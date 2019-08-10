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Милов - Церковь и магия

Сергей Иванович Милов - Церковь и магия
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics
Мы окружены огромным количеством различных духовных «помощников»: ясновидящих, экстрасенсов, магов и оккультистов. Оккультные организации, группы и сообщества появляются буквально одно за другим. Все они предлагают нам легкое решение бытовых, семейных, материальных, духовных и других проблем.
Для того чтобы предостеречь человека от влияния оккультных сил, для сохранения его духовного и физического здоровья написана эта книга. В ней вы найдете ответы на вопросы о сущности магии, ее отличии от религии (и в частности от Православия), о причинах обращения к миру магии и о последствиях обращения. Главным же образом книга адресована тем людям, кто принял Таинство Крещения в Православной Церкви, но по неведению продолжает пользоваться услугами оккультного мира.

Сергей Иванович Милов - Церковь и магия

М.: Сибирская Благозвонница, 2013. — 143, [ 1] с.
ISBN 978-5-913-62-596-0

Сергей Иванович Милов - Церковь и магия - Содержание

  • Основные понятия
  • Сущность магии
  • Причины обращения человека к магии
  • Влияние оккультного мира на человека
  • Как себя защитить ?
  • Акафист священном ученику
  • Киприану и мученице Иустине
  • Молитвы священном ученику Киприану и м ученице Иустине
  • Молитва преподобном Антонию Великому
  • Молитва преподобному Макарию Великому, Египетскому
  • Молитва преподобном Никите Столпнику Переяславльскому
  • Молитвы Архангелу Михаилу
Библиография

Сергей Иванович Милов - Церковь и магия - Введение

Человек непрерывно стремится к Богу. Это свойство заложено в него Самим Творцом. Само создание человека по образу и подобию Божию подразумевает, что сотворенный будет всегда стремиться Тому, Кто его создал. Наделенный свободной волей, чувствами, разумом и бессмертной душой человек вступил в общение с Богом уже в райском саду. Однако это непосредственное общение продол жалось до того момента, как первые люди пали, преступив единственную данную им заповедь. С этого момента человечество утратило возможность прямого общения с Богом, а затем и в целом стало терять истинное знание о Боге.
В то же самое время, забывая о Боге, люди стали создавать свои собственные религиозные системы, культы и т.п. Причем в этом случае центром их поклонения становился не Господь Бог, а мир падших духов, с помощью которого человек стремился получить легкие решения своих проблем. Все это приводило к тому, что людям было все сложнее и сложнее найти путь к Своему Творцу, а вместо истинного богообщения и состояния радости на душе человек стал приобретать ложные знания и духовные болезни.
Views 290
Rating 5.0 / 5
Added 10.08.2019
Author brat Vital
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