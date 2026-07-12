Чалмерс - Реальность+
В эпоху, когда виртуальные миры становятся неотъемлемой частью человеческого опыта, вопрос об их природе и ценности обретает колоссальное значение. Дэвид Дж. Чалмерс, один из ведущих философов современности, предлагает смелый и парадоксальный ответ: виртуальная реальность — это подлинная реальность. В своем масштабном труде автор мастерски использует концепцию компьютерной симуляции не как развлекательный научно-фантастический троп, а как мощнейший аналитический инструмент для разрешения классических проблем эпистемологии, метафизики и теории ценностей. Проводя читателя через лабиринты декартовского скептицизма, мысленных экспериментов и статистических расчетов, Чалмерс убедительно доказывает, что мы не можем с уверенностью отрицать свое пребывание в симуляции, однако этот факт ничуть не обесценивает окружающий мир.
Книга представляет собой уникальный образец «технофилософии», где древние философские вопросы освещаются светом новых технологий, а новейшие кибернетические разработки подвергаются строгой концептуальной деконструкции. Автор блестяще полемизирует с наивным реализмом и позитивизмом, доказывая, что цифровые объекты, состоящие из информационных битов, обладают не меньшим онтологическим статусом, чем физические вещи, состоящие из атомов. Опираясь на широкий культурный контекст — от буддийских трактатов до поп-культуры и кинематографа, — Чалмерс выстраивает стройную и глубоко оптимистичную картину мира, в которой человек способен вести осмысленную, этически ответственную и полноценную жизнь, независимо от того, является ли его реальность базовой или сгенерированной вычислительной машиной.
Чалмерс Дэвид Дж. – Реальность+ – Виртуальные миры и проблемы философии
Пер. с англ. М. Акимова. – М.: Издательство АСТ: Астрель-СПб, 2026. – 720 с. – (Серия “Тайны человека и Вселенной”.)
ISBN 978-5-17-115624-4
Чалмерс Дэвид Дж. – Реальность+ – Содержание
Предисловие научного редактора
Введение. Приключения в технофилософии
Часть первая. Виртуальные миры
ГЛАВА 1. Настоящая ли это жизнь?
ГЛАВА 2. Что такое гипотеза симуляции?
Часть вторая. Знание
ГЛАВА 3. Знаем ли мы что-нибудь?
ГЛАВА 4. Можем ли мы доказать, что внешний мир существует?
ГЛАВА 5. Насколько вероятно то, что мы живем в симуляции?
Часть третья. Реальность
ГЛАВА 6. Что такое реальность?
ГЛАВА 7. Бог это хакер из вселенной более фундаментального уровня?
ГЛАВА 8. Состоит ли Вселенная из информации?
ГЛАВА 9. Симуляция создала всё из битов?
Часть четвертая. Реальность виртуальной реальности
ГЛАВА 10. Создают ли настоящую реальность гарнитуры виртуальной реальности?
ГЛАВА 11. Устройства виртуальной реальности это машины иллюзий?
ГЛАВА 12. Приводит ли дополненная реальность к альтернативным фактам?
ГЛАВА 13. Можем ли мы избежать обмана дипфейками?
Часть пятая. Сознание
ГЛАВА 14. Как сознание и тело взаимодействуют в виртуальном мире?
ГЛАВА 15. Может ли быть сознание в цифровом мире?
ГЛАВА 16. Расширяет ли дополненная реальность наш интеллект?
Часть шестая. Ценность
ГЛАВА 17. Можно ли прожить полноценную жизнь в виртуальном мире?
ГЛАВА 18. Важны ли симулированные жизни?
ГЛАВА 19. Как нам следует строить виртуальное общество?
Часть седьмая. Основы
ГЛАВА 20. Что означают наши слова в виртуальных мирах?
ГЛАВА 21. Запускает ли облако пыли компьютерные программы?
ГЛАВА 22. Реальность это математическая структура?
ГЛАВА 23. Нас изгнали из эдемского сада?
ГЛАВА 24. Мы в мире грез?
Благодарности
Глоссарий
Примечания
Указатель
СИМУЛЯЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА (послесловие научного редактора)
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