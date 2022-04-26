Джеймс Гамильтон Чарльзворт ухватился за тему «Парадигма Райта в ранней еврейской мысли: избегая анахронизмов?»

Чтобы оценить представленную Райтом, еврейскую историю Второго Храма. Чарльзворт искренне ценит, усилия Райта по определению места Павла в древнем иудаизме и особо хвалит его за то, что он избегает суперсессионизм.

Однако, Чарльзворт делает несколько предложений, относительно того, как Райт, мог бы улучшить свое представление об иудаизме Второго Храма, в отношении монотеизма, избрания, эсхатологии, завета, еврейской идентичности и еврейского единства. Чарльзворт спешит добавить, что гениальность Павла не должна преследоваться критикой за счет его преемственности с древним иудаизмом, что, к сожалению, сделало бы Павла «основателем христианства».

Чарльзворт, Джеймс Гамильтон. Избегая анахронизмов: Критический анализ богословия Павла Н. Т. Райта (Апостол Павел и верность Бога) Джеймс Гамильтон Чарльзворт; [пер. с англ. с издания под редакцией: Кристоф Хейлих, Дж. Томаса Хьюитта и Майкла Ф. Берда, Fortress Press, Миннеаполис, 2017 г. исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS – Валерий Дейбук]. (Современная библеистика). Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 60 с.

Джеймс Гамильтон Чарльзворт - Избегая анахронизмов - Критический анализ богословия Райта - Апостол Павел и верность Бога - Содержание