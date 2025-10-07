Чалмерс - Реальность+ - Виртуальные миры и проблемы философии - Том 1
Когда мне было десять лет, я открыл для себя компьютеры. Моей первой машиной стала ЭВМ PDP-10 — мейнфрейм в медицинском центре, где работал мой отец. Я самостоятельно научился писать простые программы на языке BASIC. Как и любой десятилетний ребенок, я особенно радовался, обнаружив на компьютере игры. Одна игра была помечена просто как «ADVENT». Я открыл ее и увидел:
Вы стоите в конце дороги перед небольшим кирпичным зданием. Вокруг вас лес. Из здания вытекает ручей и уходит в овраг.
Я понял, что могу передвигаться с помощью команд вроде «идти на север» и «идти на юг». Я вошел в здание и нашел еду, воду, ключи, лампу. Я вышел наружу и спустился через решетку в систему подземных пещер. Вскоре я сражался со змеями, собирал сокровища и бросался топорами в назойливых врагов. Игра была полностью текстовой, без графики, но воображение легко дорисовывало разветвленный подземный мир. Я играл в нее месяцами, уходя все дальше и глубже, постепенно составляя карту мира.
Это был 1976 год. Игра называлась «Colossal Cave Adventure». Это был мой первый виртуальный мир.
В последующие годы я открыл для себя видеоигры. Сначала это были «Pong» и «Breakout». Когда в наш торговый центр завезли «Space Invaders», она стала навязчивой идеей для меня и моих братьев. Потом у нас появился компьютер Apple II, и мы могли бесконечно играть в «Asteroids» и «Pac-Man» прямо дома.
Со временем виртуальные миры стали богаче. В 1990-х появились игры вроде «Doom» и «Quake», впервые использовавшие вид от первого лица. В 2000-х люди начали проводить огромное количество времени в многопользовательских виртуальных мирах вроде «Second Life» и «World of Warcraft». В 2010-х появились первые массовые гарнитуры виртуальной реальности для потребителей, такие как «Oculus Rift». Это десятилетие также ознаменовалось массовым внедрением технологий дополненной реальности, в которых виртуальные объекты наслаиваются на физический мир — как, например, в «Pokemon Go».
Сегодня в моем рабочем кабинете — целый арсенал систем виртуальной реальности, включая «Oculus Quest 2» и «HTC Vive». Я надеваю шлем, запускаю приложение — и вот я уже в виртуальном мире. Физический мир исчезает полностью, замененный смоделированной компьютерной средой. Виртуальные объекты окружают меня, и я могу двигаться среди них и взаимодействовать с ними.
Как и в обычных видеоиграх — от «Pong» до «Fortnite» — в виртуальной реальности (или VR) есть виртуальный мир: интерактивное пространство, созданное компьютером. Особенность VR — в ее погружении. Вместо того чтобы просто показывать двухмерный экран, она помещает вас внутрь трехмерного мира, который вы видите и слышите так, будто вы действительно в нем находитесь. Виртуальная реальность — это иммерсивное, интерактивное, компьютерно-созданное пространство.
Чалмерс, Д. — Реальность - Виртуальные миры и проблемы философии. Том 1. Симуляция как основа реальности
М.: Тотенбург, 2025. — 206 с.
Чалмерс, Д. — Реальность+ - Виртуальные миры и проблемы философии. Том 1. Симуляция как основа реальности - Содержание
- ВВЕДЕНИЕ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТЕХНОФИЛОСОФИИ
-
ЧАСТЬ 1. ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ
-
ГЛАВА 1. ЭТО НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ?
- Сон бабочки Чжуан-цзы
- Преображение Нарады
- Платоновская пещера
-
Три вопроса
- Вопрос знания: можем ли мы узнать, находимся ли мы в виртуальном мире или нет?
- Вопрос реальности: являются ли виртуальные миры реальными или иллюзорными?
- Вопрос о ценности: можно ли прожить хорошую жизнь в виртуальном мире?
- Центральные философские вопросы
- Ответы на философские вопросы
-
ГЛАВА 2. ЧТО ТАКОЕ ГИПОТЕЗА СИМУЛЯЦИИ?
- Возможные миры и мысленные эксперименты
- Симуляции в научной фантастике
- Гипотеза симуляции
- Можете ли вы доказать, что не находитесь в симуляции?
- Можете ли вы доказать, что вы находитесь в симуляции?
- Является ли гипотеза симуляции научной гипотезой?
- Гипотеза симуляции и гипотеза виртуального мира
- ГЛАВА 1. ЭТО НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ?
-
ЧАСТЬ 2. ЗНАНИЕ
-
ГЛАВА 3. ЗНАЕМ ЛИ МЫ ЧТО-НИБУДЬ?
- Скептицизм в отношении внешнего мира
- Откуда ты знаешь, что твои чувства не обманывают тебя?
- Откуда ты знаешь, что не спишь?
- Злой демон Декарта
- От злого демона к гипотезе симуляции
- Главный аргумент в пользу скептицизма
- Я мыслю, следовательно, я существую
-
ГЛАВА 4. МОЖЕМ ЛИ МЫ ДОКАЗАТЬ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ВНЕШНИЙ МИР?
- Может ли Бог решить проблему?
- Является ли видимость реальностью?
- Бессмысленна ли гипотеза симуляции?
- Является ли гипотеза симуляции противоречивой?
- Исключает ли принцип простоты гипотезу симуляции?
- Очевидно ли, что мы не находимся в симуляции?
-
ГЛАВА 5. НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНО, ЧТО МЫ НАХОДИМСЯ В СИМУЛЯЦИИ?
- Аргумент симуляции
- Формализация аргумента
- Будет ли много симов?
- Разве мы особенные?
- Симуляции предков и симы, подобные людям
- Вывод
- ГЛАВА 3. ЗНАЕМ ЛИ МЫ ЧТО-НИБУДЬ?
-
ЧАСТЬ 3. РЕАЛЬНОСТЬ
-
ГЛАВА 6. ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНОСТЬ?
- Реальность и реальности
- Пять подходов к пониманию реального
- Является ли симулированная реальность реальной?
- Гипотеза симуляции как метафизика
- Взгляд без иллюзий в истории философии
-
ГЛАВА 7. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ БОГ ХАКЕРОМ ИЗ СОСЕДНЕЙ ВСЕЛЕННОЙ?
- Что такое бог?
- Аргументы в пользу существования Бога
- Аргумент симуляции как доказательство существования Бога
- Теология симуляции
- Симуляция и религия
- ГЛАВА 6. ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНОСТЬ?
Comments (1 comment)