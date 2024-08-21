Цандер Виктор - Избирающая любовь

Как появилась идея этой книги? В марте 2019 года мне с несколькими верующими друзьями из Австралии удалось попасть на пасторскую конференцию в церковь «Благодать» в Лос-Анжелесе, возглавляемую более пятидесяти лет пастором Джоном МакАртуром. Это было большим благословением для меня и для моих австралийских собратьев. Меня глубоко впечатлили смирение и жертвенность как служителей, так и рядовых членов церкви.

Хотя многие из моих преподавателей в семинарии были кальвинистами в той или иной степени, но только на этой конференции я столкнулся со столь явным учением о двойном предопределении. Слушая о том, что Бог предопределил некоторых людей к вечной погибели для того, чтобы предызбранные могли более полно оценить Божью любовь и благодать, а также для прославления Господа, казалось мне искаженной демонстрацией совершенства нашего Господа, граничащее с кощунством. Многие спикеры с большим энтузиазмом ратовали за абсолютную суверенность Бога, как будто многотысячная аудитория не верила в нее. Но какой искренний христианин может сомневаться в суверенности Божией? Он абсолютно всевластен, един в Своем величии как Творец и Господь всего. Если пользоваться греческой терминологией, то даже ‘самодержец’ всего лишь аутократос, в то время как Бог - Пантократос, то есть Вседержитель (Откр. 4:8). «Он есть Господь господствующих и Царь царей» (Откр. 17:14)!

Несколько слов о предлагаемой нами методологии в сочетании с христианским смирением. Мне кажется, одной из главных причин разногласий, разночтений и ‘разнопониманий’ Слова Божьего является желание (и часто даже искушение!) все систематизировать. Создаются искусственные теологические сооружения, которые становятся главным руководством в исследовании с целью подведения всех тем Библии под некие общие знаменате и. Например, Мартин Лютер в переписке с Эразмом Роттердамским, отстаивая свои детерминистские убеждения в вопросе о свободной воле, апеллирует к верности Августину, то есть к его богословской системе. Придерживающиеся теистического детерминизма (известного большинству как кальвинизм) не могут выйти за пределы своих пяти тезисов - акроним TULIP - и многим обязаны богословию Жана Кальвина, которая является ‘мерилом всей кройки и шитья’ реформатской теологии, под систему которой все подгоняется ‘уточнениями’, ‘более внимательным взглядом’, ‘более точной экзегетикой’ и тому подобными трюками и отговорками. Я думаю, что нет необходимости в тотальной систематизации всего, в раскладке всех данных, которые мы находим в Библии, по полочкам наших субъективных представлений и идей. Не нужны эти плотские поиски своей личной ‘оригинальности’ для собственной славы и часто в ущерб истине. Нужно ясно отличать свое посвящение истине от поддержки какой-то позиции. В понимании некоторых тем и логических связей нужно со смирением осознать, что, может быть, Бог в Своей премудрости усмотрел некую диалектику или открытость, которые не соответствуют нашим представлениям и системам мышления? А может быть, некоторые вещи мы еще не можем вместить или постичь на уровне доступных нам ныне знаний? А может, в будущем Бог еще откроет нам нечто немыслимое и непостижимое? А может, Господь не хотелоткрыть нам вообще некоторые темы, которые навсегда останутся тайной, чтобы мы просто верили в Него и доверяли Ему? Будем помнить, что славное, непогрешимое и безошибочное Слово Божье инспирировано Святым Духом, чего нельзя сказать о нашей с вами интерпретации его. Ведь все мы только «отчасти знаем и отчасти пророчествуем» (IKop. 13:9).