Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Чаропка - Лёсы ў гісторыі

Вітаўт Чаропка - Лёсы ў гісторыі
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, **History of GDL and Slavs
Кніга складаецца з эсэ і нарысаў пра гістарычных асоб беларускага мінулага. Аўтар расказвае пра жыццё палітычных дзеячаў, асветнікаў, пісьменнікаў: Еўфрасінню Полацкую, Казіміра Лышчынскага, Сімяона Полацкага, Яна Баршчэўскага, Ігната Дамейку, Льва Сапегу і інш. Па-новаму трактуюцца вобразы такіх складаных асоб, як Ягайла, Жыгімонт Стары. У кнізе чытач знойдзе і эсэ пра правадыроў вызваленчых паўстанняў: Тадэвуша Касцюшку, Якуба Ясінскага, Канстанціна Каліноўскага. Больш за 40 асоб ажываюць на старонках кнігі. Іх лёсы — гэта яскравая частка гісторыі нашай Айчыны.

Вітаўт Чаропка - Лёсы ў гісторыі

Мн.: Беларусь, 2005. — 559 с.: іл.
ISBN 985-01-0601-8

Вітаўт Чаропка - Лёсы ў гісторыі - Змест

  • НАЙПАДОБНЕЙШАЯ КНЯЗЁЎНА
  • Святая Еўфрасіння Полацкая
  • НЕПРЫМІРЫМЫ
  • Усевалад, князь Герцыке
  • «СЕ ЯЗЬ КНЯЗЬ ВЕЛЙКЙЙ ОЛГЕРДЬ»
  • Альгерд
  • КНЯЗЬ-ВОІН
  • Кейстут
  • СЛАЎНЫ ПА ЎСІХ ЗЕМЛЯХ
  • Вітаўт Вялікі
  • УЛЮБЁНЕЦ ЛЁСУ
  • Ягайла
  • «ЧЭСЦЬ ВЫШЭЙ ЗА ЖЫЦЦЁ ПРЫНАШУ»
  • Жыгімонт Карыбутавіч
  • КАРАЛЕВА ПОЛЬСКАЯ
  • Софія Галыпанская
  • ПАМІЖ СЦЫЛАЙ I ХАРЫБДАЙ
  • Казімір-Андрэй Ягайлавіч
  • А ЗВАЛІ ЯГО МІЛАСЦІВЫМ
  • Аляксандр Казіміравіч
  • ВЕЛІКАСЛАЎНЫ ГАСУДАР
  • Жыгімонт Казіміравіч
  • УЗЛЁТЫ I ПАДЗЕННІ МЯЦЕЖНАГА КНЯЗЯ
  • Міхайла Глінскі
  • ТРАГІЧНАЕ ШЧАСЦЕ
  • Алена Глінская
  • КАРАЛЕВА КАХАННЯ
  • Барбара Радзівіл
  • НЕКАРАНАВАНЫ ЎЛАДАР
  • Мікалай Радзівіл Чорны
  • ВЫШЭЙ СВАЁЙ МЕРЫ
  • Пётр Мсціславец
  • «ПРАЦУ МАЮ ЛЕПШ АЦЭНЯЦЬ НАШЧАДКІ»
  • Сымон Будны
  • «3 ЗЫЧЛЙВАСТЙ КУ МОЕЙ ОТЧЙЗНЕ»
  • Васіль Цяпінскі
  • «Я ЧАЛАВЕК ПАЧЦІВЫ»
  • Ян Глябовіч
  • «БЫЎ СЛАВАЮ Ў БАІ, СВЯТЛОМ У РАДЗЕ»
  • Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка
  • «СПАКОЙ АЙЧЫНЫ ДА СКОНУ ДЗЁН БУДУ СЦЕРАГЧЫ»
  • Леў Сапега
  • АТЛАНТ УНІІ
  • Іосіф Руцкі
  • ВЯЛІКІ ВОІН
  • Ян Карл Хадкевіч
  • СВЯТЫ ЗМАГАР
  • Афанасій Філіповіч
  • ШЛЯХ У КОСМАС
  • Казімір Семяновіч
  • ДВУХАБЛІЧНЫ ЯНУШ
  • Януш Радзівіл
  • ДРУКАР ПІСАННЯ СВЯШЧЭННАГА
  • Спірыдон Собаль
  • НАСТАЎНІК «РОДУ РОССЙЙСКУ»
  • Сімяон Полацкі
  • БЯЗБОЖНЫ МЫСЛІЦЕЛЬ
  • Казімір Аышчынскі
  • ПРАВОБРАЗ ГЕРОЯ
  • Самуэль Кміціц
  • «ПНСМЕНА РАЗУМ ЙСПРАВЛЯЮТ, Н ОБУЧАЮТ, Н УТЕШАЮТ»
  • Ілья Капіевіч
  • УНУК БАГДАНА ХМЯЛЬНІЦКАГА
  • Васіль Вашчыла
  • ТАК ІДУЦЬ ДА ЗОРАК
  • Марцін Пачобут-Адляніцкі
  • ПАДЗЕННЕ РЭФАРМАТАРА
  • Антоній Тызенгаўз
  • «СЯБАР ПРЫГНЕЧАНЫХ, ВОРАГ ПРЫГНЯТАЛЬНІКАЎ»
  • Тадэвуш Касцюшка
  • ЛІТВІНСКІ ЯКАБІНЕЦ
  • Якуб Ясінскі
  • ПЯСНЯР БЕЛАРУСІ
  • Ян Баршчэўскі
  • АДДАНЫ НАРОДНАЙ ПАЭЗІІ
  • Ян Чачот
  • ПЯСНЯР ЛІТВЫ
  • Адам Міцкевіч
  • АДЫСЕЯ ГРАНДЭ ЭДУКАДОРА
  • Ігнат Дамейка
  • ЛЕГЕНДА ПАЎСТАННЯ
  • Эмілія Плятэр
  • АХВЯРА НА БАЖНІЦУ ГІСТОРЫІ
  • Міхайла Валовіч
  • ЗА ШЧАСЦЕ АЙЧЫНЫ
  • Франц Савіч
  • АПОШНІ ДЫКТАТАР ПАЎСТАННЯ
  • Рамуальд Траўгут
  • DULCE EST PRO РATRIA MORI
  • Людвік Нарбут
  • ДЫКТАТАР ЛІТВЫ
  • Канстанцін Каліноўскі
Views 212
Rating 5.0 / 5
Added 11.05.2025
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books