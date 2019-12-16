Нынешняя конференция «Церковь. Богословие. История» посвящена 100-летию мученической кончины святых Царственных страстотерпцев и их верных спутников. Изучение их жизни, подвига и эпохи еще требует большого внимания как со стороны научного сообщества, так и со стороны общественного сознания. Несмотря на то, что сегодня растет в обществе интерес к Царской семье, ее жизни и деятельности, событиям роковых дней середины июля 1918 г., разным сторонам жизни российского общества накануне революционных событий, нельзя сказать, что научное изучение темы исчерпано. Сегодня мы видим, что советские мифы о царской России как отжившем феномене начинают постепенно преодолеваться в нашем сознании, все больше людей смотрят на свою историю через призму источников.

Церковь - Богословие - История: материалы VI Всероссийской научно-богословской конференции – февраль 2018 г.

Издательство Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2018. — 384 с.

ISBN 978-5-9908364-9-5

Церковь - Богословие - История: материалы VI Всероссийской научно-богословской конференции – февраль 2018 г. - Содержание

Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский. Слово к читателям

Пленарное заседание

Домника (Коробейникова), игум. Новые небесные покровители Екатеринбургской митрополии. Материалы о новомучениках, включенных в Собор Екатеринбургских святых в 2018 году

Каледа К. Г., прот. Бутовский полигон: история и мемориализация

Сухова Н. Ю. А. В. Карташев о переломе в истории Русской Церкви 1917–1918 гг.: «уравнение со многими неизвестными»

Раздел I. Святые царственные страстотерпцы: жизнь, почитание, эпоха

Каримова Н. С. Список иконы Божией Матери «Державная» начала XX в.: авторство, иконография, смысловое прочтение

Катарин Д. Н. В. Н. Коковцов и модернизация железнодорожного транспорта в Российской империи в 1902–1913 гг.

Начапкин М. Н. Консерватор Л. А. Тихомиров о причинах утраты религиозности в российском обществе и целях деятельности Православной Церкви во время революционных потрясений

Павлюченков Н. Н. Священник Павел Флоренский о сакральном значении царя и самодержавной монархии в России

Пыльцын Ю. С. Образ императора Николая II по материалам газет Пермской губернии 1917 года

Соловьев А. Л. К. П. Победоносцев — воспитатель четырех наследников Российского престола

Трофимов А. В. Последний Российский император: к оценке исторической роли

Шелудякова О. Е. Музыкальные сочинения в архиве святых Царственных страстотерпцев

Раздел II. Русская Церковь в XX веке: подвиг мученичества и исповедничества

Адаменко А. М. Реакция духовенства на октябрьские события 1905 года в Томске на страницах губернской периодической печати p

Аркадий (Логинов), иером., Иванова О. В. Протографы самиздатной духовной литературы как выражение литургических интересов середины ХХ в. (по материалам Музея святости и исповедничества на Урале)

Дроботушенко Е. В. Православные викарные архиереи Забайкальской епархии в период постреволюционного безвременья p

Кернер В. Ф. «Кровьми истину соблюдшия»: к 100‑летию подвига новомучеников и исповедников Екатеринбургской митрополии

Мазырин А. В., свящ. Московская Патриархия в горниле сталинского террора

Мангилёв П. И., прот. Комплекс документов по истории Русской Православной Церкви в составе Курганского собрания Лаборатории археографических исследований Уральского федерального университета

Мелехова Г. Н. Подвиг московских монахинь в богоборческие годы (по материалам следственного дела)

Печерин А. В., Разин А. В. Старец-архимандрит Кирилл (Бородин): новые факты к раннему периоду биографии

Пилипенко А. Л., свящ. История появления и виды деятельности религиозной организации меннонитов на территории Урала с конца XIX в. до современности

Суховецкий В. А., свящ. Летопись церковных событий города Омска с 21 января по 22 февраля 1918 года

Чибисова А. А. Сколько стоил визит делегации Константинопольского Патриархата в Варшаву в 1925 году?

Раздел III. Богословие в истории, обществе, искусстве и культуре

Демина Т. А. Направления взаимодействия и сотрудничества Екатеринбургской митрополии и ГУФСИН Свердловской области

Парамонов И. Ф., свящ. Теологическое образование в регионе: социальные императивы и инновационные практики p

Рогатенюк И. Ю., прот. К вопросу о соотношении Ветхого и Нового Завета в отечественной богословской и религиозно-философской мысли ХХ века

Рыжкова Г. С. Спор об Искуплении в русском богословии

Смыкалин А. С. «Тайна Исповеди» — ее легитимность и юридическое значение в законодательстве

Тренин Е. В. Актуальные вопросы статуса Русской Православной Церкви в политической системе российского общества

Раздел IV. Православие и русская литература

Давыдов О. М. Чураевка на стыке геопоэтических фронтиров: русская литература Шанхая и Харбина

Дергачева И. В. Концепт спасения в танатологическом дискурсе русской словесности

Дьячкова Н. А. О слове Бог в нашей речи

Житкова Л. Н. Ситуация выбора в лирике А. С. Пушкина 1830‑х годов: экзистенциальное и универсальное

Пращерук Н. В. Школа любви и правды: о романе Е. Р. Домбровской «Путь открылся... Чехов. Фантасмагорическое путешествие Тимофея, диакона»

Раздел V. Церковь в истории России и Урала

Бахарев Д. С. Влияние метеофакторов на младенческую смертность в Екатеринбурге в конце XIX — начале XX вв. (по материалам метрических книг вознесенского прихода)

Глинских С. С., свящ. Архимандрит Леонид (Кавелин) и нравственность зарубежных представителей Русской Церкви по новым данным архивных источников

Кустова Е. В. «Пития» на монастырской трапезе в XVII — начале XVIII в. (по материалам Приуралья)

Манькова И. Л. Посвящения храмов во имя святой Екатерины на Урале и сопредельных территориях в XVI–XVIII вв.

