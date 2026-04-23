Издание текстов Петера Весселя Цапффе на русском языке — это значимое событие для интеллектуальной среды, поскольку оно впервые полноценно представляет идеи самого радикального норвежского мыслителя XX века. Цапффе известен своим «трагическим гуманизмом» и биологическим пессимизмом.
Цапффе рассматривает человеческий разум не как дар, а как эволюционную ошибку — биологическое преувеличение. По аналогии с вымершим гигантским оленем, чьи рога стали слишком тяжелыми для выживания, человеческое сознание стало слишком острым: оно осознало собственную смертность, бессмысленность космоса и страдания всего живого. Чтобы не сойти с ума от этого осознания («космической паники»), человек вынужден выстраивать защитные механизмы.
Петер Вессель Цапффе — Последний Мессия. Я выбираю истину
Издательство: М.: «Тотенбург», 2025. — 156 с.
Петер Вессель Цапффе — Последний Мессия - Содержание
«Последний Мессия» (1933): Знаменитое эссе, в котором Цапффе описывает четыре способа, которыми человечество подавляет избыток сознания:
Изоляция: Вытеснение мрачных мыслей из сознания.
Фиксация: Привязка к ценностям (семья, нация, бог), создающим иллюзию смысла.
Отвлечение: Постоянная занятость внешними впечатлениями и делами.
Сублимация: Преобразование боли бытия в искусство или философию.
«Я выбираю истину» (1983): Глубокий философский диалог Цапффе с Германом Тённесеном и Арне Нэссом. Это поздний текст, где мыслители обсуждают конфликт между поиском объективной истины и стремлением к счастью.
Дополнительные материалы: Эссе Арне Нэсса (основателя «глубокой экологии») и Германа Тённесена («Долой природу!»), которые расширяют контекст норвежской экзистенциальной мысли.
