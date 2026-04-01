Второй том фундаментального труда «Реальность+: Виртуальные миры и проблемы философии» (2025) Дэвида Чалмерса переносит дискуссию из области гипотез в сферу метафизики цифрового бытия. Если первый том знакомил нас с самой возможностью жизни в симуляции, то вторая книга задает более радикальный вопрос: может ли сама наша Вселенная быть продуктом чистой информации? Автор исследует путь от двоичной системы Лейбница и гексаграмм «И цзин» до современной цифровой физики, доказывая, что мир, созданный из битов, не становится от этого «менее реальным».

Чалмерс вводит и обосновывает концепцию виртуального реализма. Он утверждает, что объекты в виртуальной реальности — это не иллюзии и не галлюцинации, а реальные цифровые объекты, обладающие физическим воплощением на уровне информационных структур. В томе подробно рассматриваются этические и когнитивные следствия дополненной реальности (AR), природа дипфейков и проблема «расширенного разума». Автор провокационно заявляет: шлемы VR — это не «машины иллюзий», а инструменты для взаимодействия с иным типом подлинной реальности.

Особое место в книге занимает проблема сознания в цифровом мире. Могут ли машины обладать субъектностью? Как разум взаимодействует с виртуальным телом? Чалмерс проводит читателя через лабиринты философии сознания, связывая классические вопросы Декарта с современными технологиями. «Реальность+» — это манифест новой цифровой эры, в которой биты становятся кирпичиками бытия («итами»), а граница между физическим и виртуальным окончательно признается прозрачной.

Дэвид Чалмерс — Реальность+. Том 2: От гипотезы симуляции к сотворению из битов

Пер. с англ. В. Педдера. — М.: Тотенбург, 2025. — 206 с.

Дэвид Чалмерс — Реальность+. Том 2 - Содержание

Часть 3. Реальность: Состоит ли Вселенная из информации? Гипотеза «Ит из бита» (It from Bit). Разбор игры «Жизнь» Конвея как модели мироздания.

Часть 4. Виртуальная реальность: Виртуальный диджитализм против фикционализма. Является ли виртуальный котенок настоящим?

Иллюзии и AR: Анализ дополненной реальности. Приводят ли цифровые объекты в физическом пространстве к «альтернативным фактам»?

Дипфейки: Как сохранить доверие к реальности в эпоху безупречных цифровых подделок.

Часть 5. Разум: Проблема сознания в цифровой среде. Может ли код чувствовать? Теория расширенного разума через AR-интерфейсы.

