Настоящее издание содержит образцы обиходных напевов осмогласия гимнографических жанров: стихир, тропарей и ирмосов канонов. Представленные распевы богослужебных текстов отражают сложившуюся практику их исполнения в Московской духовной академии и Троице-Сергиевой Лавре в настоящее время. Вместе с тем, при составлении сборника были учтены предшествующие академические издания «обихода», а также нотные книги синодального периода.

В сборнике с дидактической целью все мелодии представлены без гармонизации и снабжены краткой аннотацией, сообщающей о диапазоне, количестве мелодических строк (колен) в распеве и особенностях их чередования. Все строки распевов имеют нумерацию. В начальных примерах каждого жанрового вида мелодические колена приводятся с новой нотной строки.

В современной практике в МДА и ТСЛ осмогласные песнопения исполняются в четырехголосном изложении. Для более удобного интегрирования мелодий в многоголосие, приведённые образцы следуют партии второго голоса, поэтому в некоторых гласах не всегда точно отображают мелодический рисунок исторического распева.

В начале каждого нотного примера находится тон-настройка, представленная аккордом (тоническим или доминантовым трезвучием, а также до- минантсептаккордом). В песнопениях, изложенных знаменным распевом, тон-аккорд отсутствует, т. к. настройка должна осуществляться при помощи начальной попевки конкретного гласового образца.

Одноголосный обиход

Ред.-сост. Т. В. Пантелеева. — Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2022. — 128 с.

ISBN 978-5-907449-10-7

Одноголосный обиход - Содержание

Предисловие

Образцы гласовых мелодий

Глас 1

Стихирный «Господи, воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира 6-я воскресная сокращенного киевского распева

Тропарный «Бог Господь»; тропари: воскресный, преподобному (общий) сокращенного греческого распева - Изложение мелодии в транспозиции - Тропарь Кресту сокращенного греческого распева

Ирмосной Ирмос 1-й песни воскресного канона московского напева - Изложение мелодии в транспозиции - Ирмос 9-й песни канона Рождества Христова московского напева



Глас 2

Стихирный «Господи, воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира i-я воскресная сокращенного киевского распева

Тропарный «Бог Господь»; тропарь воскресный сокращенного киевского распева - Изложение мелодии в транспозиции - Тропарь ап. Иоанну Богослову сокращенного киевского распева

Ирмосной Ирмосы 1-й и 6-й песни воскресного канона малого знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Ирмос 8-й песни воскресного канона, ирмос 9-й песни канона Богоявления малого знаменного распева



Глас 3

Стихирный «Господи воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира 1-я воскресная сокращенного киевского распева

Тропарный «Бог Господь»; тропарь воскресный сокращенного греческого распева - Изложение мелодии в транспозиции - Кондак Покрову Пресвятой Богородицы сокращенного греческого распева

Ирмосной Ирмосы 1-й и 3-й песни воскресного канона сокращенного киевского распева - Изложение мелодии в транспозиции - Ирмос 9-й песни канона Сретения Господня сокращенного киевского распева



Глас 4

Стихирный «Господи воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодии в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира 2-я воскресная сокращенного киевского распева

Тропарный «Бог Господь»; тропари: воскресный, «Богородице Дево» сокращенного греческого распева

Ирмосной Ирмос 1-й песни воскресного канона московского напева - Изложение мелодии в транспозиции - Ирмос 1-й песни Благовещения Богородицы московского напева



Глас 5

Стихирный «Господи воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира i-я воскресная сокращенного киевского распева

Тропарный «Бог Господь»; тропарь воскресный сокращенного киевского распева - Изложение мелодии в транспозиции - Тропарь воскресный «Благословен еси, Господи» сокращенного киевского распева

Ирмосной Ирмосы 1-й и 4-й песен воскресного канона сокращенного знаменного распева - Изложение мелодии в транспозиции Ирмос 9-й песни воскресного канона сокращенного знаменного распева



Глас 6

Стихирный «Господи воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира «Царю Небесный» сокращенного киевского распева

Тропарный «Бог Господь»; тропарь воскресный сокращенного киевского распева - Изложение мелодии в транспозиции - Кондак Пресвятой Богородице «Предстательство христиан» сокращенного киевского распева

Ирмосной Ирмосы воскресного канона сокращенного знаменного распева - Изложение мелодии в транспозиции - Ирмосы воскресного канона сокращенного знаменного распева



Глас 7

Стихирный «Господи воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира i-я воскресная сокращенного киевского распева

Тропарный «Бог Господь»; тропарь воскресный сокращенного греческого распева - Изложение мелодии в транспозиции Тропарь Преображению сокращенного греческого распева

Ирмосной Ирмосы 1-й, 3-й песен воскресного канона сокращенного киевского распева - Изложение мелодии в транспозиции - Ирмосы 6-й, 8-й песен воскресного канона сокращенного киевского распева



Глас 8

Стихирный «Господи воззвах»; запевы, стихира 1-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запевы, стихира i-я воскресная, Евангельская стихира 8-я сокращенного киевского распева

Тропарный «Бог Господь»; тропарь воскресный, кондак Благовещению сокращенного киевского распева - Изложение мелодии в транспозиции - Тропарь Пятидесятницы сокращенного киевского распева

Ирмосной Ирмос 1-й песни воскресного канона сокращенного греческого распева - Изложение мелодии в транспозиции Ирмос 3-й песни воскресного канона сокращенного греческого распева



Тропари воскресные

Тропарь 1, з, 5, 7 гласов «Днесь спасение миру бысть» знаменного распева - Тропарь 2, 4, 6, 8 гласов «Воскрес из гроба» знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Тропарь 1, з, 5, 7 гласов «Днесь спасение миру бысть» знаменного распева - Тропарь 2, 4, 6, 8 гласов «Воскрес из гроба» знаменного распева

Приложение