Цапффе - Последний Мессия - Я выбираю истину

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, Philology Literature

Издание текстов Петера Весселя Цапффе на русском языке — это значимое событие для интеллектуальной среды, поскольку оно впервые полноценно представляет идеи самого радикального норвежского мыслителя XX века. Цапффе известен своим «трагическим гуманизмом» и биологическим пессимизмом.

Цапффе рассматривает человеческий разум не как дар, а как эволюционную ошибку — биологическое преувеличение. По аналогии с вымершим гигантским оленем, чьи рога стали слишком тяжелыми для выживания, человеческое сознание стало слишком острым: оно осознало собственную смертность, бессмысленность космоса и страдания всего живого. Чтобы не сойти с ума от этого осознания («космической паники»), человек вынужден выстраивать защитные механизмы.

Петер Вессель Цапффе — Последний Мессия. Я выбираю истину

Издательство: М.: «Тотенбург», 2025. — 156 с.

Петер Вессель Цапффе — Последний Мессия - Содержание

  • «Последний Мессия» (1933): Знаменитое эссе, в котором Цапффе описывает четыре способа, которыми человечество подавляет избыток сознания:

    1. Изоляция: Вытеснение мрачных мыслей из сознания.

    2. Фиксация: Привязка к ценностям (семья, нация, бог), создающим иллюзию смысла.

    3. Отвлечение: Постоянная занятость внешними впечатлениями и делами.

    4. Сублимация: Преобразование боли бытия в искусство или философию.

  • «Я выбираю истину» (1983): Глубокий философский диалог Цапффе с Германом Тённесеном и Арне Нэссом. Это поздний текст, где мыслители обсуждают конфликт между поиском объективной истины и стремлением к счастью.

  • Дополнительные материалы: Эссе Арне Нэсса (основателя «глубокой экологии») и Германа Тённесена («Долой природу!»), которые расширяют контекст норвежской экзистенциальной мысли.

Added 23.04.2026
