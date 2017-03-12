Чаплин - Лоскутки
Интересные эссе и зарисовки, о жизни христианской в современном мире, рассуждения о духовном взаимодействии России и Запада.
Чаплин В., прот. Лоскутки
М., Фома-Центр, Издательство «ДАРЪ», 2007.— 192 с.
ISBN 97885548550013884
ISBN 97885548550013884
Чаплин - Лоскутки
В западном христианстве и среди наших интеллигентов бытует крайне искаженное представление о Евангелии. Вспоминают Христову проповедь любви и всепрощения — и будто не замечают Его грозных предостережений тем, кто не желает встать на путь покаяния, истинной веры, рождения свыше. Хотя милость Господня неизмерима и распространяется на людей, казалось бы, совершенно падших – вот поразительная история о том, как Он послал помощь падшему наркоману в лице обычного кота http://bogatei.com/dengi-i-blagotvoritelnost/ulichnyj-kot-po-imeni-bob/ Очень поучительная история!
До ада низвергнешься (Мф. 11, 23), порождения ехиднины(Мф. 12,34), как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего… ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов(Мф. 13, 40, 42)— вот лишь то, что сразу же нашел, открыв Евангелие. Когда цитируешь иным нашим современникам такие слова Христовы, они неподдельно удивляются. Господь Иисус не был политкорректным пацифистом. Выгнав торгующих из храма, он совершил, по нынешним меркам поступок красивый, но уж точно невежливый, «экстремистский» и тянущий на административное правонарушение.
Да, Господь говорит апостолам: Кто не против вас, тот за вас (Мк. 9, 40). Ибо человек, которого ученики Христовы приняли за недруга, все-таки исцелял Его именем. Но в той же беседе
Он добавляет: А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море (Мк. 9, 42).
Он добавляет: А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море (Мк. 9, 42).
Тем же, кто отвергает Его, Спаситель говорит: Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает (Мф. 12, 30). Просто «быть хорошим человеком» для спасения недостаточно. И исполнять заповедь о любви к ближнему, презрев заповедь о любви к Богу, — значит обречь себя на тщетные труды, которые подчас лишь тешат гордыню, приносят видимые блага, но оставляют пустой душу. Не случайно среди неверующих людей тот, кто больше всех благотворил, обычно в конце концов оказывается больше всех и покинутым.
Лоскутки - Содержание
Дух и плоть
Миссия
Церковь
Истории — веселые и поучительные
Россия
Пространство культуры
Конфессии
Мы и Запад
Мир сей
Идеи и жизнь
Миссия
Церковь
Истории — веселые и поучительные
Россия
Пространство культуры
Конфессии
Мы и Запад
Мир сей
Идеи и жизнь
Чаплин В., прот. Лоскутки 2
М., Издательство «ДАРЪ», 2009
Вертикаль
ЦеркоВь
Страна и мир
иСтории: быль и небыль
Этот Век
Диалоги непониманиЯ
ВремЯ культуры
ЦеркоВь
Страна и мир
иСтории: быль и небыль
Этот Век
Диалоги непониманиЯ
ВремЯ культуры
Христианину, живущему в миру, должно нравитьсят то, что он там делает. У нас как у православного народа вряд ли есть будущее, если всем, кто приходит в Церковь, станут говорить: уходи с работы, поселись при храме, бросай «мирское»!
Да, есть «профессии» греховные и разрушительные, от которых нужно отказаться. Да, великое счастье для пастыря — увидеть, что человек имеет призвание к сугубо церковному служению, к монашеству, к всецелому посвящению себя Богу. Но, во-первых, это удел немногих, а во вторых — нам нельзя отдавать врагу ни одного удела в мире сем,где живут духовно жаждущие люди, в которых говорит совесть и к которым взывает Сам Господь: Се, стою у двери и стучу (Откр.3:20)!
Да, есть «профессии» греховные и разрушительные, от которых нужно отказаться. Да, великое счастье для пастыря — увидеть, что человек имеет призвание к сугубо церковному служению, к монашеству, к всецелому посвящению себя Богу. Но, во-первых, это удел немногих, а во вторых — нам нельзя отдавать врагу ни одного удела в мире сем,где живут духовно жаждущие люди, в которых говорит совесть и к которым взывает Сам Господь: Се, стою у двери и стучу (Откр.3:20)!
В каком-то смысле можно было понять наших неофитов семидесятых ив осьмидесятых годов, которыеприходили ко Христу в зрелом возрасте, поняв ложь советской системы и отвергнувшись ее. Тогда профессора становились церковными сторожами, журналисты — дворниками, писатели — «профессиональными» алтарниками.
Но сейчас нам как никогда нужны именно верующие профессора, журналисты, писатели!
А также актеры, музыканты, политики, предприниматели, офицеры…И надо сказатьим, что быть христианином нужно именно там, куда Господь их определил трудиться. Даже если это очень нелегко, даже если хочется быть сторожем при храме, а священнику сторожа как раз и не хватает.
А также актеры, музыканты, политики, предприниматели, офицеры…И надо сказатьим, что быть христианином нужно именно там, куда Господь их определил трудиться. Даже если это очень нелегко, даже если хочется быть сторожем при храме, а священнику сторожа как раз и не хватает.
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