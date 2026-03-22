Чарльз - Счастливая жизнь

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

В книге «Счастливая жизнь» Чарльз Колсон размышляет о природе подлинного счастья и о том, чем оно отличается от кратковременного удовольствия или внешнего благополучия. Автор утверждает, что истинное счастье невозможно без духовного основания и нравственной целостности.

Опираясь на христианское мировоззрение и личный опыт, Колсон показывает, что счастливая жизнь строится не на успехе или признании, а на правильных отношениях с Богом, людьми и собственной совестью. Он рассматривает такие темы, как:

  • смысл страдания и испытаний;

  • свобода и ответственность;

  • ценность покаяния и прощения;

  • роль веры в формировании характера.

Книга побуждает читателя переосмыслить привычные представления о счастье и увидеть его как плод духовной зрелости и верности истине.

Издание адресовано тем, кто ищет осмысленное и устойчивое понимание счастья в контексте христианской веры и жизненного опыта.

Чарльз Колсон - Счастливая жизнь

пер. c англ. Юрий Шпак — К.: Ефетов А.В., 2015. — 432 с.

ISBN 978-966-8795-22-0

Чарльз Колсон - Счастливая жизнь - Содержание

Введение: Счастливая жизнь

В ПОИСКАХ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

  • Неизбежный вопрос

  • Разбитая жизнь

  • Великие парадоксы

  • Милая вечеринка в большой теплой компании

  • В магазин за святым Граалем

  • Смеясь в лицо смерти

  • Важнее, чем сама жизнь

  • Значимость жизни

  • Безмолвное прощание

  • Счастье любой ценой

  • Чья это жизнь?

  • Человек, достойный подражания

ЖИТЬ РАДИ ДРУГИХ

  • Живое наследие

  • Нет больше той любви

  • Полагаю за вас свою жизнь. Но зачем?

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

  • Путешествие в иллюзию

  • Жить по правде

  • Можно ли познать истину?

  • Насколько ценна жизнь?

  • Разумный замысел

  • Нравственность и естественный порядок

  • Дар отличить правильное от неправильного

  • Красота: знак Божьей заботы

  • Написанное на сердце

  • Прозревающие постмодернисты

  • Надежда, свобода и счастье

  • Плохая новость

ЖИТЬ СЧАСТЛИВО

  • Провидение

  • Счастливая смерть

  • Безграничные истина и любовь

  • Эпилог: Возвращение к истокам

Благодарности

Примечания

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

