разумных душ
- Глава X. О творении человека и его души и о том, что БОГ вдохнул в человека Душевные врата
- Глава XI. Обо всех обстоятельствах искушения
- Глава XII. О сообщении Святого Писания, об обстоятельствах, важных для рассмотрения. Золотые врата, допущенные Богом последнему миру, в коих зацветет лилия
- Глава XIII. О создании жены из Адама. Плотские, убогие и мрачные врата
- Глава XIV. О рождении и размножении человека, весьма таинственных вратах
- Глава XV. О понимании вечности в хрупкости Сущности всех сущностей
- Глава XVI. О благородной душе, о разуме, чувствах и мыслях О тройственном духе и воле, и о тинктуре симпатии: что присуще ребенку в теле матери. Тут же (1) Об образе Божьем, и затем также (2) о животном образе, а затем (3) об образе адской бездны и подобии дьявола, передаваемом и обнаруживаемом в некоторых людях. Благородные врата достойной Девы, а также врата девы этого мира для внимательного рассмотрения
- Глава XVII. Об ужасном, жалком и убогом падении Адама и Евы в раю. Зеркало человека
- Глава XVIII. О предсказанном женскому семени и змееносцу, и об изгнании Адама и Евы из рая или сада в Эдене; а также о проклятии Божьем, как Он решил проклясть человека за грех
- Глава XIX. О вхождении святых душ к БОГУ и о попадании безбожных душ в порчу. Врата разрушения плоти от души
- Глава XX. 1.0 выходе Адама и Евы из рая и о вхождении в этот мир. 2. Об истинной Христианской Хабельской Церкви на Земле, а также о 3. Антихристианской Каинской Церкви
- Глава XXI. О Каинском, а также Хабельском царствах, как присутствуют они одно в другом. Также об их начале, восхождении, сущности и побуждении, а затем о их заключительном исходе. О Каинской Антихристианской Церкви, а также о Хабельской истинной Христианской Церкви, как одна в другой пребывают и очень трудно распознаются. Тут же: О некоторых искусствах, положении и устройстве этого мира. Тут же: О властях и их подданных; о Божественном и добром устройстве во всем, а также ложном, злом и дьявольском, и ощущаемом во всех вещах Божественном Провидении, а также об обмане, хитрости и злобе дьявола во всех вещах
- Глава XXII. О новом возрождении во Христе из старого Адамического Человека. Цветок священного растения: Благородные врата верного, истинного Христианства
- Глава XXIII. О достойнейшем завете Христа, то есть о крещении и Его последней вечере, страстном четверге к вечере с учениками Его, оставленном Им нам для выбора. Достойнейшие врата Христианства
- Глава XXIV. О настоящем, истинном покаянии, как бедный грешник может вступить в союз с Богом, и как он может освободиться от грехов своих. Врата оправдания бедного грешника пред Богом. Чудесное зерцало для всех жаждущих, покаявшихся душ
- Глава XXV. О страдании, умирании, смерти и воскресении ИИСУСА ХРИСТА, Сына Божьего; также о Его вознесении и месте подле десницы Божьей Его Отца. Врата беды нашей и затем мощные врата Божественной Силы в Его Любви
- Глава XXVI. О пятидесятнице: о послании святого Духа Его ученикам и верующим
- Глава XXVII. О Страшном Суде и воскресении мертвых, и о Жизни вечной. Ужаснейшие врата безбожников, а также радостные врата святых
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- Жизнь и труды Якоба Бёме
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