Каффарель - В присутствии Бога
Анри Каффарель родился 30 июля 1903 г. в Лионе, крещен 2 августа 1903 г. и рукоположен во священники 19 апреля 1930 г. в Париже. Скончался о. Анри Каффарель 18 сентября 1996 г. в Труссюре (Troussures), в епархии Бовэ, где и похоронен. "Приходи и следуй за Мною!” — эти слова Господа нашего (Мф 19,21) начертаны на могиле о. Каффареля, поскольку в марте 1923 г. произошло событие, которое определило всю его жизнь. "Когда мне было 20 лет, Иисус Христос в одно мгновение сделался для меня Кем-то.
Внешне ничего примечательного. В тот далекий мартовский день я узнал, что я любим и что я люблю, и что отныне между Ним и мною это на всю жизнь. Все было решено”. "Все было решено” — высказывание в его духе. "Больше не о чем спорить, нужно жить в послушании, нужно работать, не нужно пыжиться из-за оказанных услуг, а когда все сделано, следует уйти…”.
В дальнейшем он посвятил себя духовной опеке супружеских пар, с которыми умел находиться в удивительной гармонии, и с ними и для них он основал в 1945 г. Anneau d’Or («Золотое кольцо»), журнал по вопросам супружеской и семейной духовности, а затем, в 1947 г., «Группы Пресвятой Девы» (Equipes Notre-Dame), семейное движение, насчитывавшее к 1967 г. более 40 000 членов. Отвечая на их желание научиться молитве, о. Анри Каффарель начал издавать в 1957 г. журнал, единственный в своем роде: Cahier sur l’oraison («Заметки о молитве»), в котором он опубликовал в течение последующих десяти лет большинство писем, собранных в настоящей книге.
Анри Каффарель - В присутствии Бога - 100 писем о молитве - Содержание
Перевод с французского (новая редакция) SALVEMUS! 2009
«УЧИТЕЛЬ ЗДЕСЬ, И ЗОВЕТ ТЕБЯ» 1. Нас ожидают 2. В доме Господнем 3. "Говори с Ним!” 4. Совет старого кюре 5. В присутствии Бога 6. «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой» 7. Изобретательность любви 8. Самое главное 9. Как молиться? 10. Молитва — дар Божий «
ОТЕЦ МОЙ ДОНЫНЕ ДЕЛАЕТ, И Я ДЕЛАЮ» 11. Верить в солнце 12. Притча о скрипаче и скрипке 13. «Взглянув на него, полюбил его» 14. «Если бы Бог перестал думать обо мне…» 15. «Я изольюсь потоком» 16. «Потому что я Агнесса» 17. «Я так занят тобой» 18. «Ты слишком робко просишь у меня» 19. Дерзновение 20. «Авва, Отче!»
«БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ» 21. Молитва грешника 22. Молитва доньи Пруэс 23. Шерстяная нить 24. «Грех мой всегда предо мною» 25. Тому, кто считает себя недостойным молиться 26. С ног до головы 27. Молитва нищего 28. Признать себя банкротом 29. Зависимость 30. На просвет
«СИЯ ЖЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ — ДА ЗНАЮТ ТЕБЯ» 31. Время, украденное у Бога 32. Отвечать Богу 33. Знать, чтобы любить 34. Письмо Полю и Монике 35. Одному жениху 36. Иссохший сад 37. «Его слушайте» 38. Неисследимые богатства Христовы 39. Самая мудрая книга 40. Молиться перед распятием?
«ЖИВЕТ ВО МНЕ ХРИСТОС» 41. «Я молился о тебе» 42. Он непрестанно ходатайствует за нас 43. «Если бы ты знала дар Божий!» 444. «И осветит тебя Христос» 45. Уже не я молюсь... 46. Семя среди терний 47. ...Но Христос молится во мне 48. Его молитва есть моя молитва 49. Отец возлюбленный 50. Прииди
«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ» 51. Помните Бихра 52. «Богу твоему поклоняйся» 53. «В похвалу славы Его» 54. За тебя! 55. В Роншане 56. Письмо Жан-Пьеру 57. Второе письмо Жан-Пьеру 58. Третье письмо Жан-Пьеру 59. Четвертое письмо Жан-Пьеру 60. Атеизм христиан?
