Чарльзворт - Избегая анахронизмов - Критический анализ богословия Райта
Джеймс Гамильтон Чарльзворт ухватился за тему «Парадигма Райта в ранней еврейской мысли: избегая анахронизмов?»
Чтобы оценить представленную Райтом, еврейскую историю Второго Храма. Чарльзворт искренне ценит, усилия Райта по определению места Павла в древнем иудаизме и особо хвалит его за то, что он избегает суперсессионизм.
Однако, Чарльзворт делает несколько предложений, относительно того, как Райт, мог бы улучшить свое представление об иудаизме Второго Храма, в отношении монотеизма, избрания, эсхатологии, завета, еврейской идентичности и еврейского единства. Чарльзворт спешит добавить, что гениальность Павла не должна преследоваться критикой за счет его преемственности с древним иудаизмом, что, к сожалению, сделало бы Павла «основателем христианства».
Чарльзворт, Джеймс Гамильтон. Избегая анахронизмов: Критический анализ богословия Павла Н. Т. Райта (Апостол Павел и верность Бога)
Джеймс Гамильтон Чарльзворт; [пер. с англ. с издания под редакцией: Кристоф Хейлих, Дж. Томаса Хьюитта и Майкла Ф. Берда, Fortress Press, Миннеаполис, 2017 г. исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS – Валерий Дейбук].
(Современная библеистика).
Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 60 с.
Джеймс Гамильтон Чарльзворт - Избегая анахронизмов - Критический анализ богословия Райта - Апостол Павел и верность Бога - Содержание
Предисловие
Избегая анахронизмов
1. Двенадцать вопросов
2. Богословие Павла и сложности внутри иудаизма Второго Храма
- 2.1 Упущение
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2.2. Вопросы, касающиеся любой концепции "раннего иудаизма"
- 2.2.1 Избрание и универсализм
- 2.3 «Еврей»
- 2.4 Завет
- 2.5 Централизованный Заветный иудаизм?
- 2.6 Какой фон?
- 2.7 YHWH
- 2.8 Обобщение
- 2.9 Что объединяло ранних евреев?
- 2.10 Итог
3. Заключение
Список используемой литературы
Спасибо!
Огромное спасибо за столь ценный перевод!