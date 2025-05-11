Чаропка - Лёсы ў гісторыі
Кніга складаецца з эсэ і нарысаў пра гістарычных асоб беларускага мінулага. Аўтар расказвае пра жыццё палітычных дзеячаў, асветнікаў, пісьменнікаў: Еўфрасінню Полацкую, Казіміра Лышчынскага, Сімяона Полацкага, Яна Баршчэўскага, Ігната Дамейку, Льва Сапегу і інш. Па-новаму трактуюцца вобразы такіх складаных асоб, як Ягайла, Жыгімонт Стары. У кнізе чытач знойдзе і эсэ пра правадыроў вызваленчых паўстанняў: Тадэвуша Касцюшку, Якуба Ясінскага, Канстанціна Каліноўскага. Больш за 40 асоб ажываюць на старонках кнігі. Іх лёсы — гэта яскравая частка гісторыі нашай Айчыны.
Вітаўт Чаропка - Лёсы ў гісторыі
Мн.: Беларусь, 2005. — 559 с.: іл.
ISBN 985-01-0601-8
Вітаўт Чаропка - Лёсы ў гісторыі - Змест
- НАЙПАДОБНЕЙШАЯ КНЯЗЁЎНА
- Святая Еўфрасіння Полацкая
- НЕПРЫМІРЫМЫ
- Усевалад, князь Герцыке
- «СЕ ЯЗЬ КНЯЗЬ ВЕЛЙКЙЙ ОЛГЕРДЬ»
- Альгерд
- КНЯЗЬ-ВОІН
- Кейстут
- СЛАЎНЫ ПА ЎСІХ ЗЕМЛЯХ
- Вітаўт Вялікі
- УЛЮБЁНЕЦ ЛЁСУ
- Ягайла
- «ЧЭСЦЬ ВЫШЭЙ ЗА ЖЫЦЦЁ ПРЫНАШУ»
- Жыгімонт Карыбутавіч
- КАРАЛЕВА ПОЛЬСКАЯ
- Софія Галыпанская
- ПАМІЖ СЦЫЛАЙ I ХАРЫБДАЙ
- Казімір-Андрэй Ягайлавіч
- А ЗВАЛІ ЯГО МІЛАСЦІВЫМ
- Аляксандр Казіміравіч
- ВЕЛІКАСЛАЎНЫ ГАСУДАР
- Жыгімонт Казіміравіч
- УЗЛЁТЫ I ПАДЗЕННІ МЯЦЕЖНАГА КНЯЗЯ
- Міхайла Глінскі
- ТРАГІЧНАЕ ШЧАСЦЕ
- Алена Глінская
- КАРАЛЕВА КАХАННЯ
- Барбара Радзівіл
- НЕКАРАНАВАНЫ ЎЛАДАР
- Мікалай Радзівіл Чорны
- ВЫШЭЙ СВАЁЙ МЕРЫ
- Пётр Мсціславец
- «ПРАЦУ МАЮ ЛЕПШ АЦЭНЯЦЬ НАШЧАДКІ»
- Сымон Будны
- «3 ЗЫЧЛЙВАСТЙ КУ МОЕЙ ОТЧЙЗНЕ»
- Васіль Цяпінскі
- «Я ЧАЛАВЕК ПАЧЦІВЫ»
- Ян Глябовіч
- «БЫЎ СЛАВАЮ Ў БАІ, СВЯТЛОМ У РАДЗЕ»
- Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка
- «СПАКОЙ АЙЧЫНЫ ДА СКОНУ ДЗЁН БУДУ СЦЕРАГЧЫ»
- Леў Сапега
- АТЛАНТ УНІІ
- Іосіф Руцкі
- ВЯЛІКІ ВОІН
- Ян Карл Хадкевіч
- СВЯТЫ ЗМАГАР
- Афанасій Філіповіч
- ШЛЯХ У КОСМАС
- Казімір Семяновіч
- ДВУХАБЛІЧНЫ ЯНУШ
- Януш Радзівіл
- ДРУКАР ПІСАННЯ СВЯШЧЭННАГА
- Спірыдон Собаль
- НАСТАЎНІК «РОДУ РОССЙЙСКУ»
- Сімяон Полацкі
- БЯЗБОЖНЫ МЫСЛІЦЕЛЬ
- Казімір Аышчынскі
- ПРАВОБРАЗ ГЕРОЯ
- Самуэль Кміціц
- «ПНСМЕНА РАЗУМ ЙСПРАВЛЯЮТ, Н ОБУЧАЮТ, Н УТЕШАЮТ»
- Ілья Капіевіч
- УНУК БАГДАНА ХМЯЛЬНІЦКАГА
- Васіль Вашчыла
- ТАК ІДУЦЬ ДА ЗОРАК
- Марцін Пачобут-Адляніцкі
- ПАДЗЕННЕ РЭФАРМАТАРА
- Антоній Тызенгаўз
- «СЯБАР ПРЫГНЕЧАНЫХ, ВОРАГ ПРЫГНЯТАЛЬНІКАЎ»
- Тадэвуш Касцюшка
- ЛІТВІНСКІ ЯКАБІНЕЦ
- Якуб Ясінскі
- ПЯСНЯР БЕЛАРУСІ
- Ян Баршчэўскі
- АДДАНЫ НАРОДНАЙ ПАЭЗІІ
- Ян Чачот
- ПЯСНЯР ЛІТВЫ
- Адам Міцкевіч
- АДЫСЕЯ ГРАНДЭ ЭДУКАДОРА
- Ігнат Дамейка
- ЛЕГЕНДА ПАЎСТАННЯ
- Эмілія Плятэр
- АХВЯРА НА БАЖНІЦУ ГІСТОРЫІ
- Міхайла Валовіч
- ЗА ШЧАСЦЕ АЙЧЫНЫ
- Франц Савіч
- АПОШНІ ДЫКТАТАР ПАЎСТАННЯ
- Рамуальд Траўгут
- DULCE EST PRO РATRIA MORI
- Людвік Нарбут
- ДЫКТАТАР ЛІТВЫ
- Канстанцін Каліноўскі
No comments yet. Be the first!