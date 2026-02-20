Церковное пение в историко-литургическом контексте - Гимнология - 3

Появление жанра кцурдов-тропарей в V в. закладывает основы армянской гимнографии. Их создание традиционно приписывается святым переводчикам Месропу Маштоцу, Сааку Партеву и их ученикам — Мовсесу Хоренаци, Иоанну Манда- куни и другим. Как сообщается в чтении их памяти в армянских Четьих Минеях, они «сотворили и песнопения тараканов и установили гласы, которые разделил на части святой патриарх, исполненный Святого Духа, владыка Исаак Партев». Как известно, кцурды представляют собой малообъемные, простейшие самостоятельные песнопения псалмодийного типа, которые следовали за исполнением псалмов. Аналогичные архаичные музыкально-поэтические сочинения наличествуют как в сирийской, так и византийской гимнографиях.

В византийской гимнографии кцурду соответствует жанр тропаря (то τροπάριου). Что касается сирийской гимнографии, то кцурд всегда отождествлялся с мадраша (madrasa). Нам представляется, что это неверное определение восходит еще к древнеармянскому переводу (вероятно, от калькирования слова madrasa от глагола drs — прилагать), в котором мадраша Ефрема Сирина получили название «кцурдов» и так укоренились в армянской действительности. Пожалуй, это объясняется следующим образом: известно, что мадраша Ефрема, являющиеся многострофными, поющимися одами нравоучительного или полемического характера, были переведены на армянский еще в V в. (их перевод приписывается историку Егише), однако в данный период в армянской гимнографии еще не существовало соответствующего жанра, он сформировался позднее — в VII в. Наиболее распространенным и официально принятым жанром этого периода был именно кцурд, следовательно становится понятным стремление переводчика арменизировать название песен Ефрема, не вдаваясь в существующие между ними метрические, структурные и содержательные различия.

Церковное пение в историко-литургическом контексте: Восток - Русь - Запад. Гимнология. Выпуск 3

Сост. и ответств. редактор И. Лозовая. Редактор О. Живаева

М.: Прогресс-Традиция, 2003. 424 с.

ISBN 5-89826-143-5

Церковное пение в историко-литургическом контексте: Восток - Русь - Запад. Гимнология. Выпуск 3 - Содержание

Milos Velimirovic (Charlottesville) Russia’s Place in Transmission of Christian Chants

Милош Велимирович (Шарлоттсвилль) Место Руси в трансмиссии христианских песнопений

Анна Аревшатян (Ереван) Жанровая типология тараканов в системе восточнохристианской гимнографии

Anna Arevshatyan (Erevan) The Genre Typology of «Sharakan» Hymns in the System of the Eastern Christian Hymnography

Манана Андриадзе (Тбилиси) Особенности песнопений всенощного бдения в Грузии (на материале литургических и нотописных рукописей)

Manana Andriadze (Tbilisi) Peculiarities of Vespers Vigil Hymns in Georgia (on the Material of Liturgical and Musical Manuscripts)

Юлия Шлихтина (Стокгольм) Тропари царских часов: история цикла (на материале армянских, грузинских, византийских и славянских богослужебных рукописей IV—XIII вв.)

Yuliya Shlikhtina (Stockholm) The Troparia of the Great Hours: History of the Cycle (on Materials of the Armenian, Georgian, Byzantine and Slavic Church Service IV-XIII c.)

Sandra Martani (Parma) The Medieval Lists of Ekphonetic Neumes in the Greek Manuscripts

Сандра Мартини (Парма) Средневековые перечни экфонетических знаков в греческих рукописях

Наталия Заболотная (Москва) Функциональные особенности богослужебных певческих книг эпохи Студийского устава

Nataliya Zabolotnaya (Moscow) Functional Properties of Church Chant Books of the Stoudios Typikon Period

Ирина Лозовая (Москва) Типология древнерусских Параклитов и их отношение к действующему литургическому уставу

Irina Lozovaya (Moscow) The Typology of the Early Russian Parakletikai and Their Relation to the Current Liturgical Typikon

Елена Коляда (Москва) Музыкальная терминология Геннадиевской Библии: источники и параллели

Elena Kolyada (Moscow) Musical Terminology of the Gennadij Bible: Sources and Parallels

Маргарита Есипова (Москва) Било в традициях древних религий: христианство и буддизм

Margarita Esipova (Moscow) Semantrons in Traditions of the Ancient Religions: Christianity and Buddhism

Нина Захарьина (С.-Петербург) О понятии «певческая книга» в древнерусских рукописях

Nina Zakhar ina (St.-Petersburg) On the Concept of «Chanting Book» in Early Russian Manuscripts

Галина Пожидаева (Москва) Историко-литургические предпосылки пространного пения в Московской Руси

