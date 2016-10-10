Объяснить явление телегонии только физиологическими причинами невозможно. Наоборот, с точки зрения науки, телегонии не должно существовать. Но она существует...

Целомудрие и телегония. Православная Церковь и современная наука о проблеме генетических инверсий

Текст, макет, оформление — «Псалтирь», 2004

Протоиерей Артемий Владимиров, Протоиерей Николай Головкин, Протоиерей Евгений Бобылев, Священник Максим Обухов, у Священник Алексий Грачев, Священник Анатолий Измеров, Кандидат медицинских наук Николай Рассказов, Кандидат исторических наук Валерий Бочкарев, А. Иванов.

Целомудрие и телегония

Есть такое явление — «телегония». Специалисты знают, что породистая сука, которую не уберегли хозяева для законной случки, возымев знакомство с деревенским одноухим Бобиком, уже считается испорченной. И не просто считается: ее потомство не будет носить признаков породы — ни первый, ни последующий приплоды, даже если ее случить в последствии с принцем королевских собачьих кровей.

Это было прекрасно известно нашим предкам. И они держали невест на выданье взаперти, потому что еще более этот закон действует в мире человеческих отношений. Человек, совративший молодую девушку (как правило, он — циничен, развратен и даже бывает болен), отравит ей всю последующую жизнь, и не только ей, но и ее детям. Это одна из основных причин врожденных болезней детей, начиная от расстройства нервной системы до недоразвитости, болезни Дауна и прочих бед.