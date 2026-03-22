Чарльз - Счастливая жизнь

В книге «Счастливая жизнь» Чарльз Колсон размышляет о природе подлинного счастья и о том, чем оно отличается от кратковременного удовольствия или внешнего благополучия. Автор утверждает, что истинное счастье невозможно без духовного основания и нравственной целостности.

Опираясь на христианское мировоззрение и личный опыт, Колсон показывает, что счастливая жизнь строится не на успехе или признании, а на правильных отношениях с Богом, людьми и собственной совестью. Он рассматривает такие темы, как:

смысл страдания и испытаний;

свобода и ответственность;

ценность покаяния и прощения;

роль веры в формировании характера.

Книга побуждает читателя переосмыслить привычные представления о счастье и увидеть его как плод духовной зрелости и верности истине.

Издание адресовано тем, кто ищет осмысленное и устойчивое понимание счастья в контексте христианской веры и жизненного опыта.

Чарльз Колсон - Счастливая жизнь

пер. c англ. Юрий Шпак — К.: Ефетов А.В., 2015. — 432 с.

ISBN 978-966-8795-22-0

Чарльз Колсон - Счастливая жизнь - Содержание

Введение: Счастливая жизнь

В ПОИСКАХ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Неизбежный вопрос

Разбитая жизнь

Великие парадоксы

Милая вечеринка в большой теплой компании

В магазин за святым Граалем

Смеясь в лицо смерти

Важнее, чем сама жизнь

Значимость жизни

Безмолвное прощание

Счастье любой ценой

Чья это жизнь?

Человек, достойный подражания

ЖИТЬ РАДИ ДРУГИХ

Живое наследие

Нет больше той любви

Полагаю за вас свою жизнь. Но зачем?

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Путешествие в иллюзию

Жить по правде

Можно ли познать истину?

Насколько ценна жизнь?

Разумный замысел

Нравственность и естественный порядок

Дар отличить правильное от неправильного

Красота: знак Божьей заботы

Написанное на сердце

Прозревающие постмодернисты

Надежда, свобода и счастье

Плохая новость

ЖИТЬ СЧАСТЛИВО

Провидение

Счастливая смерть

Безграничные истина и любовь

Эпилог: Возвращение к истокам

Благодарности

Примечания