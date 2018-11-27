Десять лет назад я гулял с Домиником Ноблем в женевском Парке бастионов. Подле Стены Реформации разговор зашел о Кальвине, и мы написали сценарий фильма, который лег в основу этого романа.

Иисус Христос не стал бы ни Спасителем мира, ни основанием Церкви, ни истинным Христом, если бы Он не был камнем соблазна.

Жан Кальвин

«Бог да сохранит вас всех, знатных и убогих, Сирых и богатых, все сюда идите...»

Маленький актер произносит свой текст. Зал заполнен детьми из Женевской академии. Неожиданно щеки мои западают, втягиваются внутрь тела. В груди что-то щелкает, из нее вырывается хрип, похожий на карканье ворона. Из горла выскальзывает красноватое облачко. Все замирает. Я пытаюсь вслушиваться в слова, но отверстый рот ребенка нем. Детский взгляд ловит мой взор. Я словно вновь смотрю на мир глазами мальчишки. И в этой тишине из его уст я слышу слова драмы моей собственной жизни, начавшейся в день похорон Жанны Ковен, моей матери. Ибо мне кажется, что по-настоящему она родила меня в день собственной смерти.