Мотревич В. П. Смертность военнопленных Первой мировой войны в г. Тобольске, Надеждинском и Ревдинском рабочих поселках Пермской губернии (по данным метрических книг)

Никулин И. А., свящ. Сборы венечных пошлин в Сибирской епархии в конце XVII в.

Полоцкая О. В. Монахи, бельцы, трудники. К вопросу о населении мужского Тотемского Спасо-Суморина монастыря в XVI–XIX вв. (на материалах ведомостей о монашествующих)

Романюк Т. С. Успенская старообрядческая часовня Уральского казачьего войска

Сафронова А. М. В. Н. Татищев и организация обучения основам православия в горнозаводских школах Урала в 1720‑е — 1730‑е гг.

Черкасова М. С. Монашество в Московской Руси: демографические аспекты

Раздел VI. Традиционная книжная культура

Гудков А. Г. Оригинальные сочинения городецкого каллиграфа и художника Ивана Гаврилова Блинова

Костромин К. А., прот. Особенности «Закона судного людем» как одного из древнейших памятников древнерусского церковного права

Морева О. В. Народные бесплатные церковные библиотеки Пермской губернии в конце XIX — начале XX века

Нестерова А. В. Авторские средства выразительности в «Слове 35» сборника проповедей XVII века «Статир»

Полетаева Е. А. Крюковая рукопись начала XIX в. из фонда Центральной научной библиотеки УрО РАН

Попович А. И. Акафист и Похвала князьям Борису и Глебу и царевичам Димитрию и Алексию: тема детской жертвы и защиты Отечества

Щепёткин А. В., диак. Пение степенных антифонов в Студийско-Алексиевском уставе

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Церковь - Богословие - История: материалы VI Всероссийской научно-богословской конференции – февраль 2018 г. - Рыжкова - Спор об Искуплении в русском богословии

Статья посвящена спору по сотериологическим проблемам в России, развернувшемуся с XIX в. Показывается, что первоначально спор об Искуплении носил антикатолический характер и был направлен против «юридической» сотериологии Ансельма Кентерберийского. Рассматриваются последовавшие формы распространения «нравственной», «мистической» и «органической» концепций Искупления. Автор приходит к выводу, что данный спор, безусловно, нуждается в продолжении и ждет взвешенных оценок и формулировок отечественных богословов XXI в. Ключевые слова: русское богословие, Искупление, Ансельм Кентерберийский, А. С. Хомяков, митр. Антоний (Храповицкий), прот. Г. Флоровский, В. Н. Лосский. Значительным и знаменательным, как отмечает православный богослов К. Х. Фельми1, стал в русском богословии спор об Искуплении. Спор по одной из самых главных и таинственных христианских идей, недоступной для рационального понимания человеческого ума. Древние свв. отцы утверждали, что избрание образа Искупления — свободный выбор Бога и тайна, а крестная Жертва Иисуса Христа — величайшее событие человеческого спасения. Открыть тайну спасения Искуплением особенно пытались западные писатели. В XI веке Ансельм Кентерберийский в работе «Cur Deus Homo» («Почему Бог стал человеком») высказал, что человек первородным грехом бесконечно оскорбил величие Божие и пото- му требуется соразмерная жертва, которую ни кто из людей, ни все человечество в целом, принести не может, кроме Христа. Как Человек, Он должен принести сатисфакцию, как Бог, Он может принести ее. В этом состоит заслуга Иисуса Христа (merita) как Искупителя перед Божественным правосудием. Происходило своеобразное разделение Лиц Троицы в деле Искупления: Отец — неумолимый Судья. Сын — послушный Жертвователь, Святой Дух — Соприсутствователь при жертвоприношении.

Сотериологические термины Ансельма — «величие Божие», «сатисфакция», «Божественное правосудие» — небиблейские по принадлежности, но довольно быстро составили новый церковный лексикон и быстро вошли в сознание христианского Запада, а через заимствованную оттуда литературу и в оборот русского богословия. Свидетельство тому — катехизическая формула митр. Филарета (Дроздова) 1823 г.: «Посему как в Адаме мы подпали греху, проклятию и смерти: так избавляемся от греха, проклятия и смерти в Иисусе Христе. Его вольное страдание и крестная смерть за нас, будучи бесконечной цены и достоинства, как смерть безгрешного и Богочеловека, есть и совершенное удовлетворение правосудию Божию, осудившему нас за грех на смерть, и безмерная заслуга»2. Эту формулу выдающегося церковного иерарха впоследствии не совсем справедливо станут рассматривать как некую уступку «юридизму». Свт. Филарет задолго до составления «Пространного катехизиса» понимал Искупление совершенно неюридически. Разделение Св. Троицы на судящего Бога Отца, Которого Сын удовлетворяет бесконечной Жертвой, и покорного жертвенного Бога Сына, пришедшего дать выкуп за слабость падшего человечества, свт. Филарет не признавал, о чем ясно говорил в проповеди на Великую Пятницу в 1816 г.: «Любовь Отца — распинающая, любовь Сына — распинаемая, любовь Духа — торжествующая силою крестною»3. Естественно, термина «юридизм» у свт. Филарета не было, острой критики католической версии Искупления — также.