Бёрдж - Новый Завет в семи предложениях

Книга Гэри Бёрджа «Новый Завет в семи предложениях: Краткое введение к обширной теме» представляет собой мастерски сконструированный путеводитель, который превращает сложный массив библейских текстов в доступную и логичную систему. Автор ставит задачу помочь читателю не потеряться в деталях 27 книг Нового Завета, предложив вместо этого семь фундаментальных богословских опор. Основная идея произведения заключается в том, что весь Новый Завет можно понять через ключевые концепции: исполнение пророчеств, явление Царства, спасение, благодать, приход Израиля к полноте, включение язычников и окончательное торжество Бога.

Содержательная часть книги структурирована вокруг этих семи «предложений-аксиом», каждое из которых служит отправной точкой для глубокого исследования. Бёрдж детально объясняет, как Иисус стал исполнением ветхозаветных ожиданий и почему весть о благодати перевернула античные представления о религии. Автор уделяет особое внимание историческому и культурному контексту, показывая, как раннехристианские общины преодолевали барьеры между иудеями и греками. Эта работа не просто пересказывает сюжеты, а обнажает внутренний каркас христианского вероучения, демонстрируя, что Новый Завет — это не разрозненный сборник писем и биографий, а единое послание о Божьем вмешательстве в человеческую историю.

Текст написан в лаконичном, академически точном и одновременно живом стиле, что делает его идеальным введением для студентов, начинающих исследователей и просто заинтересованных читателей. Гэри Бёрдж, будучи опытным библеистом, умеет выделять главное, не упрощая при этом глубоких истин Писания. Работа служит важным инструментом для тех, кто хочет увидеть «лес за деревьями» и понять общую логику апостольской вести. Это чтение, которое упорядочивает знания и дает надежную основу для дальнейшего, более детального изучения каждой отдельной книги Нового Завета.

Бёрдж Гэри - Новый Завет в семи предложениях – Краткое введение к обширной теме

Пер. с англ.— М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2023.- 176 с.

ISBN 978-5-905340-40-6

Бёрдж Гэри - Новый Завет в семи предложениях – Содержание

Введение

1 Исполнение. «Ты —Христос, Сын Бога Живаго» (Матфея 16:16)

2 Царство. «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марка 1:15)

3 Крест. «Сыну Человеческому должно... быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Луки 9:22)

4 Благодать. «Ибо благодатью вы спасены через веру... не от дел...» (Ефесянам 2:8-9)

5 Завет. «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел...» (1 Петра 2:9)

6 Дух. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Римлянам 8:9)

7 Завершение. «Иувидел я новое небо и новую землю...» (Откровение 21:1)

Заключение

Вопросы для обсуждения

Примечания

Указатель мест из Писания