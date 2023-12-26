Мисти Бёрнелл - Она сказала «Да» - невольное мученичество Кесси Бёрнелл

Пер. с англ, по заказу миссии «Обетование миру» 2001 г.

Мисти Бёрнелл - Она сказала «Да» - невольное мученичество Кесси Бёрнелл - Содержание

1 | Вторник

2 | Папина дочка

3 | Она написала: «Убить!»

4 | Домашнее сражение

5 | Поворотный пункт

6 | Испытание любви

7 | Умирая, мы живем

8 | Размышления

Мисти Бёрнелл - Она сказала «Да» - невольное мученичество Кесси Бёрнелл - Предисловие

В нашем мире, где подростков постоянно обвиняют в том, что они ленивы, эгоистичны и равнодушны к окружающим, сама мысль о таком человеке, как Кесси, подобна целительному бальзаму. Кесси уникальна как личность в той мере, в какой уникален любой из нас, и в то же время она — типичный подросток, бьющийся над типичными подростковыми вопросами: Кто я? Любит ли меня Бог? Волнует ли Его то, что происходит со мной? Имеют ли хоть какое-то значение мои поступки?



Да, Кесси, твоя короткая жизнь имеет огромное значение. Ты поняла, что каждый день нам приходится делать выбор, и из того, что мы выбираем, и складывается наша личность. Твое исповедание веры не было случайным — это был результат твоего каждодневного выбора.



— Ты веришь в Бога?

— Да.



Кесси не смогла бы ответить на этот вопрос, если бы она день за днем не задавала его себе и не отвечала утвердительно. И день за днем ее «да» исходило из все большей глубины сердца, души и разума, пока, наконец, ее исповедание не стало столь глубоким, что она смогла его высказать, даже когда это угрожало ее жизни. Воистину, она заплатила за него жизнью.



Кесси вряд ли захотела бы, чтобы ее считали мученицей. Многие сегодняшние подростки на ее месте ответили бы так же, несмотря на влияние окружающих, пытающихся отвратить их от того, что в глубине души они считают истиной.



И все же, если не считать Кесси мученицей, ее жизнь и смерть, ее «да» — никогда не будут забыты учениками школы «Коламбин Хай» и, конечно же, теми, кто прочтет рассказ о ее короткой жизни.



Верим ли мы в Бога? Да, Кесси. Благодаря тебе.



Что пишет пресса о Кесси Бёрнелл



Ньюсуик

Благодаря ее последним словам Кесси Бёрнелл называют подлинной мученицей за веру.



Тайм

Мы не ожидали, что наши мученики будут ходить с рюкзаками, думать о своем весе и выпускных экзаменах. История Кесси загадочна; это рассказ о девочке, отказавшейся от дурной компании, наркотиков и черной магии, от всего темного, что есть в подростковом бунтарстве.



Вашингтон Пост

Кесси Бёрнелл — это воистину современная мученица.



Нью-Йорк Таймс

Смерть сделала Кесси Бёрнелл знаменитой. И хотя ее последний поступок поражает людей своей экстраординарностью... во многом она была обычным подростком.



Бостон Глоб

В своей смерти Кесси стала символом и пророком...



Лос-Анджелес Таймс

Кесси Бёрнелл стала примером мужества молодости, символом веры подростков.



Чикаго Трибюн

Да. Нет. По обстоятельствам... Время от времени мы видим образцы истинного морального героизма, случаи, когда человек обладает принципами и достаточной силой духа, чтобы отстоять их. Когда речь идет о человеке столь молодом и мужественном, как Кесси Бёрнелл, это не просто ободряет, это внушает смирение и благоговение.



Балтимор Сан

Кесси Бёрнелл столкнулась с основным вопросом христианства... Ее ответ превратил ее в мощный символ веры.

20 апреля 1999 г., в день рождения Гитлера, двое вооруженных школьников ворвались в школу и убили столько людей, сколько смогли.Подойдя к 17-летней Кесси Бёрнелл, они приставили оружие к ее голове и спросили: «Ты веришь в Бога?» Она сказала «да». Тогда убийца засмеялся и нажал курок.Люди по всему миру называли Кесси современной мученицей, но самое важное оставалось нерассказанным. За три года до этого Кесси сама строила планы убить учителя и угрожала самоубийством. В этой книге ее мать решилась рассказать о том волнующем процессе трансформации, который привел ее дочь к последнему героическому противостоянию.«Сила истории Кесси Бёрнелл заключена в том, что она сама чуть не скатилась к наркомании, черной магии и жестоким фантазиям, но сумела отказаться от всего этого.»Что пишет пресса о Кесси БёрнеллТитульный листПосвящается...От издателяПредисловиеПризнательностьСканирование, кодирование djvu - Влад-адвентист