Чалмерс - Реальность+ - Виртуальные миры и проблемы философии - Том 1

Когда мне было десять лет, я открыл для себя компьютеры. Моей первой машиной стала ЭВМ PDP-10 — мейнфрейм в медицинском центре, где работал мой отец. Я самостоятельно научился писать простые программы на языке BASIC. Как и любой десятилетний ребенок, я особенно радовался, обнаружив на компьютере игры. Одна игра была помечена просто как «ADVENT». Я открыл ее и увидел:

Вы стоите в конце дороги перед небольшим кирпичным зданием. Вокруг вас лес. Из здания вытекает ручей и уходит в овраг.

Я понял, что могу передвигаться с помощью команд вроде «идти на север» и «идти на юг». Я вошел в здание и нашел еду, воду, ключи, лампу. Я вышел наружу и спустился через решетку в систему подземных пещер. Вскоре я сражался со змеями, собирал сокровища и бросался топорами в назойливых врагов. Игра была полностью текстовой, без графики, но воображение легко дорисовывало разветвленный подземный мир. Я играл в нее месяцами, уходя все дальше и глубже, постепенно составляя карту мира.

Это был 1976 год. Игра называлась «Colossal Cave Adventure». Это был мой первый виртуальный мир.

В последующие годы я открыл для себя видеоигры. Сначала это были «Pong» и «Breakout». Когда в наш торговый центр завезли «Space Invaders», она стала навязчивой идеей для меня и моих братьев. Потом у нас появился компьютер Apple II, и мы могли бесконечно играть в «Asteroids» и «Pac-Man» прямо дома.

Со временем виртуальные миры стали богаче. В 1990-х появились игры вроде «Doom» и «Quake», впервые использовавшие вид от первого лица. В 2000-х люди начали проводить огромное количество времени в многопользовательских виртуальных мирах вроде «Second Life» и «World of Warcraft». В 2010-х появились первые массовые гарнитуры виртуальной реальности для потребителей, такие как «Oculus Rift». Это десятилетие также ознаменовалось массовым внедрением технологий дополненной реальности, в которых виртуальные объекты наслаиваются на физический мир — как, например, в «Pokemon Go».

Сегодня в моем рабочем кабинете — целый арсенал систем виртуальной реальности, включая «Oculus Quest 2» и «HTC Vive». Я надеваю шлем, запускаю приложение — и вот я уже в виртуальном мире. Физический мир исчезает полностью, замененный смоделированной компьютерной средой. Виртуальные объекты окружают меня, и я могу двигаться среди них и взаимодействовать с ними.

Как и в обычных видеоиграх — от «Pong» до «Fortnite» — в виртуальной реальности (или VR) есть виртуальный мир: интерактивное пространство, созданное компьютером. Особенность VR — в ее погружении. Вместо того чтобы просто показывать двухмерный экран, она помещает вас внутрь трехмерного мира, который вы видите и слышите так, будто вы действительно в нем находитесь. Виртуальная реальность — это иммерсивное, интерактивное, компьютерно-созданное пространство.

Чалмерс, Д. — Реальность - Виртуальные миры и проблемы философии. Том 1. Симуляция как основа реальности

М.: Тотенбург, 2025. — 206 с.

Чалмерс, Д. — Реальность+ - Виртуальные миры и проблемы философии. Том 1. Симуляция как основа реальности - Содержание