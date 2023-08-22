Книги по детской психологии - Росс Кэмпбелл

Как по-настоящему любить своего ребенка

Как справляться с гневом ребенка

Росс Кэмпбелл - Как любить своего подростка

Росс Кэмпбелл - Как по-настоящему любить своего ребенка

4-е изд., Пер. с англ. — СПб.: «Мирт», 1997. — 160 с.

ISBN: 5-88869-022-8

Перед вами одна из тех книг, о которых мечтают многие родители, жаждущие теплых, доверительных отношений со своими детьми. Это книга о любви — любви искренней, без всяких условий, способной сотворить чудо с вашим ребенком. Она ориентирована на родителей, чьи дети еще не достигли подросткового возраста. Ее назначение - показать мамам и папам понятный и практически полезный путь к решению удивительной, хотя и трудной задачи, - воспитание ребенка.

Росс Кэмпбелл - Как по-настоящему любить своего ребенка - Содержание

От издательства

Предисловие

От автора

Глава 1. Главная проблема

Глава 2. Окружающая обстановка

Глава 3. Фундамент

Глава 4. Обмен взглядами

Глава 5. Физический контакт

Глава 6. Безраздельное внимание

Глава 7. Подобающая и неподобающая любовь

Глава 8. Гнев ребенка

Глава 9. Дисциплина: что это такое?

Глава 10. Любящее воспитание

Глава 11. Дисциплина: просьбы, приказания, поощрения и наказания

Глава 12. Дети со специфическими проблемами

Глава 13. Духовная помощь ребенку

Условные сокращения

Росс Кэмпбелл - Как по-настоящему любить своего ребенка - Предисловие

Перед вами одна из тех книг, о которых мечтают многие родители, жаждущие теплых, доверительных отношений со своими детьми. Это книга о любви — любви искренней, без всяких условий, способной сотворить чудо с вашим ребенком.

Автор книги Росс Кэмпбелл, известный психиатр и глубоко верующий человек, пишет: «Считается, что родители естественно выражают, передают, свою любовь ребенку. Это величайшее заблуждение на сегодняшний день! Большинство родителей не проявляют свою любовь, спрятанную в их сердцах, главным образом потому, что они не знают, как это сделать. Следовательно, многие дети сегодня не чувствуют, что их искренне, безусловно, безоговорочно любят и принимают такими, какие они есть.

[...] Если у родителей нет с ребенком отношений, основанных на любви, все остальное (дисциплина, взаимоотношения со сверстниками, успехи в школе) строится на неверной основе и тогда неизбежно возникают проблемы».

В этой книге не только предлагается целостный подход к вопросам воспитания, но и дается информация, «которая поможет родителям принимать верное решение в каждой конкретной ситуации».

Прежде чем перейти непосредственно к проблемам воспитания ребенка, Росс Кэмпбелл счел необходимым поговорить о супружеских отношениях. Он считает, что эти отношения важнее даже отношений родителей с детьми, потому что это та психологическая и эмоциональная основа, которая, в случае правильной ориентации, способствует развитию в ребенке лучших природных качеств, а в противном случае, может исказить или даже изуродовать личность маленького человека.

Читая эту книгу, вы узнаете как передать свою любовь ребенку. Автор выделяет три важнейших аспекта в общении с детьми, способствующих заполнению их «эмоциональных емкостей»: зрительный и физический контакты и безраздельное внимание. На протяжении всей книги Росс Кэмпбелл постоянно напоминает читателям, что взаимоотношения с ребенком должны строиться на любви. Но оказывается, любовь может принимать и неподобающие формы; речь идет о собственнической, амбициозной, соблазняющей любви и о полной перемене ролями. И здесь автор не ограничивается лишь теоретическими рассуждениями; его задача — показать практический выход из каждой конкретной ситуации, о которой он пишет.

И конечно же, речь обязательно пойдет о дисциплине. Переходя к этой теме, Росс Кэмпбелл высказывает свои опасения, он боится быть неверно понятым, «потому что многие родители читают книги, подобные этой, только для того, чтобы извлечь информацию, которая им нужна для оправдания уже сложившихся у них представлений о принципах воспитания». Он пишет: «Я боюсь, что родители используют на практике лишь одну эту главу и совершенно упустят тот факт, что к наказанию надо прибегать только в крайних случаях».