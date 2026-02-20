Церковная наука в начале третьего тысячелетия - Выпуск III
В сборнике представлены доклады участников Международной научной конференции, состоявшейся в Минской духовной академии 15 ноября 2018 года. Издание охватывает широкий спектр актуальных вопросов современного богословия, библеистики, церковной истории, канонического права и литургики.
Авторы анализируют методологию современной церковной науки, её взаимодействие со светскими дисциплинами и роль в решении глобальных проблем современности. Сборник демонстрирует преемственность традиций и одновременно намечает новые векторы развития академической мысли в Православной Церкви. Издание предназначено для ученых, преподавателей, студентов духовных школ и всех, кто интересуется интеллектуальной жизнью современного православия.
Церковная наука в начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития
материалы Международной научной конференции, Республика Беларусь, г. Минск, 15 ноября 2018 г.
Минская духовная академия
Минск : Издательство Минской духовной академии, 2019. 233 с.
ISBN 978-985-7145-36-2
Церковная наука в начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития - Оглавление
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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ПОНЯТИЕ О «ГОСПОДСТВЕННОЙ» ВЛАСТИ СВЯЩЕННИКА У СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО - Священник Алексей Черный
СЕКЦИЯ 1 - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛЕИСТИКИ И БОГОСЛОВИЯ
РИТОРИКА КРИЗИСА РЕЛИГИИ В НЕМЕЦКОМ БОГОСЛОВИИ СВЯЩЕНСТВА НА ПРИМЕРЕ МОНОГРАФИИ ГИСБЕРТА ГРЕСХАКЕ - Ерошев Е.В.
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СЕМЬ ЦЕРКВЕЙ АПОКАЛИПСИСА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ КОНЦА I – НАЧАЛА II ВЕКОВ - Шустер В.С.
О ЛЕГИТИМНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНА «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА» В ОТНОШЕНИИ К ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ИЗРАИЛЯ - Коденев М.А.
СЕКЦИЯ 2 - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
БУДАЎНІЦТВА ПАКРОЎСКАГА САБОРА Ў БАРАНАВІЧАХ ПА МАТЭРЫЯЛАХ ЦАРКОЎНАЙ І СВЕЦКАЙ ПРЭСЫ (1926–1931 гг.) - Булаты П.Ю.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ В БССР В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - Мандрик С.В., Горанский А.О.
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ДЕКРЕТЫ БОЛЬШЕВИКОВ ПРОТИВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И РЕЛИГИИ В 1917-1918 ГГ. - Касьян К.Р. ..
СЕКЦИЯ 3 - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
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