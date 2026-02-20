Церковная наука в начале третьего тысячелетия - Выпуск IV

Церковная наука в начале третьего тысячелетия - ноябрь 2019
Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, **History of Russian Orthodoxy, Ethics, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

В четвертом выпуске материалов международной конференции, организованной Минской духовной академией, представлены доклады, отражающие современное состояние церковно-научного дискурса. Основное внимание авторов сосредоточено на поиске баланса между сохранением догматической чистоты и необходимостью адаптации церковного свидетельства к запросам современного общества.

Издание включает в себя исследования в области библеистики, богословия, церковной истории и актуальных вопросов пастырского служения. Книга представляет интерес для исследователей, преподавателей и студентов гуманитарных специальностей, стремящихся понять динамику развития современной православной мысли.

Церковная наука в начале третьего тысячелетия : актуальные проблемы и перспективы развития : мат. IV Межд. науч. конф., Республика Беларусь, г. Минск, 26 ноября 2019 г.

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2021. 120 с.

ISBN 978-985-7145-55-3

Церковная наука в начале третьего тысячелетия : актуальные проблемы и перспективы развития : мат. IV Межд. науч. конф., Республика Беларусь, г. Минск, 26 ноября 2019 г. - Оглавление

  • Архимандрит Сергий (Акимов) - ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

  • Иерей Алексей Черный - СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ (СМИРНОВ) ПЕНЗЕНСКИЙ КАК ПАСТОРОЛОГ

  • Данилов А. В. - БОГОСЛОВСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ИГРЫ И АНТРОПОЛОГИЯ ИГРАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

  • Коденев М. А. - RELIGIONSWISSENSCHAFT КАК KULTURWISSENSCHAFT: ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ ГРАНИЦ ДИСЦИПЛИНЫ

  • Восович С. М. - ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ ГРОДНЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО СОФИЙСКОГО БРАТСТВА В 1893–1895 ГГ.

  • Иерей Виталий Наумчик - ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В МОГИЛЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ (1758–1798 ГГ.)

  • Баконина С. Н. - ФОРМИРОВАНИЕ ОБНОВЛЕНЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ СВЯЩЕННИКА-ЭСПЕРАНТИСТА ИННОКЕНТИЯ СЕРЫШЕВА: В ОППОЗИЦИИ К ПРАВОСЛАВИЮ

  • Гиндренас А. В. - УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ВИЛЕНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В 1919–1939 ГГ.

  • Иерей Владимир Грицевич - СОВРЕМЕННАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ПОЛЕМИКА ВОКРУГ ТЕРМИНА "Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ YNH" В ПОСЛАНИИ АПОСТОЛА ПАВЛА

  • Копьёв В. Г. - ПОНЯТИЯ ЛИЧНОСТИ, ДУХА И ДУШИ У СВЯТИТЕЛЕЙ ИГНАТИЯ (БРЯНЧАНИНОВА) И ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА В КОНТЕКСТЕ ИХ ПОЛЕМИКИ О ПРИРОДЕ ДУШИ И АНГЕЛОВ

  • Спиридонова Т. А. - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РПЦ ПРИ СМ БССР ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ПАЛОМНИЧЕСТВ К ПРАВОСЛАВНЫМ СВЯТЫНЯМ (1958–1961 ГГ.)

  • Иерей Сергий Пинчук - АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРАВО ЦЕРКВИ В ПРАВИЛАХ СЕРДИКСКОГО СОБОРА 343 Г.

