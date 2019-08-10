Мы окружены огромным количеством различных духовных «помощников»: ясновидящих, экстрасенсов, магов и оккультистов. Оккультные организации, группы и сообщества появляются буквально одно за другим. Все они предлагают нам легкое решение бытовых, семейных, материальных, духовных и других проблем.

Для того чтобы предостеречь человека от влияния оккультных сил, для сохранения его духовного и физического здоровья написана эта книга. В ней вы найдете ответы на вопросы о сущности магии, ее отличии от религии (и в частности от Православия), о причинах обращения к миру магии и о последствиях обращения. Главным же образом книга адресована тем людям, кто принял Таинство Крещения в Православной Церкви, но по неведению продолжает пользоваться услугами оккультного мира.

Сергей Иванович Милов - Церковь и магия

М.: Сибирская Благозвонница, 2013. — 143, [ 1] с.

ISBN 978-5-913-62-596-0

Сергей Иванович Милов - Церковь и магия - Содержание

Основные понятия

Сущность магии

Причины обращения человека к магии

Влияние оккультного мира на человека

Как себя защитить ?

Акафист священном ученику

Киприану и мученице Иустине

Молитвы священном ученику Киприану и м ученице Иустине

Молитва преподобном Антонию Великому

Молитва преподобному Макарию Великому, Египетскому

Молитва преподобном Никите Столпнику Переяславльскому

Молитвы Архангелу Михаилу

Библиография

Сергей Иванович Милов - Церковь и магия - Введение

Человек непрерывно стремится к Богу. Это свойство заложено в него Самим Творцом. Само создание человека по образу и подобию Божию подразумевает, что сотворенный будет всегда стремиться Тому, Кто его создал. Наделенный свободной волей, чувствами, разумом и бессмертной душой человек вступил в общение с Богом уже в райском саду. Однако это непосредственное общение продол жалось до того момента, как первые люди пали, преступив единственную данную им заповедь. С этого момента человечество утратило возможность прямого общения с Богом, а затем и в целом стало терять истинное знание о Боге.

В то же самое время, забывая о Боге, люди стали создавать свои собственные религиозные системы, культы и т.п. Причем в этом случае центром их поклонения становился не Господь Бог, а мир падших духов, с помощью которого человек стремился получить легкие решения своих проблем. Все это приводило к тому, что людям было все сложнее и сложнее найти путь к Своему Творцу, а вместо истинного богообщения и состояния радости на душе человек стал приобретать ложные знания и духовные болезни.