Интересные эссе и зарисовки, о жизни христианской в современном мире, рассуждения о духовном взаимодействии России и Запада.

Чаплин В., прот. Лоскутки

М., Фома-Центр, Издательство «ДАРЪ», 2007.— 192 с.

ISBN 97885548550013884

Чаплин - Лоскутки

В западном христианстве и среди наших интеллигентов бытует крайне искаженное представление о Евангелии. Вспоминают Христову проповедь любви и всепрощения — и будто не замечают Его грозных предостережений тем, кто не желает встать на путь покаяния, истинной веры, рождения свыше. Хотя милость Господня неизмерима и распространяется на людей, казалось бы, совершенно падших – вот поразительная история о том, как Он послал помощь падшему наркоману в лице обычного кота Очень поучительная история! Хотя милость Господня неизмерима и распространяется на людей, казалось бы, совершенно падших – вот поразительная история о том, как Он послал помощь падшему наркоману в лице обычного кота http://bogatei.com/dengi-i-blagotvoritelnost/ulichnyj-kot-po-imeni-bob/ Очень поучительная история!

До ада низвергнешься (Мф. 11, 23), порождения ехиднины(Мф. 12,34), как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего… ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов(Мф. 13, 40, 42)— вот лишь то, что сразу же нашел, открыв Евангелие. Когда цитируешь иным нашим современникам такие слова Христовы, они неподдельно удивляются. Господь Иисус не был политкорректным пацифистом. Выгнав торгующих из храма, он совершил, по нынешним меркам поступок красивый, но уж точно невежливый, «экстремистский» и тянущий на административное правонарушение.

Да, Господь говорит апостолам: Кто не против вас, тот за вас (Мк. 9, 40). Ибо человек, которого ученики Христовы приняли за недруга, все-таки исцелял Его именем. Но в той же беседе

Он добавляет: А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море (Мк. 9, 42).

Тем же, кто отвергает Его, Спаситель говорит: Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает (Мф. 12, 30). Просто «быть хорошим человеком» для спасения недостаточно. И исполнять заповедь о любви к ближнему, презрев заповедь о любви к Богу, — значит обречь себя на тщетные труды, которые подчас лишь тешат гордыню, приносят видимые блага, но оставляют пустой душу. Не случайно среди неверующих людей тот, кто больше всех благотворил, обычно в конце концов оказывается больше всех и покинутым.

Лоскутки - Содержание

Дух и плоть

Миссия

Церковь

Истории — веселые и поучительные

Россия

Пространство культуры

Конфессии

Мы и Запад

Мир сей

Идеи и жизнь

Чаплин В., прот. Лоскутки 2 Чаплин В., прот. Лоскутки 2

М., Издательство «ДАРЪ», 2009

Вертикаль

ЦеркоВь

Страна и мир

иСтории: быль и небыль

Этот Век

Диалоги непониманиЯ

ВремЯ культуры

Хри­с­ти­а­ни­ну,­ жи­ву­ще­му ­в ­ми­ру,­ долж­но­ нравить­ся­т то,­ что­ он­ там­ де­ла­ет.­ У ­нас­ как ­у­ пра­во­славно­го­ на­ро­да ­вряд­ ли ­есть­ бу­ду­щее,­ ес­ли­ всем,­ кто­ при­хо­дит­ в Цер­ковь,­ ста­нут­ го­во­рить:­ ухо­ди­ с­ ра­бо­ты,­ по­се­лись ­при­ хра­ме,­ бро­сай­ «мир­ское»!­

Да,­ есть ­«про­фес­сии»­ гре­хов­ные­ и ­раз­ру­ши­тель­ные,­ от­ ко­то­рых­ нуж­но­ от­ка­зать­ся.­ Да,­ ве­ли­кое­ сча­с­тье­ для­ па­с­ты­ря­ —­ уви­деть,­ что­ че­ло­век­ име­ет­ при­зва­ние­ к­ су­гу­бо­ цер­ков­но­му­ слу­же­нию,­ к­ мо­на­ше­ст­ву,­ к­ все­це­ло­му­ по­свя­ще­нию­ се­бя­ Бо­гу.­ Но,­ во­-пер­вых,­ это­ удел ­не­мно­гих, ­а­ во ­вто­рых­ —­ нам ­нель­зя ­от­да­вать ­врагу ни ­од­но­го ­уде­ла­ в­ ми­ре­ сем,­где­ жи­вут­ ду­хов­но­ жаж­ду­щие­ лю­ди,­ в­ ко­то­рых­ го­во­рит ­со­весть­ и­ к­ ко­то­рым ­взы­ва­ет ­Сам­ Гос­подь:­ Се, стою у двери и стучу­ (Откр.­3:­20)!

В­ ка­ком-­то­ смыс­ле­ мож­но ­бы­ло­ по­нять ­на­ших­ не­о­фи­тов­ се­ми­де­ся­тых ­и­в ось­ми­де­ся­тых ­го­дов, ко­то­рые­при­хо­ди­ли­ ко ­Хри­с­ту ­в ­зре­лом­ воз­ра­с­те,­ по­няв­ ложь­ со­вет­ской­ си­с­те­мы ­и­ отвергнувшись ее. ­Тог­да ­про­фес­со­ра­ ста­но­ви­лись­ цер­ковны­ми­ сто­ро­жа­ми,­ жур­на­ли­с­ты­ —­ двор­ни­ка­ми,­ пи­са­те­ли­ —­ «про­фес­си­о­наль­ны­ми»­ ал­тар­ни­ка­ми.­