Церковная наука в начале третьего тысячелетия - ноябрь 2019

В четвертом выпуске материалов международной конференции, организованной Минской духовной академией, представлены доклады, отражающие современное состояние церковно-научного дискурса. Основное внимание авторов сосредоточено на поиске баланса между сохранением догматической чистоты и необходимостью адаптации церковного свидетельства к запросам современного общества.

Издание включает в себя исследования в области библеистики, богословия, церковной истории и актуальных вопросов пастырского служения. Книга представляет интерес для исследователей, преподавателей и студентов гуманитарных специальностей, стремящихся понять динамику развития современной православной мысли.

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2021. 120 с.

ISBN 978-985-7145-55-3

Архимандрит Сергий (Акимов) - ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Иерей Алексей Черный - СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ (СМИРНОВ) ПЕНЗЕНСКИЙ КАК ПАСТОРОЛОГ

Данилов А. В. - БОГОСЛОВСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ИГРЫ И АНТРОПОЛОГИЯ ИГРАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

Коденев М. А. - RELIGIONSWISSENSCHAFT КАК KULTURWISSENSCHAFT: ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ ГРАНИЦ ДИСЦИПЛИНЫ

Восович С. М. - ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ ГРОДНЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО СОФИЙСКОГО БРАТСТВА В 1893–1895 ГГ.

Иерей Виталий Наумчик - ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В МОГИЛЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ (1758–1798 ГГ.)

Баконина С. Н. - ФОРМИРОВАНИЕ ОБНОВЛЕНЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ СВЯЩЕННИКА-ЭСПЕРАНТИСТА ИННОКЕНТИЯ СЕРЫШЕВА: В ОППОЗИЦИИ К ПРАВОСЛАВИЮ

Гиндренас А. В. - УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ВИЛЕНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В 1919–1939 ГГ.

Иерей Владимир Грицевич - СОВРЕМЕННАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ПОЛЕМИКА ВОКРУГ ТЕРМИНА "Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ YNH" В ПОСЛАНИИ АПОСТОЛА ПАВЛА

Копьёв В. Г. - ПОНЯТИЯ ЛИЧНОСТИ, ДУХА И ДУШИ У СВЯТИТЕЛЕЙ ИГНАТИЯ (БРЯНЧАНИНОВА) И ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА В КОНТЕКСТЕ ИХ ПОЛЕМИКИ О ПРИРОДЕ ДУШИ И АНГЕЛОВ

Спиридонова Т. А. - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РПЦ ПРИ СМ БССР ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ПАЛОМНИЧЕСТВ К ПРАВОСЛАВНЫМ СВЯТЫНЯМ (1958–1961 ГГ.)