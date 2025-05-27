Х закрытый раздел особого доступа

Есть множество Царств Земли, и множество пространств Богов и людей, откуда эти многочисленные страницы перенеслись в Книгу Драконьего Выводка. Множество поэтов, святых и отступников, множество изгоев, шептунов и бродячих жрецов были благословлены нести Слово, а также хранить и передавать эти тайны. Их Много среди Мертвых, и Они Немногочисленны среди Живых. Для них Они собрали эти страницы - как упавшие листья с дерева для повешенных и как рассеянный пепел погребального костра, даже как безымянное завещание Могущественных Мертвецов своему Избранному Королю сегодняшнего дня и их еще не рожденным родственникам Завтрашнего дня.

Эндрю Д. Чамбли - Драконовская книга Эссекса - Том I

М.: Издательство «Велигор», 2025. - 650 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-428-6

Эндрю Д. Чамбли - Драконовская книга Эссекса - Том I - Содержание

СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ

НАЧАЛО

ЭЛЕМЕНТАЛЬНЫЕ ОРУДИЯ

КА: ИЕРОС ГАМОС

КА

I РИТУАЛ ДРАКОНИАНСКОГО ОРАКУЛА

УЧЕНИЯ ГЕНДЕКАРХА

ФОРМУЛА: ЗВЕЗДНАЯ ТРАНСВОКАЦИЯ

ИПОСТАСЬ СОСУДА ДРАКОНА

ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ ЖИЗНИ В ПУТЬ

САБА

БХА-ИА

Для того чтобы повысить осознанность своего путешествия в течение Священного года, следует использовать Промежуточную форму практики. Здесь десять корневых названий сочетаются с четырнадцатью точками на теле Дракона. Это позволяет усовершенствовать базовую практику и способствует более глубокому пониманию деталей в обзоре Кривого пути. Если в этой форме практики использовать четки, то можно создать мощный мнемонический инструмент и создать мощное, всеобъемлющее средство преданности (см. Костяные гирлянды Аж’руна). Для того чтобы повысить осознанность своего путешествия в течение Священного года, следует использовать Промежуточную форму практики. Здесь десять корневых названий сочетаются с четырнадцатью точками на теле Дракона. Это позволяет усовершенствовать базовую практику и способствует более глубокому пониманию деталей в обзоре Кривого пути. Если в этой форме практики использовать четки, то можно создать мощный мнемонический инструмент и создать мощное, всеобъемлющее средство преданности (см. Костяные гирлянды Аж’руна).

Эндрю Д. Чамбли - Драконовская книга Эссекса - Том 2

Издательство «Велигор», 2025.-524 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-446-0

Эндрю Д. Чамбли - Драконовская книга Эссекса - Том 2 - Содержание

РА

СЕМЬ ПОСВЯЩЕНИЙ МИЛЧАМ-И-АЖ’РАИЛЯ

ИА-РА-КУ

АЛЬ-МАНДАЛ ИА-КХУ-БЕХЕНУ-КА

КХУ

КХУА

СОЗДАНИЕ КРУГА СТРАСТНЫХ БОГОВ

ТАН

ТАН-АЖ-ХУА

УЧЕНИЕ И ПРАКТИКА