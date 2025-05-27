Чамбли - Драконовская книга Эссекса
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Есть множество Царств Земли, и множество пространств Богов и людей, откуда эти многочисленные страницы перенеслись в Книгу Драконьего Выводка. Множество поэтов, святых и отступников, множество изгоев, шептунов и бродячих жрецов были благословлены нести Слово, а также хранить и передавать эти тайны. Их Много среди Мертвых, и Они Немногочисленны среди Живых. Для них Они собрали эти страницы - как упавшие листья с дерева для повешенных и как рассеянный пепел погребального костра, даже как безымянное завещание Могущественных Мертвецов своему Избранному Королю сегодняшнего дня и их еще не рожденным родственникам Завтрашнего дня.
Эндрю Д. Чамбли - Драконовская книга Эссекса - Том I
М.: Издательство «Велигор», 2025. - 650 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-428-6
Эндрю Д. Чамбли - Драконовская книга Эссекса - Том I - Содержание
СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ
НАЧАЛО
ЭЛЕМЕНТАЛЬНЫЕ ОРУДИЯ
КА: ИЕРОС ГАМОС
КА
I РИТУАЛ ДРАКОНИАНСКОГО ОРАКУЛА
УЧЕНИЯ ГЕНДЕКАРХА
ФОРМУЛА: ЗВЕЗДНАЯ ТРАНСВОКАЦИЯ
ИПОСТАСЬ СОСУДА ДРАКОНА
ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ ЖИЗНИ В ПУТЬ
САБА
БХА-ИА
Для того чтобы повысить осознанность своего путешествия в течение Священного года, следует использовать Промежуточную форму практики. Здесь десять корневых названий сочетаются с четырнадцатью точками на теле Дракона. Это позволяет усовершенствовать базовую практику и способствует более глубокому пониманию деталей в обзоре Кривого пути. Если в этой форме практики использовать четки, то можно создать мощный мнемонический инструмент и создать мощное, всеобъемлющее средство преданности (см. Костяные гирлянды Аж’руна).
Эндрю Д. Чамбли - Драконовская книга Эссекса - Том 2
Издательство «Велигор», 2025.-524 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-446-0
Эндрю Д. Чамбли - Драконовская книга Эссекса - Том 2 - Содержание
РА
СЕМЬ ПОСВЯЩЕНИЙ МИЛЧАМ-И-АЖ’РАИЛЯ
ИА-РА-КУ
АЛЬ-МАНДАЛ ИА-КХУ-БЕХЕНУ-КА
КХУ
КХУА
СОЗДАНИЕ КРУГА СТРАСТНЫХ БОГОВ
ТАН
ТАН-АЖ-ХУА
УЧЕНИЕ И ПРАКТИКА
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