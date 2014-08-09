Церковь небесная и земная

Церковь Христова, состоящая из членов, живущих на земле, является земной, видимой Церковью и называется странствующей или воинствующей; а Церковь, состоящая из святых и всех умерших в вере и покаянии, – невидимой, Небесной или торжествующей. Церковь земная, которая, не имея здесь постоянного града (Евр. 13, 14) и руководствуя в этой стране пришельствия духовных чад своих в горнее Отечество, ведет непрерывную брань с врагами их спасения, видимыми и невидимыми, и будет вести эту брань до конца времен.

Церковь Небесная заключает в себе всех святых Ангелов, все Небесное воинство, славящее Бога, и тех христиан, которые совершили уже свое земное течение, окончили свою брань с врагами спасения и теперь торжествуют, участвуя в Славе Христа, Победителя смерти и ада.