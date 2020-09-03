Мы решаемся говорить о целостной миссии во время продолжающейся войны в Украине, а также многочисленных «холодных» и «горяч их» конфликтах по всей Евразии.

Мы призы всем задуматься о целостной миссии во время непрекращающейся дехристианизации культуры, жестоких ограничений религиозно й свободы, запутанных отношений между церковью и обществом . Мы должны думать и говорить, воображать и воплощать идею целостно й миссии, которая примиряет противоречия и противостояния.

Целостная миссия в условиях войны - Пакет идей

Черенков М., под ред. Гореньков Д., Карпицкий Н., Матюхин Д., Мелешко А., Тетерятников К.

(Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. Часть 5).

Исследовательская инициатива «Re-Vision» - Киев, 2017. - 116 с.

ISBN 978-617-7374-26-7

Целостная миссия в условиях войны - Пакет идей - Содержание

Предисловие: От войны к примирению.

Призыв и вызов новому поколению лидеров

Миссия и культура Царства

Целостная миссия

Миссия в условиях войны

При фронтовое богословие и служение христиан на востоке Украины

Особенности служения обществу в современных украинских условиях

Библия о помощи «людям войны»

Практическое миротворчество

Целостная миссия в условиях войны - Пакет идей - Введение

То, что мы называем «войной », разделяет не только на роды и стран ы, но и церкви, единство христиан, единство веры и миссии. Эта война ведется во всевозможных формах и с применением самых разных видов оружия, но цел ь у нее одна - разделить и уничтожить веру тех, кто служит Царству Божьему. Эта война достигает своей цел и тогда, когда мы: закрываемся в зоне комфорта и проявляем без различие к судьбам на родов и стран; закрываем свои дома и сердца перед беженцам и ; капитулируем перед антихристианской культурой; участвуем в братоубийственных войнах; предаемся пассивности и не участвуем в Божье й миссии.