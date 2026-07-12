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Чалмерс - Реальность+

Чалмерс - Реальность+
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Ethics
Series Тайны человека и Вселенной (1 book)

В эпоху, когда виртуальные миры становятся неотъемлемой частью человеческого опыта, вопрос об их природе и ценности обретает колоссальное значение. Дэвид Дж. Чалмерс, один из ведущих философов современности, предлагает смелый и парадоксальный ответ: виртуальная реальность — это подлинная реальность. В своем масштабном труде автор мастерски использует концепцию компьютерной симуляции не как развлекательный научно-фантастический троп, а как мощнейший аналитический инструмент для разрешения классических проблем эпистемологии, метафизики и теории ценностей. Проводя читателя через лабиринты декартовского скептицизма, мысленных экспериментов и статистических расчетов, Чалмерс убедительно доказывает, что мы не можем с уверенностью отрицать свое пребывание в симуляции, однако этот факт ничуть не обесценивает окружающий мир.

Книга представляет собой уникальный образец «технофилософии», где древние философские вопросы освещаются светом новых технологий, а новейшие кибернетические разработки подвергаются строгой концептуальной деконструкции. Автор блестяще полемизирует с наивным реализмом и позитивизмом, доказывая, что цифровые объекты, состоящие из информационных битов, обладают не меньшим онтологическим статусом, чем физические вещи, состоящие из атомов. Опираясь на широкий культурный контекст — от буддийских трактатов до поп-культуры и кинематографа, — Чалмерс выстраивает стройную и глубоко оптимистичную картину мира, в которой человек способен вести осмысленную, этически ответственную и полноценную жизнь, независимо от того, является ли его реальность базовой или сгенерированной вычислительной машиной.

Чалмерс Дэвид Дж. – Реальность+ – Виртуальные миры и проблемы философии

Пер. с англ. М. Акимова. – М.: Издательство АСТ: Астрель-СПб, 2026. – 720 с. – (Серия “Тайны человека и Вселенной”.)

ISBN 978-5-17-115624-4

Чалмерс Дэвид Дж. – Реальность+ – Содержание

  • Предисловие научного редактора

  • Введение. Приключения в технофилософии

  • Часть первая. Виртуальные миры

    • ГЛАВА 1. Настоящая ли это жизнь?

    • ГЛАВА 2. Что такое гипотеза симуляции?

  • Часть вторая. Знание

    • ГЛАВА 3. Знаем ли мы что-нибудь?

    • ГЛАВА 4. Можем ли мы доказать, что внешний мир существует?

    • ГЛАВА 5. Насколько вероятно то, что мы живем в симуляции?

  • Часть третья. Реальность

    • ГЛАВА 6. Что такое реальность?

    • ГЛАВА 7. Бог это хакер из вселенной более фундаментального уровня?

    • ГЛАВА 8. Состоит ли Вселенная из информации?

    • ГЛАВА 9. Симуляция создала всё из битов?

  • Часть четвертая. Реальность виртуальной реальности

    • ГЛАВА 10. Создают ли настоящую реальность гарнитуры виртуальной реальности?

    • ГЛАВА 11. Устройства виртуальной реальности это машины иллюзий?

    • ГЛАВА 12. Приводит ли дополненная реальность к альтернативным фактам?

    • ГЛАВА 13. Можем ли мы избежать обмана дипфейками?

  • Часть пятая. Сознание

    • ГЛАВА 14. Как сознание и тело взаимодействуют в виртуальном мире?

    • ГЛАВА 15. Может ли быть сознание в цифровом мире?

    • ГЛАВА 16. Расширяет ли дополненная реальность наш интеллект?

  • Часть шестая. Ценность

    • ГЛАВА 17. Можно ли прожить полноценную жизнь в виртуальном мире?

    • ГЛАВА 18. Важны ли симулированные жизни?

    • ГЛАВА 19. Как нам следует строить виртуальное общество?

  • Часть седьмая. Основы

    • ГЛАВА 20. Что означают наши слова в виртуальных мирах?

    • ГЛАВА 21. Запускает ли облако пыли компьютерные программы?

    • ГЛАВА 22. Реальность это математическая структура?

    • ГЛАВА 23. Нас изгнали из эдемского сада?

    • ГЛАВА 24. Мы в мире грез?

  • Благодарности

  • Глоссарий

  • Примечания

  • Указатель

  • СИМУЛЯЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА (послесловие научного редактора)

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Added 12.07.2026
Author brat Vadim
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