Galina Pozhidaeva (Moscow) Die historischen und liturgischen Vorbedingungen des melismatischen Gesanges in der Moskauer Rus'

Наталья Серегина (С.-Петербург) Мелизматический стиль в жанре покаянных стихов

Natalia Seregina (St.-Petersburg) Melismatic Style in the Genre of Repentant Verses

Зивар Гусейнова (С.-Петербург) Сакральные элементы в музыкально-теоретических руководствах XVII века

Zivar Guseynova (St.-Petersburg) Sacred Elements in the 17th century Handbooks on Theory of Music

Оксана Живаева (Москва) О традиции исполнения кафизм в Русской Церкви

Oksana Zhivaeva (Moscow) Ober die Tradition des Kafismgesanges in der Russischen Kirche

Екатерина Смыка (Берлин) Праздник перенесения мощей св. Николая: ранняя русская гимнографическая традиция

Ekaterina Smyka (Berlin) The Fest of the Translation of the Relics of St. Nicholas: Early Russian Hymnographic Tradition

Наталия Рамазанова (С.-Петербург) Древнерусский роспевщик за чтением Псалтири

Nataliya Ramazanova (St.-Petersburg) An Old Russian Melodos Chanting Psalter

Юрий Ясиновский (Львов) О репертуаре ирмосов и канонов в украинской певческой практике

Yury Yasinovsky On the Repertoire of Heirmoi and Canons in the Ukrainian Chant Practice

Весна Пено (Белград) Причастная песнь в сербском унисонном пении нового периода

Vesna Реnо (Beograd) The Communion Hymn in the Late Serbian Monodic Chant Tradition

Мария Пишлёгер (Вена) Об изучении мелодических формул позднего ирмологического пения Константинопольской Церкви

Mariya Pischloger (Wien) liber die Erforschung der melodischen Formeln des spaten heirmologischen Gesanges der byzantinischen Kirche

Протоиерей Михаил (Фортунато) (Лондон) Киевский роспев в восприятии регента

Priest Michael Fortounatto (London) The Kievan Chant in the Experience of the Choirmaster

Анатолий Конотоп (Москва) Строчное многоголосие и фольклор

Anatoly Konotop (Moscow) Early Russian (Strochnaja) Polyphony and Folklore

Николай Денисов (Москва) К вопросу о поэтической организации богослужебных текстов

Nikolay Denisov (Moscow) On the Question of Poetic Organization of Hymnographic Texts

Иеромонах Лазарь (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) Реформа певческой нотации XVII в.

Hieromonk Lazar' (Svyato-Troitskaya Sergieva Laura) The Reform of Musical Notation in the 17th Century

Юлия Москва (Москва) Францисканская литургия в рукописях Государственного Исторического Музея в Москве

Yuliya Moskva (Moscow) Franciscan Manuscripts in the State Historical Museum in Moscow

Нина Герасимова-Персидская (Киев) Гипотеза и факт — некоторые притчи в истории музыки XVII в.

Nina Gerasimova-Persidskaya (Kiyev) Hypothesis and Fact. Some Parables in the History of the 17th-century Music

Наталия Гурьева (Москва) Осмогласные циклы Литургии Стефана Беляева и Петра Норицына

Nataliya Guryeva (Moscow) Octoechos Cycles of Russian Liturgy by Stefan Belyaev and Petr Noritsin

Екатерина Андреева (Москва) В. М. Металлов. Биографический очерк

Ekaterina Andreeva (Moscow) V. M. Metallov. Biographical Essay

Антон Укурчинов (Кострома) Методы изучения гласового обихода XIX-XX вв.: историография или этномузыкология?

Anton Ukurchinov (Kostroma) Research Methods of the 19th- and 20th-century Octomodal Daily Practice: Historiography or Ethnomusicology?

Николай Парфентьев (Челябинск) К проблеме типологизации явлений русской духовной музыки XX в.

Nikolay Parfentyev (Chelyabinsk) On the Problem of Typology of the Phenomena in the 20th-century Russian Spiritual Music

Наталья Парфентьева (Челябинск) Творческие принципы древнерусских мастеров и их воплощение в духовной музыке XX в.

Nataliya Parfentyeva (Chelyabinsk) Creative Principles of Old Russian Masters of Chant and Their Realization in the 20th-century Spiritual Music

Александр Тевосян (Москва) Храмовое действо и европейский концерт в историко-литургическом контексте XX в.

Alexander Tevosyan (Moscow) Church Rite and European Concert in the 20th-century Historical and Liturgical Context

Николай Шиманский (Минск) Литургическое многоголосие западного типа с точки зрения преобразовательного метода

Nikolay Shimanskiy (Minsk) Western Type of the Liturgical Many-voiced Singing from the Point of View of Transforming Method

Слово об Александре Тевосяне

In Memory of Alexander Tevosyan

Список сокращений

List of Abbreviations

