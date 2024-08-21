Цандер Виктор - Избирающая любовь

Цандер - Избирающая любовь
Как появилась идея этой книги? В марте 2019 года мне с несколькими верующими друзьями из Австралии удалось попасть на пасторскую конференцию в церковь «Благодать» в Лос-Анжелесе, возглавляемую более пятидесяти лет пастором Джоном МакАртуром. Это было большим благословением для меня и для моих австралийских собратьев. Меня глубоко впечатлили смирение и жертвенность как служителей, так и рядовых членов церкви.
Хотя многие из моих преподавателей в семинарии были кальвинистами в той или иной степени, но только на этой конференции я столкнулся со столь явным учением о двойном предопределении. Слушая о том, что Бог предопределил некоторых людей к вечной погибели для того, чтобы предызбранные могли более полно оценить Божью любовь и благодать, а также для прославления Господа, казалось мне искаженной демонстрацией совершенства нашего Господа, граничащее с кощунством. Многие спикеры с большим энтузиазмом ратовали за абсолютную суверенность Бога, как будто многотысячная аудитория не верила в нее. Но какой искренний христианин может сомневаться в суверенности Божией? Он абсолютно всевластен, един в Своем величии как Творец и Господь всего. Если пользоваться греческой терминологией, то даже ‘самодержец’ всего лишь аутократос, в то время как Бог - Пантократос, то есть Вседержитель (Откр. 4:8). «Он есть Господь господствующих и Царь царей» (Откр. 17:14)!
Несколько слов о предлагаемой нами методологии в сочетании с христианским смирением. Мне кажется, одной из главных причин разногласий, разночтений и ‘разнопониманий’ Слова Божьего является желание (и часто даже искушение!) все систематизировать. Создаются искусственные теологические сооружения, которые становятся главным руководством в исследовании с целью подведения всех тем Библии под некие общие знаменате и. Например, Мартин Лютер в переписке с Эразмом Роттердамским, отстаивая свои детерминистские убеждения в вопросе о свободной воле, апеллирует к верности Августину, то есть к его богословской системе. Придерживающиеся теистического детерминизма (известного большинству как кальвинизм) не могут выйти за пределы своих пяти тезисов - акроним TULIP - и многим обязаны богословию Жана Кальвина, которая является ‘мерилом всей кройки и шитья’ реформатской теологии, под систему которой все подгоняется ‘уточнениями’, ‘более внимательным взглядом’, ‘более точной экзегетикой’ и тому подобными трюками и отговорками. Я думаю, что нет необходимости в тотальной систематизации всего, в раскладке всех данных, которые мы находим в Библии, по полочкам наших субъективных представлений и идей. Не нужны эти плотские поиски своей личной ‘оригинальности’ для собственной славы и часто в ущерб истине. Нужно ясно отличать свое посвящение истине от поддержки какой-то позиции. В понимании некоторых тем и логических связей нужно со смирением осознать, что, может быть, Бог в Своей премудрости усмотрел некую диалектику или открытость, которые не соответствуют нашим представлениям и системам мышления? А может быть, некоторые вещи мы еще не можем вместить или постичь на уровне доступных нам ныне знаний? А может, в будущем Бог еще откроет нам нечто немыслимое и непостижимое? А может, Господь не хотелоткрыть нам вообще некоторые темы, которые навсегда останутся тайной, чтобы мы просто верили в Него и доверяли Ему? Будем помнить, что славное, непогрешимое и безошибочное Слово Божье инспирировано Святым Духом, чего нельзя сказать о нашей с вами интерпретации его. Ведь все мы только «отчасти знаем и отчасти пророчествуем» (IKop. 13:9).
Цандер Виктор - Избирающая любовь
2024. - 266 с.
ISBN 978-3-86203-340-9
Цандер Виктор - Избирающая любовь - Содержание
Предисловие
Введение
Пролегомены
- 1. Фокус исследования и источники информации
- 2. Философские основы анализа
- 3. Избрание
- 4. Предопределение
- 5. Спасение
- 6. Благодать
- 7. Свободная воля
- 8. Вера
- 9. Определение любви
Глава 1. Любовь Бога вечная
- 1. Бог вечен
- 2. Завет Бога с человечеством вечен
- а. Универсальный завет
- б. Завет творения
- в. Завет искупления
- г. Завет с Ноем
- д. Завет с Авраамом
- е. Новый Завет
Глава 2. Любовь Бога универсальная
Бог любит всех людей
- 1. Бог желает спасти всех людей
- 2. Бог приглашает ко спасению всех
- 3. Бог принимает всех приходящих к Нему
- 4. Иисус Христос умер за всех людей
Глава 3. Любовь Бога справедливая
Бог справедлив ко всем людям
- 1. Бог справедлив
- 2. Божьи установления справедливы
- 3. Бог справедлив в распределении всех благ
- 4. Бог справедлив в вопросе спасения
- 5. Бог справедлив в воздаянии
Глава 4. Любовь Божья добровольная
-
А. Свободная воля как данность
- 1. Свободная воля Бога
- 2. Свободная воля человека
- 3. Свободная воля в ранней истории спасения
-
Б. Указатели на свободную волю
- 1. Феномен обращения
- 2. Феномен веры
- 3. Наличие свободного выбора
- 4. Добровольность ответа на Божий призыв
- 5. Добровольность в вопросе избрания
- 6. Предопределение и свободная воля
Глава 5. Любовь Бога спасающая
- 1. Бог предназначил человечество к вечному блаженству
- 2. Бог - Спаситель многомилостивый
- 3. Бог верен завету с человечеством
Заключение: Любовь Бога избирающая
- 1. Качества Божьей любви
- 2. Божья любовь избирает и предопределяет к спасению
Итак, мы избраны любовью для любви
Мы предопределены к богоподобию
Список использованной литературы
No comments yet. Be the first!