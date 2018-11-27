Бюри - Камень соблазна
Десять лет назад я гулял с Домиником Ноблем в женевском Парке бастионов. Подле Стены Реформации разговор зашел о Кальвине, и мы написали сценарий фильма, который лег в основу этого романа.
Иисус Христос не стал бы ни Спасителем мира, ни основанием Церкви, ни истинным Христом, если бы Он не был камнем соблазна.
Жан Кальвин
«Бог да сохранит вас всех, знатных и убогих, Сирых и богатых, все сюда идите...»
Маленький актер произносит свой текст. Зал заполнен детьми из Женевской академии. Неожиданно щеки мои западают, втягиваются внутрь тела. В груди что-то щелкает, из нее вырывается хрип, похожий на карканье ворона. Из горла выскальзывает красноватое облачко. Все замирает. Я пытаюсь вслушиваться в слова, но отверстый рот ребенка нем. Детский взгляд ловит мой взор. Я словно вновь смотрю на мир глазами мальчишки. И в этой тишине из его уст я слышу слова драмы моей собственной жизни, начавшейся в день похорон Жанны Ковен, моей матери. Ибо мне кажется, что по-настоящему она родила меня в день собственной смерти.
Николя Бюри - Камень соблазна
Николя Бюри; пер. с фр. Е.Морозовой.
Москва: Текст, 2014.— 221 [3]
ISBN 978-5-7516-1267-2
Николя Бюри - Камень соблазна - Содержание
- I. О сне души
- II. Золотая голова
- III. Пеликан
- IV. Вороны
- V. Черная голова
- VI. «У Розы»
- VII. И смерть оно?
Послесловие автора
Николя Бюри - Камень соблазна - О сне души
Гроб раскачивался где-то впереди. Его резкие движения отзывались в моей груди. Следуя за нуайонскими клириками, сопровождавшими ее останки, отец сильной рукой прижимал меня к своей длинной ноге. Я скользил по мостовой. Зима 1515 года засыпала край слоем снега толщиной в три фута, окутала город белым покрывалом. При каждом шаге меня приподнимали, заставляя двигаться в ногу с процессией. Жерар Ковен шагал словно марионетка, глаза его были полны слез.
Господь прибрал ее за три дня. За ничтожно малое время капля черной желчи испортила материнскую кровь. Кровь моей матери. Вот так. Я не понимал, как Бог мог допустить такую грубую ошибку.
Когда похоронная процессия приблизилась к Ну-айонскому собору, его вид парализовал меня. Собор выглядел иначе, чем обычно. Он больше не вселял уверенность в своем заступничестве, не являл внятное взору величие. Непроницаемая маска. Струившиеся с неба черные слезы ветвистым узором растекались по серому камню. Зев, собирающийся поглотить мою мать.
Когда мы подошли к лестнице, зазвонил колокол.
Словно голуби возле краюшки, на паперти теснились нищие. Сдавленный толпой, я больше ничего не видел, а потому вцепился в руку отца.
Из открывшейся двери хлынул свет несметного множества свечей. Перед Жераром Ковеном толпа расступилась. Он рассек ее словно клинок. При виде его угрюмого от природы лица все сами освобождали место. Я шел за ним. Внутри оказалось шумно и суматошно. Спокойствия не было.
Золоченые облачения священников, сверкавшие в пламени свечей, отбрасывали колдовские блики на белый мрамор.
Перед алтарем отец отпустил мою руку.
очередные фантазии о том как негодяйский Кальвин зверски замучал и сжег лапочку Сервета?
Спасибо! Служу Всевышнему и Эсхатос!
Спасибо, Алексей, за работу для клуба! И поздравляю с первым сделанным файлом!