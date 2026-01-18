Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Одноголосный обиход

Одноголосный обиход
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Sheet Music Church Singing, Cultural Studies Art

Настоящее издание содержит образцы обиходных напевов осмогласия гимнографических жанров: стихир, тропарей и ирмосов канонов. Представленные распевы богослужебных текстов отражают сложившуюся практику их исполнения в Московской духовной академии и Троице-Сергиевой Лавре в настоящее время. Вместе с тем, при составлении сборника были учтены предшествующие академические издания «обихода», а также нотные книги синодального периода.

В сборнике с дидактической целью все мелодии представлены без гармонизации и снабжены краткой аннотацией, сообщающей о диапазоне, количестве мелодических строк (колен) в распеве и особенностях их чередования. Все строки распевов имеют нумерацию. В начальных примерах каждого жанрового вида мелодические колена приводятся с новой нотной строки.

В современной практике в МДА и ТСЛ осмогласные песнопения исполняются в четырехголосном изложении. Для более удобного интегрирования мелодий в многоголосие, приведённые образцы следуют партии второго голоса, поэтому в некоторых гласах не всегда точно отображают мелодический рисунок исторического распева.

В начале каждого нотного примера находится тон-настройка, представленная аккордом (тоническим или доминантовым трезвучием, а также до- минантсептаккордом). В песнопениях, изложенных знаменным распевом, тон-аккорд отсутствует, т. к. настройка должна осуществляться при помощи начальной попевки конкретного гласового образца.

Одноголосный обиход

Ред.-сост. Т. В. Пантелеева. — Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2022. — 128 с.

ISBN 978-5-907449-10-7

Одноголосный обиход - Содержание

Предисловие

Образцы гласовых мелодий

Глас 1

  • Стихирный

    • «Господи, воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира 6-я воскресная сокращенного киевского распева

  • Тропарный

    • «Бог Господь»; тропари: воскресный, преподобному (общий) сокращенного греческого распева - Изложение мелодии в транспозиции - Тропарь Кресту сокращенного греческого распева

  • Ирмосной

    • Ирмос 1-й песни воскресного канона московского напева - Изложение мелодии в транспозиции - Ирмос 9-й песни канона Рождества Христова московского напева

Глас 2

  • Стихирный

    • «Господи, воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира i-я воскресная сокращенного киевского распева

  • Тропарный

    • «Бог Господь»; тропарь воскресный сокращенного киевского распева - Изложение мелодии в транспозиции - Тропарь ап. Иоанну Богослову сокращенного киевского распева

  • Ирмосной

    • Ирмосы 1-й и 6-й песни воскресного канона малого знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Ирмос 8-й песни воскресного канона, ирмос 9-й песни канона Богоявления малого знаменного распева

Глас 3

  • Стихирный

    • «Господи воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира 1-я воскресная сокращенного киевского распева

  • Тропарный

    • «Бог Господь»; тропарь воскресный сокращенного греческого распева - Изложение мелодии в транспозиции - Кондак Покрову Пресвятой Богородицы сокращенного греческого распева

  • Ирмосной

    • Ирмосы 1-й и 3-й песни воскресного канона сокращенного киевского распева - Изложение мелодии в транспозиции - Ирмос 9-й песни канона Сретения Господня сокращенного киевского распева

Глас 4

  • Стихирный

    • «Господи воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодии в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира 2-я воскресная сокращенного киевского распева

  • Тропарный

    • «Бог Господь»; тропари: воскресный, «Богородице Дево» сокращенного греческого распева

  • Ирмосной

    • Ирмос 1-й песни воскресного канона московского напева - Изложение мелодии в транспозиции - Ирмос 1-й песни Благовещения Богородицы московского напева

Глас 5

  • Стихирный

    • «Господи воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира i-я воскресная сокращенного киевского распева

  • Тропарный

    • «Бог Господь»; тропарь воскресный сокращенного киевского распева - Изложение мелодии в транспозиции - Тропарь воскресный «Благословен еси, Господи» сокращенного киевского распева

  • Ирмосной

    • Ирмосы 1-й и 4-й песен воскресного канона сокращенного знаменного распева - Изложение мелодии в транспозиции Ирмос 9-й песни воскресного канона сокращенного знаменного распева

Глас 6

  • Стихирный

    • «Господи воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира «Царю Небесный» сокращенного киевского распева

  • Тропарный

    • «Бог Господь»; тропарь воскресный сокращенного киевского распева - Изложение мелодии в транспозиции - Кондак Пресвятой Богородице «Предстательство христиан» сокращенного киевского распева

  • Ирмосной

    • Ирмосы воскресного канона сокращенного знаменного распева - Изложение мелодии в транспозиции - Ирмосы воскресного канона сокращенного знаменного распева

Глас 7

  • Стихирный

    • «Господи воззвах»; запевы, стихира i-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запев, стихира i-я воскресная сокращенного киевского распева

  • Тропарный

    • «Бог Господь»; тропарь воскресный сокращенного греческого распева - Изложение мелодии в транспозиции Тропарь Преображению сокращенного греческого распева

  • Ирмосной

    • Ирмосы 1-й, 3-й песен воскресного канона сокращенного киевского распева - Изложение мелодии в транспозиции - Ирмосы 6-й, 8-й песен воскресного канона сокращенного киевского распева

Глас 8

  • Стихирный

    • «Господи воззвах»; запевы, стихира 1-я воскресная, догматик сокращенного киевского распева - Запев и догматик знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Запев и догматик знаменного распева - «Всякое дыхание», запевы, стихира i-я воскресная, Евангельская стихира 8-я сокращенного киевского распева

  • Тропарный

    • «Бог Господь»; тропарь воскресный, кондак Благовещению сокращенного киевского распева - Изложение мелодии в транспозиции - Тропарь Пятидесятницы сокращенного киевского распева

  • Ирмосной

    • Ирмос 1-й песни воскресного канона сокращенного греческого распева - Изложение мелодии в транспозиции Ирмос 3-й песни воскресного канона сокращенного греческого распева

Тропари воскресные

  • Тропарь 1, з, 5, 7 гласов «Днесь спасение миру бысть» знаменного распева - Тропарь 2, 4, 6, 8 гласов «Воскрес из гроба» знаменного распева - Изложение мелодий в транспозиции - Тропарь 1, з, 5, 7 гласов «Днесь спасение миру бысть» знаменного распева - Тропарь 2, 4, 6, 8 гласов «Воскрес из гроба» знаменного распева

Приложение

  • Пояснения и рекомендации к таблице тонов

  • Таблица тонов на обиходные гласы

Views 655
Rating 5.0 / 5
Added 18.01.2026
Author professor Dmitry
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books