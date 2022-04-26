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Чарльзворт - Избегая анахронизмов - Критический анализ богословия Райта

Джеймс Гамильтон Чарльзворт - Избегая анахронизмов - Критический анализ богословия Райта - Апостол Павел и верность Бога
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Biblical Studies, Theology, Wright Nicholas Thomas
Джеймс Гамильтон Чарльзворт ухватился за тему «Парадигма Райта в ранней еврейской мысли: избегая анахронизмов?»
Чтобы оценить представленную Райтом, еврейскую историю Второго Храма. Чарльзворт искренне ценит, усилия Райта по определению места Павла в древнем иудаизме и особо хвалит его за то, что он избегает суперсессионизм.
Однако, Чарльзворт делает несколько предложений, относительно того, как Райт, мог бы улучшить свое представление об иудаизме Второго Храма, в отношении монотеизма, избрания, эсхатологии, завета, еврейской идентичности и еврейского единства. Чарльзворт спешит добавить, что гениальность Павла не должна преследоваться критикой за счет его преемственности с древним иудаизмом, что, к сожалению, сделало бы Павла «основателем христианства».

Чарльзворт, Джеймс Гамильтон. Избегая анахронизмов: Критический анализ богословия Павла Н. Т. Райта (Апостол Павел и верность Бога)

Джеймс Гамильтон Чарльзворт; [пер. с англ. с издания под редакцией: Кристоф Хейлих, Дж. Томаса Хьюитта и Майкла Ф. Берда, Fortress Press, Миннеаполис, 2017 г. исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS – Валерий Дейбук].
(Современная библеистика).
Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 60 с.

Джеймс Гамильтон Чарльзворт - Избегая анахронизмов - Критический анализ богословия Райта - Апостол Павел и верность Бога - Содержание

Предисловие
Избегая анахронизмов
1. Двенадцать вопросов
2. Богословие Павла и сложности внутри иудаизма Второго Храма
  • 2.1 Упущение
  • 2.2. Вопросы, касающиеся любой концепции "раннего иудаизма"
    • 2.2.1 Избрание и универсализм
  • 2.3 «Еврей»
  • 2.4 Завет
  • 2.5 Централизованный Заветный иудаизм?
  • 2.6 Какой фон?
  • 2.7 YHWH
  • 2.8 Обобщение
  • 2.9 Что объединяло ранних евреев?
  • 2.10 Итог
3. Заключение
Список используемой литературы
Views 387
Rating 5.0 / 5
Added 26.04.2022
Author valeriyD
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

D
dimamurkin 2 years ago

Спасибо!
E
esxatos 4 years ago

Огромное спасибо за столь ценный перевод!

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