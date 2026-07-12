Чалмерс - Реальность+

В эпоху, когда виртуальные миры становятся неотъемлемой частью человеческого опыта, вопрос об их природе и ценности обретает колоссальное значение. Дэвид Дж. Чалмерс, один из ведущих философов современности, предлагает смелый и парадоксальный ответ: виртуальная реальность — это подлинная реальность. В своем масштабном труде автор мастерски использует концепцию компьютерной симуляции не как развлекательный научно-фантастический троп, а как мощнейший аналитический инструмент для разрешения классических проблем эпистемологии, метафизики и теории ценностей. Проводя читателя через лабиринты декартовского скептицизма, мысленных экспериментов и статистических расчетов, Чалмерс убедительно доказывает, что мы не можем с уверенностью отрицать свое пребывание в симуляции, однако этот факт ничуть не обесценивает окружающий мир.

Книга представляет собой уникальный образец «технофилософии», где древние философские вопросы освещаются светом новых технологий, а новейшие кибернетические разработки подвергаются строгой концептуальной деконструкции. Автор блестяще полемизирует с наивным реализмом и позитивизмом, доказывая, что цифровые объекты, состоящие из информационных битов, обладают не меньшим онтологическим статусом, чем физические вещи, состоящие из атомов. Опираясь на широкий культурный контекст — от буддийских трактатов до поп-культуры и кинематографа, — Чалмерс выстраивает стройную и глубоко оптимистичную картину мира, в которой человек способен вести осмысленную, этически ответственную и полноценную жизнь, независимо от того, является ли его реальность базовой или сгенерированной вычислительной машиной.

Чалмерс Дэвид Дж. – Реальность+ – Виртуальные миры и проблемы философии

Пер. с англ. М. Акимова. – М.: Издательство АСТ: Астрель-СПб, 2026. – 720 с. – (Серия “Тайны человека и Вселенной”.)

ISBN 978-5-17-115624-4

Чалмерс Дэвид Дж. – Реальность+ – Содержание