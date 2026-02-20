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Церковная наука в начале третьего тысячелетия - Выпуск III

Церковная наука в начале третьего тысячелетия - ноябрь 2018
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Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, New Arrivals, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, **History of Russian Orthodoxy, Ethics, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

В сборнике представлены доклады участников Международной научной конференции, состоявшейся в Минской духовной академии 15 ноября 2018 года. Издание охватывает широкий спектр актуальных вопросов современного богословия, библеистики, церковной истории, канонического права и литургики.

Авторы анализируют методологию современной церковной науки, её взаимодействие со светскими дисциплинами и роль в решении глобальных проблем современности. Сборник демонстрирует преемственность традиций и одновременно намечает новые векторы развития академической мысли в Православной Церкви. Издание предназначено для ученых, преподавателей, студентов духовных школ и всех, кто интересуется интеллектуальной жизнью современного православия.

Церковная наука в начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития

материалы Международной научной конференции, Республика Беларусь, г. Минск, 15 ноября 2018 г.

Минская духовная академия

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2019. 233 с.

ISBN 978-985-7145-36-2

Церковная наука в начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития - Оглавление

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

  • ПОПЫТКИ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ УНИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПОСЛ. ЧЕТВ. XVIII – ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIX В. - Протоиерей Александр Романчук

  • ПОНЯТИЕ О «ГОСПОДСТВЕННОЙ» ВЛАСТИ СВЯЩЕННИКА У СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО - Священник Алексей Черный

СЕКЦИЯ 1 - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛЕИСТИКИ И БОГОСЛОВИЯ

  • РИТОРИКА КРИЗИСА РЕЛИГИИ В НЕМЕЦКОМ БОГОСЛОВИИ СВЯЩЕНСТВА НА ПРИМЕРЕ МОНОГРАФИИ ГИСБЕРТА ГРЕСХАКЕ - Ерошев Е.В.

  • РЕЛИГИОЗНЫЙ МОДЕРНИЗМ КАК СЛУЧАЙ КРИЗИСНОГО МЫШЛЕНИЯ - Кольцов А.В.

  • ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЙ СПОР АЛЕКСАНДРИЙЦЕВ И АНТИОХИЙЦЕВ ПОСЛЕ ЕФЕССКОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА - Данилов А.В.

  • ЭКУМЕНИЗМ И СОДЕЙСТВИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕДИНСТВА ХРИСТИАН КАК ОСНОВНОЕ ПОСЛАНИЕ МИРУ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА - Иерей Дмитрий Каврига

  • СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ЖЕНЫ. ИХ ОТНОШЕНИЯ ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ - Тоноян А.Л.

  • ПОЛЕМИКА СВЯТИТЕЛЕЙ ИГНАТИЯ (БРЯНЧАНИНОВА) И ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА О ПРИРОДЕ ДУШИ И АНГЕЛОВ В КОНТЕКСТЕ ДЕЯНИЙ СЕДЬМОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА - Копьев В.Г.

  • ПРОБЛЕМЫ БОГОСЛОВСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОСКОМИДИЙНЫХ ПОМИНОВЕНИЙ - Диакон Иоанн Лященко

  • ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ: ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ В АПОСТОЛЬСКИЙ ПЕРИОД - Харук А.М.

  • ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ - Бабашев М.Ю.

  • СЕМЬ ЦЕРКВЕЙ АПОКАЛИПСИСА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ КОНЦА I – НАЧАЛА II ВЕКОВ - Шустер В.С.

  • О ЛЕГИТИМНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНА «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА» В ОТНОШЕНИИ К ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ИЗРАИЛЯ - Коденев М.А.

СЕКЦИЯ 2 - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

  • БУДАЎНІЦТВА ПАКРОЎСКАГА САБОРА Ў БАРАНАВІЧАХ ПА МАТЭРЫЯЛАХ ЦАРКОЎНАЙ І СВЕЦКАЙ ПРЭСЫ (1926–1931 гг.) - Булаты П.Ю.

  • ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ В БССР В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - Мандрик С.В., Горанский А.О.

  • МИРОПОМАЗАНИЕ НИКЕЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ - Евтуховский В.С.

  • ОПИСИ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА МИНСКОГО ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА - Сидляревич Д.А.

  • ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ Я. ЕДЖЕЕВИЧА - Диакон Максим Волк

  • ОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОГИЛЕВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В НАЧАЛЕ XX ВВ. - Юношев Ф.А.

  • ДЕКРЕТЫ БОЛЬШЕВИКОВ ПРОТИВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И РЕЛИГИИ В 1917-1918 ГГ. - Касьян К.Р. ..

СЕКЦИЯ 3 - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

  • СВЯТОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВО ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМСКОЙ ДОКТРИНЕ - Протоиерей Александр Пронин

  • ОТНОШЕНИЕ ИНОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ (РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ И ТРАДИЦИОННЫХ ПРОТЕСТАНТСКИХ ДЕНОМИНАЦИЙ) К ПРОБЛЕМЕ АБОРТОВ - Комарчук Н.В.

  • АГРАФА В ПАМЯТНИКАХ ЦЕРКОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ ПЕРВЫХ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА - Демидов А.С.

  • ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МАНИХЕЙСКОЙ АСКЕТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ - Коховец. Я.А.

  • О ВЛИЯНИИ СВЕТСКИХ НАУК НА СТАНОВЛЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ОБЛИКА ХРИСТИАНИНА В ТРУДАХ ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО - Гончаренко А.В.

СЕКЦИЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ

  • ТЭАЛОГІЯ РЭЛІГІІ – ДЫСЦЫПЛІНА ПАМЕЖЖА БАГАСЛОЎЯ І РЭЛІГІЯЗНАЎСТВА (КАТАЛІЦКАЯ ПЕРСПЕКТЫВА) - Аношка С.А.

  • ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД У А. ЛОСЕВА И Ж. ГУРВИЧА: ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА - Игумен Ермоген (Панасюк)

  • ЗАПИСКИ ГЕОГИЯ КОНИССКОГО О ТОМ, ЧТО В РОССИИ НЕ БЫЛО УНИИ С РИМСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ - Михлюк А.А.

  • КАНОНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА О ПОСТАВЛЕНИИ ЕПИСКОПОВ, КАК НЕИЗМЕНЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК УСТРОЙСТВА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ - Иерей Сергий Дешук

  • ОБЪЕКТЫ ПОКЛОНЕНИЯ И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ В СКАНДИНАВСКОЙ МИФОЛОГИИ - Томак А.М.

  • СВЕТ КАК НЕМАТЕРИАЛЬАЯ И ЖИВАЯ СУЩНОСТЬ - Ярослав Карачевцев

  • ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ И ИГРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЕМИОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА - Буйленков И.О.

  • МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАЧИ ЛИТУРГИКИ В СИСТЕМЕ БОГОСЛОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ - Корбут К.Н.

  • ПРЕДПОСЫЛКИ РАССМОТРЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ДИАКОНИСС В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. - Томак М.А.

  • СЛУЦКИЙ ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ И ЕГО АРХИМАНДРИТЫ - Брагинец Никита Сергеевич

  • ОБРАЗЕЦ ВЕРНОСТИ ВРАЧЕБНОГО ДОЛГА - ЕВГЕНИЙ БОТКИН - Беридзе Р.М., Конюшенко А.А.

  • ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАОС В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ - Котлярова В.В.

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Added 20.02.2026
Author brat lexmak
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