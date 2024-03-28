Якоб Бёме - О Трех Божественных Принципах

Cейчас ты, боголюбивый читатель, держишь вторую книгу «О трех Л принципах Божественной Сущности» просветленного исполнителя Божьего Якоба Бёме. Тебя не должно огорчать, что в этой книге простой человек, сапожник Якоб Бёме, трактует такие до сих пор неслыханные таинства. Также не стоит подозревать, что кто-то другой скрывается под именем Якоба Бёме и хочет пустословить нечто новое и неизвестное смешному миру. Можно легко доказать неправомерность такого подозрения читателя христианина, если верно рассмотреть последующую третью книгу О тройственной жизни человека и обнаружить впечатляющие, фундаментальные сообщения о жизни и деятельности Якоба Бёме. Тем более не должно смущать простое происхождение автора, ибо Бог по Своему мудрому решению часто выбирает не тех, кто величав и благороден, мудр и богат, но тех, кто неприметен, слаб, беден и прост в этом мире. Чтобы так презреть высоко пребывающего и поднять бедного из грязи, Он оказывает милость смиренному и таинство Господне только боящимся Его.

Так Бог делает из неприметного пастуха как Амос пророка, или короля кaк Давида; из сборщика податей — Евангелиста, а безграмотных рыбаков Петра и Якоба — просветленных апостолов; так и из гонителя и ремесленника Саула — избранное оружие Божье. Так же и при Юлиане Отступнике было сотворено чудо простым сапожником, богомольцем и чудотворцем (движение горы в море при помощи молитвы).

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Мой читатель, я хочу чистосердечно предупредить тебя, чтобы ты не сбился в пути и снова пришел бы к Отцу грядущего Сына: лучше отставь мою книгу непрочитанной, ибо можешь не понять ее и получить от этого вред. Ибо высший князь Люцифер не замедлит тебя опечалить, так как в этой книге он предстает пред детьми Божьими совершенно гол и наг. Он стыдится подобно человеку, чтобы злодеяния его не были высмеяны перед людьми. Поэтому предупреждаю тебя: если тебе приятно плотское, оставь мою книгу нечитанной. Если ты не последуешь моему совету, и с тобой случится беда, то я не считаю себя виновным, пеней на самого себя. Ибо то, о чем я ныне ведаю, пишу в воспоминание мое, но Бог знает, что Он хочет сделать, и что скрыто от меня в определенной мере.