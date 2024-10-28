Когда Мэри Леннокс прислали к дядюшке в усадьбу Мисселтвейт, все нашли, что выглядит она просто ужасно. Так оно и было. Тщедушная, личико с кулачок, волосы редкие, тонкие и взгляд исподлобья. Волосы у неё были жёлтые и лицо тоже жёлтое, ибо родилась она в Индии и всё время чем-то болела. Отец её был служащим в английской администрации и вечно работал и хворал, а мать была красавица и только и думала что о балах и развлечениях. Ребёнок ей был ни к чему. Когда Мэри родилась, она отдала её на попечение айи, которой дали понять, что если она хочет угодить мемсахиб, то пусть лучше не пускает девочку ей на глаза.

Мэри была болезненным, капризным и некрасивым младенцем, и её держали от матери подальше, а потом, когда она начала понемногу ходить, но оставалась такой же болезненной и капризной, её тоже держали подальше. Сколько Мэри себя помнила, её всегда окружали тёмные лица нянюшки и других слуг-туземцев, а так как они всегда ей повиновались и во всём уступали — ведь мемсахиб рассердится, если её потревожит плач ребёнка! — то к шести годам она превратилась в отвратительную эгоистку и маленькую тиранку. Она так не понравилась молодой гувернантке-англичанке, которую наняли, чтобы научить её читать и писать, что через три месяца та отказалась от места, а другие не выдерживали и этого срока. Если бы Мэри самой не захотелось читать книжки, она так бы никогда и не научилась грамоте.

Фрэнсис Бёрнетт - Таинственный сад - Маленький лорд Фаунтлерой

повести

пер. с англ. Н. Демуровой, Е. Таборовской

СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2024, 656 с.

ISBN 978-5-389-25110-6

Фрэнсис Бёрнетт - Таинственный сад - Маленький лорд Фаунтлерой - Содержание

ТАИНСТВЕННЫЙ САД (Перевод Н. Демуровой)

Глава 1. «Никого не осталось...»

Глава 2. «Мистрис Мэри»

Глава 3. Через вересковую пустошь

Глава 4. Марта

Глава 5. Плач в коридоре

Глава 6. «Там кто-то плакал... плакал!»

Глава 7. Ключ от сада

Глава 8. Крылатая проводница

Глава 9. «До чего странный дом!»

Глава 10. Дикон

Глава 11. «Неужто я бы тебя выдал?»

Глава 12. «А можно мне немного земли?»

Глава 13. «Я — Колин!»

Глава 14. Юный раджа

Глава 15. «Мы тоже гнездо вьём!..»

Глава 16. «Ни за что!» — сказала Мэри

Глава 17. Истерика

Глава 18. «Больше ждать нельзя!»

Глава 19. «Она пришла!»

Глава 20. «Я буду жить, и жить вечно!»

Глава 21. Бен Везерстаф

Глава 22. Когда солнце зашло

Глава 23. Магия

Глава 24. «Пусть себе смеются...»

Глава 25. «Почему эта шторка отдёрнута?»

Глава 26. «Это матушка!»

Глава 27. В саду

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА, или ИСТОРИЯ САРЫ КРУ (Перевод Н. Демуровой)

Глава 1. Сара

Глава 2. Урок французского

Глава 3. Эрменгарда

Глава 4. Лотти

Глава 5. Бекки

Глава 6. Алмазные копи

Глава 7. И снова алмазные копи

Глава 8. На чердаке

Глава 9. Мельхиседек

Глава 10. Индийский джентльмен

Глава 11. Рам Дасс

Глава 12. За стеной

Глава 13. Одна из многих

Глава 14. Что видел и слышал Мельхиседек

Глава 15. Волшебство

Глава 16. Нежданная гостья

Глава 17. «Это она!»

Глава 18. «Я старалась!»

Глава 19. Энн

МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ (Перевод Е. Таборовской)