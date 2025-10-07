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Чалмерс - Реальность+ - Виртуальные миры и проблемы философии - Том 1

Чалмерс, Д. — Реальность+ - Виртуальные миры и проблемы философии. Том 1. Симуляция как основа реальности
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy

Когда мне было десять лет, я открыл для себя компьютеры. Моей первой машиной стала ЭВМ PDP-10 — мейнфрейм в медицинском центре, где работал мой отец. Я самостоятельно научился писать простые программы на языке BASIC. Как и любой десятилетний ребенок, я особенно радовался, обнаружив на компьютере игры. Одна игра была помечена просто как «ADVENT». Я открыл ее и увидел:

Вы стоите в конце дороги перед небольшим кирпичным зданием. Вокруг вас лес. Из здания вытекает ручей и уходит в овраг.

Я понял, что могу передвигаться с помощью команд вроде «идти на север» и «идти на юг». Я вошел в здание и нашел еду, воду, ключи, лампу. Я вышел наружу и спустился через решетку в систему подземных пещер. Вскоре я сражался со змеями, собирал сокровища и бросался топорами в назойливых врагов. Игра была полностью текстовой, без графики, но воображение легко дорисовывало разветвленный подземный мир. Я играл в нее месяцами, уходя все дальше и глубже, постепенно составляя карту мира.

Это был 1976 год. Игра называлась «Colossal Cave Adventure». Это был мой первый виртуальный мир.

В последующие годы я открыл для себя видеоигры. Сначала это были «Pong» и «Breakout». Когда в наш торговый центр завезли «Space Invaders», она стала навязчивой идеей для меня и моих братьев. Потом у нас появился компьютер Apple II, и мы могли бесконечно играть в «Asteroids» и «Pac-Man» прямо дома.

Со временем виртуальные миры стали богаче. В 1990-х появились игры вроде «Doom» и «Quake», впервые использовавшие вид от первого лица. В 2000-х люди начали проводить огромное количество времени в многопользовательских виртуальных мирах вроде «Second Life» и «World of Warcraft». В 2010-х появились первые массовые гарнитуры виртуальной реальности для потребителей, такие как «Oculus Rift». Это десятилетие также ознаменовалось массовым внедрением технологий дополненной реальности, в которых виртуальные объекты наслаиваются на физический мир — как, например, в «Pokemon Go».

Сегодня в моем рабочем кабинете — целый арсенал систем виртуальной реальности, включая «Oculus Quest 2» и «HTC Vive». Я надеваю шлем, запускаю приложение — и вот я уже в виртуальном мире. Физический мир исчезает полностью, замененный смоделированной компьютерной средой. Виртуальные объекты окружают меня, и я могу двигаться среди них и взаимодействовать с ними.

Как и в обычных видеоиграх — от «Pong» до «Fortnite» — в виртуальной реальности (или VR) есть виртуальный мир: интерактивное пространство, созданное компьютером. Особенность VR — в ее погружении. Вместо того чтобы просто показывать двухмерный экран, она помещает вас внутрь трехмерного мира, который вы видите и слышите так, будто вы действительно в нем находитесь. Виртуальная реальность — это иммерсивное, интерактивное, компьютерно-созданное пространство.

Чалмерс, Д. — Реальность - Виртуальные миры и проблемы философии. Том 1. Симуляция как основа реальности

М.: Тотенбург, 2025. — 206 с.

Чалмерс, Д. — Реальность+ - Виртуальные миры и проблемы философии. Том 1. Симуляция как основа реальности - Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТЕХНОФИЛОСОФИИ
  • ЧАСТЬ 1. ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ
    • ГЛАВА 1. ЭТО НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ?
      • Сон бабочки Чжуан-цзы
      • Преображение Нарады
      • Платоновская пещера
      • Три вопроса
        • Вопрос знания: можем ли мы узнать, находимся ли мы в виртуальном мире или нет?
        • Вопрос реальности: являются ли виртуальные миры реальными или иллюзорными?
        • Вопрос о ценности: можно ли прожить хорошую жизнь в виртуальном мире?
      • Центральные философские вопросы
      • Ответы на философские вопросы
    • ГЛАВА 2. ЧТО ТАКОЕ ГИПОТЕЗА СИМУЛЯЦИИ?
      • Возможные миры и мысленные эксперименты
      • Симуляции в научной фантастике
      • Гипотеза симуляции
      • Можете ли вы доказать, что не находитесь в симуляции?
      • Можете ли вы доказать, что вы находитесь в симуляции?
      • Является ли гипотеза симуляции научной гипотезой?
      • Гипотеза симуляции и гипотеза виртуального мира
  • ЧАСТЬ 2. ЗНАНИЕ
    • ГЛАВА 3. ЗНАЕМ ЛИ МЫ ЧТО-НИБУДЬ?
      • Скептицизм в отношении внешнего мира
      • Откуда ты знаешь, что твои чувства не обманывают тебя?
      • Откуда ты знаешь, что не спишь?
      • Злой демон Декарта
      • От злого демона к гипотезе симуляции
      • Главный аргумент в пользу скептицизма
      • Я мыслю, следовательно, я существую
    • ГЛАВА 4. МОЖЕМ ЛИ МЫ ДОКАЗАТЬ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ВНЕШНИЙ МИР?
      • Может ли Бог решить проблему?
      • Является ли видимость реальностью?
      • Бессмысленна ли гипотеза симуляции?
      • Является ли гипотеза симуляции противоречивой?
      • Исключает ли принцип простоты гипотезу симуляции?
      • Очевидно ли, что мы не находимся в симуляции?
    • ГЛАВА 5. НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНО, ЧТО МЫ НАХОДИМСЯ В СИМУЛЯЦИИ?
      • Аргумент симуляции
      • Формализация аргумента
      • Будет ли много симов?
      • Разве мы особенные?
      • Симуляции предков и симы, подобные людям
      • Вывод
  • ЧАСТЬ 3. РЕАЛЬНОСТЬ
    • ГЛАВА 6. ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНОСТЬ?
      • Реальность и реальности
      • Пять подходов к пониманию реального
      • Является ли симулированная реальность реальной?
      • Гипотеза симуляции как метафизика
      • Взгляд без иллюзий в истории философии
    • ГЛАВА 7. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ БОГ ХАКЕРОМ ИЗ СОСЕДНЕЙ ВСЕЛЕННОЙ?
      • Что такое бог?
      • Аргументы в пользу существования Бога
      • Аргумент симуляции как доказательство существования Бога
      • Теология симуляции
      • Симуляция и религия
Views 408
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

B
Barik 4 months ago
привіт! хто читав книгу? чи варто присвячувати час для її читання?

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