Издание текстов Петера Весселя Цапффе на русском языке — это значимое событие для интеллектуальной среды, поскольку оно впервые полноценно представляет идеи самого радикального норвежского мыслителя XX века. Цапффе известен своим «трагическим гуманизмом» и биологическим пессимизмом.

Цапффе рассматривает человеческий разум не как дар, а как эволюционную ошибку — биологическое преувеличение. По аналогии с вымершим гигантским оленем, чьи рога стали слишком тяжелыми для выживания, человеческое сознание стало слишком острым: оно осознало собственную смертность, бессмысленность космоса и страдания всего живого. Чтобы не сойти с ума от этого осознания («космической паники»), человек вынужден выстраивать защитные механизмы.

Петер Вессель Цапффе — Последний Мессия. Я выбираю истину

Издательство: М.: «Тотенбург», 2025. — 156 с.

Петер Вессель Цапффе — Последний Мессия - Содержание