Церковь небесная и земная
Церковь Христова, состоящая из членов, живущих на земле, является земной, видимой Церковью и называется странствующей или воинствующей; а Церковь, состоящая из святых и всех умерших в вере и покаянии, – невидимой, Небесной или торжествующей. Церковь земная, которая, не имея здесь постоянного града (Евр. 13, 14) и руководствуя в этой стране пришельствия духовных чад своих в горнее Отечество, ведет непрерывную брань с врагами их спасения, видимыми и невидимыми, и будет вести эту брань до конца времен.
Церковь Небесная заключает в себе всех святых Ангелов, все Небесное воинство, славящее Бога, и тех христиан, которые совершили уже свое земное течение, окончили свою брань с врагами спасения и теперь торжествуют, участвуя в Славе Христа, Победителя смерти и ада.
Церковь небесная и земная
Сибирская Благозвонница; M.; 2008
Церковь небесная и земная - Содержание
Понятие о Церкви
Связь Церкви Христовой на земле с Церковью святых на Небе
Блаженство святых на небе и начало бытия великого Царства Христова – Небесной Торжествующей Церкви
Ангельская Церковь
Райская Церковь
Патриархальная Церковь
Ветхозаветная Церковь
Новозаветная Церковь
Основание Церкви Господом Иисусом Христом
Цель существования Христовой Церкви
Устройство Церкви
Глава Церкви – Господь Иисус Христос
Действие в Церкви Духа Святого
Свойства Церкви
Единство и единственность Церкви
Святость Церкви
Соборность (кафоличность) Церкви
Церковь – Апостольская
Церковь как союз любви
Церковь есть столп и утверждение истины
Связь Церкви Христовой на земле с Церковью святых на Небе
Блаженство святых на небе и начало бытия великого Царства Христова – Небесной Торжествующей Церкви
Ангельская Церковь
Райская Церковь
Патриархальная Церковь
Ветхозаветная Церковь
Новозаветная Церковь
Основание Церкви Господом Иисусом Христом
Цель существования Христовой Церкви
Устройство Церкви
Глава Церкви – Господь Иисус Христос
Действие в Церкви Духа Святого
Свойства Церкви
Единство и единственность Церкви
Святость Церкви
Соборность (кафоличность) Церкви
Церковь – Апостольская
Церковь как союз любви
Церковь есть столп и утверждение истины
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