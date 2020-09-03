Целостная миссия в условиях войны - Пакет идей
Мы решаемся говорить о целостной миссии во время продолжающейся войны в Украине, а также многочисленных «холодных» и «горяч их» конфликтах по всей Евразии.
Мы призы всем задуматься о целостной миссии во время непрекращающейся дехристианизации культуры, жестоких ограничений религиозно й свободы, запутанных отношений между церковью и обществом . Мы должны думать и говорить, воображать и воплощать идею целостно й миссии, которая примиряет противоречия и противостояния.
Целостная миссия в условиях войны - Пакет идей
Черенков М., под ред. Гореньков Д., Карпицкий Н., Матюхин Д., Мелешко А., Тетерятников К.
(Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. Часть 5).
Исследовательская инициатива «Re-Vision» - Киев, 2017. - 116 с.
ISBN 978-617-7374-26-7
Целостная миссия в условиях войны - Пакет идей - Содержание
- Предисловие: От войны к примирению.
- Призыв и вызов новому поколению лидеров
- Миссия и культура Царства
- Целостная миссия
- Миссия в условиях войны
- При фронтовое богословие и служение христиан на востоке Украины
- Особенности служения обществу в современных украинских условиях
- Библия о помощи «людям войны»
- Практическое миротворчество
Целостная миссия в условиях войны - Пакет идей - Введение
То, что мы называем «войной », разделяет не только на роды и стран ы, но и церкви, единство христиан, единство веры и миссии. Эта война ведется во всевозможных формах и с применением самых разных видов оружия, но цел ь у нее одна - разделить и уничтожить веру тех, кто служит Царству Божьему. Эта война достигает своей цел и тогда, когда мы: закрываемся в зоне комфорта и проявляем без различие к судьбам на родов и стран; закрываем свои дома и сердца перед беженцам и ; капитулируем перед антихристианской культурой; участвуем в братоубийственных войнах; предаемся пассивности и не участвуем в Божье й миссии.
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