«СОБРАННЫЕ ВОЕДИНО» 61. Локоть к локтю 62. Дочурка органиста 63. Лествица Иаковля 64. Присутствие Марии 65. Присутствие Марии 66. Атеизм и молитва 67. Черная Мимуна 68. «В проломе» 69. С простертыми руками 70. Молиться значит сотрудничать
«БЛАЖЕННЫ АЛЧУЩИЕ И ЖАЖДУЩИЕ» 71. Счастье 72. Жажда абсолюта 73. Воздыхания Духа 74. «Надежда не постыжает» 75. Пусть молитва будет постом прежде, чем станет пиршеством 76. Дары или Дарующий? 77. Даром ли? 78. «Как жаждущая земля...» 79. Попрошайка Божий 80. Слава Божия прежде всего
«ДВИЖИМЫЙ ДУХОМ БОЖИИМ» 81. Положи приношение твое на камень 82. Пустынная молитва 83. В тот день он сможет молиться 84. Легенда о мускусном бычке 85. Царство тишины 86. Приглашение к безмолвию 87. Плененный ребенок 88. Молитвенные порывы 89. Найти означает искать 90. «Поклоняющийся в духе и истине»
«КТО ПРИЛЕПЛЯЕТСЯ К БОГУ, СОСТАВЛЯЕТ С НИМ ОДИН ДУХ» 91. Я хочу научиться молитве 92. Размышление перед портретом 93. Мистика 694. Быть или действовать? 95. Саид 96. «Ты увидишь Меня со спины» 97. Молитва смиренной женщины 98. Вехи на пути 99. Это Ты 100. «Покой Божий».
ОТЕЦ МОЙ ДОНЫНЕ ДЕЛАЕТ, И Я ДЕЛАЮ» 11. Верить в солнце 12. Притча о скрипаче и скрипке 13. «Взглянув на него, полюбил его» 14. «Если бы Бог перестал думать обо мне…» 15. «Я изольюсь потоком» 16. «Потому что я Агнесса» 17. «Я так занят тобой» 18. «Ты слишком робко просишь у меня» 19. Дерзновение 20. «Авва, Отче!»
«БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ» 21. Молитва грешника 22. Молитва доньи Пруэс 23. Шерстяная нить 24. «Грех мой всегда предо мною» 25. Тому, кто считает себя недостойным молиться 26. С ног до головы 27. Молитва нищего 28. Признать себя банкротом 29. Зависимость 30. На просвет
«СИЯ ЖЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ — ДА ЗНАЮТ ТЕБЯ» 31. Время, украденное у Бога 32. Отвечать Богу 33. Знать, чтобы любить 34. Письмо Полю и Монике 35. Одному жениху 36. Иссохший сад 37. «Его слушайте» 38. Неисследимые богатства Христовы 39. Самая мудрая книга 40. Молиться перед распятием?
«ЖИВЕТ ВО МНЕ ХРИСТОС» 41. «Я молился о тебе» 42. Он непрестанно ходатайствует за нас 43. «Если бы ты знала дар Божий!» 444. «И осветит тебя Христос» 45. Уже не я молюсь... 46. Семя среди терний 47. ...Но Христос молится во мне 48. Его молитва есть моя молитва 49. Отец возлюбленный 50. Прииди
«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ» 51. Помните Бихра 52. «Богу твоему поклоняйся» 53. «В похвалу славы Его» 54. За тебя! 55. В Роншане 56. Письмо Жан-Пьеру 57. Второе письмо Жан-Пьеру 58. Третье письмо Жан-Пьеру 59. Четвертое письмо Жан-Пьеру 60. Атеизм христиан?
«СОБРАННЫЕ ВОЕДИНО» 61. Локоть к локтю 62. Дочурка органиста 63. Лествица Иаковля 64. Присутствие Марии 65. Присутствие Марии 66. Атеизм и молитва 67. Черная Мимуна 68. «В проломе» 69. С простертыми руками 70. Молиться значит сотрудничать
«БЛАЖЕННЫ АЛЧУЩИЕ И ЖАЖДУЩИЕ» 71. Счастье 72. Жажда абсолюта 73. Воздыхания Духа 74. «Надежда не постыжает» 75. Пусть молитва будет постом прежде, чем станет пиршеством 76. Дары или Дарующий? 77. Даром ли? 78. «Как жаждущая земля...» 79. Попрошайка Божий 80. Слава Божия прежде всего
«ДВИЖИМЫЙ ДУХОМ БОЖИИМ» 81. Положи приношение твое на камень 82. Пустынная молитва 83. В тот день он сможет молиться 84. Легенда о мускусном бычке 85. Царство тишины 86. Приглашение к безмолвию 87. Плененный ребенок 88. Молитвенные порывы 89. Найти означает искать 90. «Поклоняющийся в духе и истине»
«КТО ПРИЛЕПЛЯЕТСЯ К БОГУ, СОСТАВЛЯЕТ С НИМ ОДИН ДУХ» 91. Я хочу научиться молитве 92. Размышление перед портретом 93. Мистика 694. Быть или действовать? 95. Саид 96. «Ты увидишь Меня со спины» 97. Молитва смиренной женщины 98. Вехи на пути 99. Это Ты 100. «Покой Божий».
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